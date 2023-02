Verstappen Berharap Digambarkan Secara Adil di DTS

Max Verstappen sempat tidak ingin tampil dalam season terbaru Drive to Survive karena dia tidak senang dengan cara Netflix menampilkan bagaimana hubungan Lando Norris dengan Carlos Sainz di McLaren.

Verstappen bahkan membandingkan film dokumenter itu dengan reality show 'Keeping up with the Kardashians'.

Namun, Verstappen akan tampil dalam seri baru yang keluar akhir bulan ini setelah duduk bersama bos Netflix untuk membahas kekhawatirannya.

Berbicara tentang hal itu di acara peluncuran Red Bull di New York City beberapa waktu lalu, Verstappen mengatakan dia berharap "mereka mengerti pesan saya", menunjukkan bahwa dia masih khawatir tentang bagaimana dia akan digambarkan dalam seri baru.

“Saya berbicara dengan mereka sebelum saya memberikan wawancara dengan mereka,” kata Verstappen.

“Saya tentu saja berharap mereka memahami pesan saya dan saya juga tahu bahwa menjadi juara dunia, Anda harus menjadi bagian dari sesuatu seperti itu, jadi saya pikir saya memberi mereka waktu 30 menit atau satu jam untuk wawancara.

“Saya harap mereka akan menggunakannya dengan baik. Saya tidak tahu kapan saya akan menontonnya tapi saya harap saya akan bahagia setelah menontonnya.

"Saya tahu penting bagi F1 untuk mengembangkan olahraga ini secara umum."

Musim kelima Drive to Survive akan dirilis pada 24 Februari, di tengah uji coba pramusim F1 2023 di Bahrain.