Identitas Baru AlphaTauri untuk Musim 2024 Terungkap

Tim yang pada hari-hari awalnya bernama Scuderia Toro Rosso akan membalap dengan nama Visa Cash App RB mulai musim F1 2024 dan seterusnya.

Raksasa finansial Visa telah menjadi global partner untuk kedua tim yang dimiliki Red Bull, dan mengambil hak branding skuat Faenza mulai musim 2024.

Visa Cash App RB juga telah mengumumkan tanggal peluncuran mereka, yang digelar di Las Vegas pada Kamis, 8 Februari mendatang.

Visa menggambarkan kemitraan ini sebagai “terobosan”.

“Ini adalah kemitraan yang inovatif dan peluang besar bagi merek Visa untuk terlibat di dalam salah satu komunitas olahraga dengan pertumbuhan tercepat di dunia,” kata Frank Cooper III, Chief Marketing Officer, Visa.

“Aliansi ini sejalan dengan visi Visa untuk menginspirasi individu agar ‘berhasil’, berupaya mengambil langkah-langkah kecil demi perbaikan setiap hari, selama setiap balapan atau event.”

Logo Visa Cash App RB

CEO Visa Cash App RB Peter Bayer berharap kemitraan dapat membantu timnya untuk naik lebih jauh di grid F1.

“Sungguh luar biasa bisa mengungkap identitas baru dan menyambut mitra baru saat kami memulai fase selanjutnya dari kisah tim Formula 1 kami,” kata Bayer.

“Faenza memasuki era baru balap, tetap setia pada akar kami sebagai rumah bagi para talenta, tetapi sekarang dengan fokus yang lebih besar dalam bersaing memperebutkan hadiah terbesar di F1.

“Kami memiliki visi yang berani untuk tim yang dipimpin oleh saya dan Ketua Tim, Laurent Mekies, serta memiliki mitra yang fokus pada masa depan seperti Visa dan Cash App bersama kami dalam perjalanan tersebut adalah hal yang sangat menarik.”

Daniel Ricciardo dan Yuki Tsunoda akan tetap membalap bersama tim untuk musim 2024.