Ferrari Kehilangan Kepala Konsep, Leclerc "Tidak Puas"

David Sanchez meninggalkan pekerjaannya sebagai Head of Vehicle Concept and Head of Operations sektor aerodinamis, lapor Sky Sports Italia .

Dia adalah otak teratas di belakang F1-75 musim lalu - yang dirusak oleh masalah keandalan - dan SF-23 tahun ini yang memulai musim dengan mengkhawatirkan.

Fred Vasseur, Team Principal Ferrari, mengklaim bahwa pengunduran diri Charles Leclerc dari F1 Grand Prix Bahrain tidak ada hubungannya dengan aerodinamika.

Leclerc diberitahu tentang keputusan Sanchez selama tes pramusim di Bahrain dan dibiarkan "tampak tidak puas", klaim Sky Sports.

Dia harus melalui masa cuti berkebun sebelum bergabung kembali dengan McLaren, tim yang dia tinggalkan untuk bergabung dengan Ferrari pada 2012.

Ferrari menyingkirkan bos tim Mattia Binotto selama musim dingin, menggantikannya dengan Vasseur, tetapi perubahan terbaru ini merupakan kemunduran awal bagi mereka.