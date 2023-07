FOTO: 'Mobil F1' yang Dikendarai Brad Pitt di Silverstone

Proses pengambilan gambar untuk film bertemakan Formula 1, yang dibintangi bintang Hollywood Brad Pitt, akan dimulai pada akhir pekan F1 GP Inggris.

Apakah aktor kawakan Hollywood itu akan melompat ke dalam mobil F1 sungguhan? Well, tidak juga.

Pitt akan berada di belakang kemudi mobil F2, yang dimodifikasi oleh Mercedes agar menyerupai mobil F1, untuk memfilmkan adegan kunci film tersebut di trek.

FIRST LOOK: Introducing APXGP, starring in an Apple Original Film#F1 pic.twitter.com/0qDe3zMicp