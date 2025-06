Hamilton Pertanyakan Strategi Ban Ferrari saat Kualifikasi GP Kanada

Lewis Hamilton secured his best qualifying position of the year in a Grand Prix, securing fifth on the grid for Sunday’s race at the Circuit Gilles Villeneuve.

Lewis Hamilton menyamai hasil kualifikasi terbaiknya musim ini bersama Ferrari, di posisi kelima untuk Grand Prix Kanada hari Minggu ini.

Tapi berbeda dengan George Russell dan Max Verstappen, yang memilih ban Medium untuk mengunci baris depan. Ferrari memberi Hamilton dan Charles Leclerc ban Soft selama kualifikasi.

Dan untuk akhir pekan ini, Soft yang digunakan adalah ban C6 - kompon paling lunak - di mana para pembalap kesulitan untuk menjaganya tetap hidup untuk satu putaran.

Berbicara setelah kualifikasi di Montreal, Hamilton sadar Ferrari tidak memiliki kecepatan untuk bersaing dengan tiga pembalap teratas.

Namun, ia mempertanyakan keputusan untuk tidak menggunakan di Medium - atau bahkan mempertimbangkannya.

“Tidak, tidak, tidak juga. Saya pikir kami sudah melakukan yang terbaik,” kata Hamilton kepada Sky Sports.

“Saya pikir dengan pengaturan dan saya telah bekerja keras sepanjang akhir pekan untuk mencoba melaju lebih cepat, tetapi saya rasa mobil tidak dapat melaju lebih cepat lagi. Saya rasa kami tidak dapat bersaing dengan para pembalap di depan.

“Kita hanya harus menerima kenyataan bahwa memang begitulah adanya. Saya pikir mungkin Charles memulai putarannya dengan baik. Jelas, dia tidak menyelesaikannya. Mungkin ada beberapa persepuluh detik di sana, tetapi itu tidak akan menempatkan kami di barisan depan.

“"Pebalap lain juga menggunakan ban Medium, saya tidak yakin mengapa kami tidak mempertimbangkannya. Kami diberi tahu bahwa ban lunak adalah yang terbaik, jadi itulah yang kami pilih."

Hamilton targetkan podium Ferrari pertamanya

Hamilton belum pernah finis di podium bersama Ferrari, hasil terbaiknya sejauh musim ini adalah posisi keempat di Grand Prix Emilia Romagna.

Tapi Hamilton memiliki rekor mengkilap di Montreal, memenangkan balapan pada tujuh kesempatan sebelumnya.

Hamilton berharap masalah yang menghambat lajunya di Barcelona terakhir kali tidak akan terjadi lagi.

“Apakah masalah itu bisa muncul lagi atau tidak. Semoga saja tidak. Kami telah melakukan segala yang kami bisa untuk mengatasinya, jadi saya berharap besok hari yang baik,” imbuh Hamilton.

“Saya sangat menyukai lintasan ini. Setiap lintasan yang saya lalui adalah pertama kalinya saya mengendarai Ferrari ini. Lintasannya sangat berbeda. Sangat, sangat sulit untuk beradaptasi.

"Namun seperti yang saya katakan, untuk bisa berada di posisi ke-5, mudah-mudahan saya bisa berjuang dari sana.

“Kami punya ban baru - Medium baru dan dua Hard baru, jadi ini mungkin keuntungan kecil bagi mobil-mobil di depan. Masih mengejar podium, jadi itulah yang akan saya coba raih besok.”