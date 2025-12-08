Sainz: Lando Bukti Anda Tak Perlu Kejam untuk Jadi Juara Dunia F1

Lando Norris dinobatkan sebagai juara dunia F1 2025 setelah finis di posisi ketiga di Sirkuit Yas Marina.

Norris menjadi juara dunia pertama McLaren sejak Lewis Hamilton pada 2008 dan mengakhiri dominasi Max Verstappen.

Setelah balapan, Sainz menjadi salah satu pembalap yang menghampiri Norris untuk mengucapkan selamat, memberi kita kilasan interaksi duet 'Carlando' yang ikonik di McLaren.

Berbicara kepada Sky Sports setelah kemenangan Norris, Sainz memuji pembalap McLaren tersebut karena "menjadi dirinya sendiri" meskipun mendapat kritik dari luar.

"Sangat senang untuknya sebagai pembalap karena dia selalu menjadi pembalap yang sangat cepat, lebih cepat dari yang orang-orang kira, dan sangat berbakat.

"Tahun-tahun pertama di McLaren, saya melihat seseorang yang memiliki kecepatan untuk menjadi juara dunia beberapa kali jika hanya karena kecepatan.

"Sepanjang perjalanan, dia telah banyak mengembangkan kemampuannya dan sekarang dia adalah juara dunia. Lebih dari segalanya, saya senang untuknya sebagai pribadi karena dia adalah pembalap yang tidak mengikuti stereotip juara dunia, dia selalu setia pada dirinya sendiri, sangat jujur, sangat terbuka tentang perjuangannya sendiri dan membuktikan kepada semua orang bahwa Anda bisa menjadi juara dunia dengan menjadi orang yang baik, atau tidak harus kejam atau hebat.

"Senang untuknya, saya harap dia tetap sama, tidak terlintas di benaknya bahwa dia adalah juara dunia dan dia tetap menjadi dirinya sendiri, atau bahkan jika dia lebih santai, dan dapat lebih menikmati F1.

"Dia pasti sedikit menderita tahun ini dengan semua tekanan media sosial, tekanan jurnalisme karena mengkritiknya ketika dia kesulitan di babak pertama, lalu ketika Max hampir menang. Menjadi juara dunia dengan Max yang selalu mengawasinya, memang tidak pernah mudah, tetapi dia mampu mengendalikannya."

Norris “luar biasa cepat”

Sainz dan Norris adalah rekan satu tim selama dua musim di McLaren antara tahun 2019 dan 2020.

Tentu saja, karena Sainz adalah pembalap yang lebih berpengalaman, ia mengungguli Norris dalam perolehan poin di kedua musim tersebut.

Namun, Norris mengungguli Sainz dalam kualifikasi selama mereka bersama, yang menunjukkan kecepatannya yang luar biasa.

“Ya, sejujurnya, saya sangat senang untuknya. Saya pikir dia pembalap F1 yang hebat. Saya pikir dia luar biasa cepat,” kata Sainz kepada para wartawan.

“Tetapi dengan cara hidupnya yang unik, meskipun ia banyak dikritik selama beberapa tahun terakhir karena sifatnya yang seperti itu, ia adalah juara dunia dan semua orang dapat terus bermimpi menjadi juara dunia F1 sementara ia menjalani hidupnya dengan caranya sendiri dan melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri.

“Jadi saya sangat senang untuknya karena dia pasti merasakan banyak tekanan selama beberapa akhir pekan terakhir dan dia berhasil melakukannya.”

