Alpine Rencanakan Perubahan Total utuk Desain Mobil 2024

Alpine menghabiskan sebagian besar musim F1 2023 terjebak di papan tengah, tertinggal dari lima tim teratas namun unggul jauh dari Williams dan AlphaTauri.

Hasil ini menempatkan skuat Enstone di posisi keenam klasemen konstruktor, turun dua posisi dari musim sebelumnya.

Meski kedua pembalapnya naik podium musim lalu - Esteban Ocon di Monaco dan Pierre Gasly di Belanda - Alpine tertinggal jauh dari McLaren dan Aston Martin, kompetitor utama mereka.

Melihat lagi musim 2023, Technical Director Matt Harman menjelaskan kenapa Alpine kesulitan.

"Saya pikir kami sedikit kalah dari beberapa mobil lain secara aerodinamika," jelasnya. "Kami memang unggul di awal musim dari orang-orang yang kami targetkan, namun ada beberapa tim terkemuka yang telah membuat langkah lebih besar daripada yang kami lakukan.

"Kami tidak benar-benar menguasai mobil sampai event kedua, ketiga, mungkin keempat. Itu tidak seperti kami.

"Kami memiliki tim teknisi di sisi trek yang sangat mumpuni – bekerja sama dengan pabrik, [tetapi] kami membutuhkan waktu cukup lama untuk menguasai hal itu [mobil].

"Hal ini bukan karena kesulitan dalam setup, melainkan karena jendelanya sangat sempit – sehingga Anda harus berkompromi. Ini rumit.

"Kami tidak melakukannya sebaik yang kami lakukan pada A522 – kami memiliki tahun yang hebat saat itu. Setiap kali kami menyentuh pengembangan mobil, kami menambah muatan, dan kami mengurangi banyak beban pada mobil, di sana ada banyak performa yang bisa didapat."

Jack Doohan (AUS) Pembalap Cadangan Alpine F1, Tes Yas Marina

Harman believes Alpine won’t be the only team which will revolutionise their car concept for 2024.

Harman meyakini Alpine bukanlah satu-satunya tim yang melakukan revolusi besar terhadap konsep mobilnya untuk musim 2024.

"Itulah sebabnya untuk [mobil 2024], kami harus membuka kembali beberapa performa, itulah sebabnya mobil ini benar-benar baru dari depan hingga belakang,” tambahnya.

"Anda akan melihat [perubahan besar] di atas dan bawah grid karena mobil ini harus bertahan selama beberapa tahun sambil melihat masa depan."