Verstappen Bersimpati dengan Hamilton yang Kesulitan di Ferrari

Lewis Hamilton mengakhiri musim perdananya yang menyedihkan bersama Ferrari di posisi keenam klasemen kejuaraan, tertinggal hampir 100 poin dari rekan setimnya, Charles Leclerc.

Hamilton gagal meraih podium Grand Prix untuk pertama kalinya dalam kariernya yang gemilang, sementara Ferrari merosot dari posisi kedua ke keempat di klasemen konstruktor.

Juara dunia tujuh kali itu menutup musim dengan tiga kali gagal lolos ke Q1 berturut-turut, dan hasil mengecewakannya memicu spekulasi bahwa pembalap Inggris berusia 40 tahun itu pensiun dari F1.

Tapi Max Verstappen tidak melihat rival besarnya di F1 itu pensiun dalam waktu dekat.

"Musim ini bukanlah musim yang baik baginya di Ferrari, Anda bisa melihat itu dalam segala hal," kata Verstappen dalam sebuah wawancara dengan Viaplay. "Sejujurnya, itu juga menyakitkan hati saya. Tidak menyenangkan melihatnya.

"Jadi berhenti? Saya tidak tahu, dia tidak menyerah jadi dia pasti akan ada di sana [tahun depan] tetapi tidak menyenangkan melihatnya."

Hamilton membantah rumor pensiun

Hamilton berusaha membungkam para pengkritiknya dengan menegaskan bahwa ia masih mengejar "mimpinya" untuk mengejar gelar juara dunia kedelapan dan mengembalikan Ferrari ke masa kejayaan mereka.

Ditanya bagaimana ia akan menanggapi para peragu setelah Grand Prix Abu Dhabi yang mengakhiri musim, Hamilton, yang pulih dari posisi start ke-16 untuk finis kedelapan, menjawab: "Saya tidak akan mengatakan apa pun kepada mereka. Tak satu pun dari mereka yang telah melakukan apa yang telah saya lakukan, jadi mereka bahkan tidak berada di level saya.”

“Ini tentang kecintaan pada apa yang Anda lakukan, ini tentang kecintaan pada balap,” tambahnya. “Saya mendapat dukungan luar biasa dari orang-orang di sekitar saya, para penggemar saya.

"Ini tentang terus-menerus memperhatikan mimpi itu. Saya masih memiliki mimpi yang saya harapkan di dalam hati saya dan itulah yang saya perjuangkan.”

Hamilton berencana untuk "memutus koneksi" dan tidak bisa dihubungi selama liburan musim dingin.

"Saat ini saya hanya menantikan liburan," kata Hamilton. "Hanya untuk memutuskan koneksi, tidak berbicara dengan siapa pun.

"Tidak seorang pun akan dapat menghubungi saya musim dingin ini. Saya tidak akan membawa ponsel saya dan saya menantikannya. Benar-benar terputus dari dunia maya."