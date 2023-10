Red Bull Perkenalkan Livery 'Gaya Texas' untuk F1 GP Amerika Serikat

Untuk rangkaian Grand Prix Amerika Serikat di Austin akhir pekan ini, Red Bull menyisipkan warna bendera Texas di livery RB19.

Alhasil, mobil yang digunakan oleh Max Verstappen dan Sergio Perez akan ditambahkan sentuhan merah, putih, dan biru.\

Livery ini dirancang oleh Franco Cavallone, seorang desainer grafis berusia 39 tahun dari Argentina, dan mengalahkan 2000 entri lainnya dalam pemungutan suara penggemar setelah kontes Miami juga dimenangkan seorang desainer grafis dari Argentina.

