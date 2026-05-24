Indy500 2026: Rosenqvist Menangi Balapan yang Ketat Sampai Akhir

Hasil lengkap dari Indy500 2026, dengan Felix Rosenqvist keluar sebagai pemenang.

The 110th Indianapolis 500
The 110th Indianapolis 500
© IndyCar
Add as a preferred source

Felix Rosenqvist menjadi pemenang terbaru Indianapolis 500 dalam balapan yang kacau dan memecahkan banyak rekor.

Gelaran Indy500 ke-110 mencatat rekor baru untuk jumlah perubahan pemimpin balapan, 70, dan jarak kemenangan paling pendek, hanya 0.0232s. 

Rosenqvist tampaknya tidak berpeluang memenangkan balapan selama sebagian besar dari 200 lap, tetapi keputusan sekitar 70 lap sebelum finis untuk mengubah strategi pit stop reguler akhirnya memenangkan balapan.

David Malukas dapat meninggalkan balapan dengan kepala tegak, setelah mencatatkan waktu putaran sesuai rencana reguler, tetapi berhasil kembali ke depan - sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Alex Palou maupun Scott McLaughlin.

Pato O'Ward dari McLaren juga menggunakan strategi alternatif. Namun, ia berhenti dua lap lebih awal daripada pembalap Swedia itu, dan penghematan bahan bakar ekstra pada stint terakhirnya memungkinkan Rosenqvist untuk tetap menjaga kecepatan dan akhirnya menyalip.

Selama sekitar 150 lap pertama, Palou, McLaughlin, Malukas, dan jagoan tuan rumah Conor Daly menjadi pembalap yang harus dikalahkan, mempertahankan posisi terdepan meskipun posisi mereka bergeser secara teratur sebagai sebuah kuartet.

Scott Dixon sempat memimpin, posisi yang dipertahankannya selama periode bendera merah karena hujan, tetapi pemenang tahun 2008 itu mengalami start ulang yang buruk dan turun ke posisi kelima.

Di antara para pembalap yang mengundurkan diri adalah Josef Newgarden, yang telah membuat kemajuan luar biasa dari posisi ke-23 di grid, tetapi kehilangan kendali saat start ulang, menabrak trotoar Tikungan 4 yang berbahaya.

Bendera merah kedua hari itu muncul hanya beberapa lap tersisa, setelah Caio Collet menabrak dinding Tikungan 2 dengan keras, menyebabkan api menyembur dari sisi kanan mobil AJ Foyt Racing miliknya.

Indianapolis 500 2026 - Hasil Balapan Lengkap

Pos#PembalapTimMesinLap/Gap
160Felix RosenqvistMeyer Shank Racing with Curb-AgajanianHonda200 laps
212David MalukasTeam PenskeChevrolet+0.0232s
33Scott McLaughlinTeam PenskeChevrolet+0.4205s
45Pato O'WardMcLarenChevrolet+0.4271s
566Marcus ArmstrongMeyer Shank Racing with Curb-AgajanianHonda+0.4360s
676Rinus VeekayJuncos Hollinger Racing with Dreyer and Reinbold RacingChevrolet+1.0760s
710Alex PalouChip GanassiHonda+1.0946s
814Santino FerrucciAJ Foyt RacingChevrolet+1.5751s
918Romain GrosjeanDale Coyne RacingHonda+2.0730s
1075Takuma SatoRahal Letterman Lanigan RacingHonda+2.4507s
116Nolan SiegelMcLarenChevrolet+2.6776s
1223Conor DalyDreyer and Reinbold RacingChevrolet+2.7237s
1328Marcus EricssonAndrettiHonda+3.3215s
148Kyffin SimpsonChip GanassiHonda+3.8061s
159Scott DixonChip GanassiHonda+3.8431s
1627Kyle KirkwoodAndrettiHonda+5.2271s
177Christian LundgaardMcLarenChevrolet+6.3017s
1847Mick SchumacherRahal Letterman Lanigan RacingHonda+14.9305s
1919Dennis HaugerDale Coyne RacingHonda+1 lap
2015Graham RahalRahal Letterman Lanigan RacingHonda+1 lap
2145Louis FosterRahal Letterman Lanigan RacingHonda+1 lap
2224Jack HarveyDreyer and Reinbold RacingChevrolet+1 lap
2377Sting Ray RobbJuncos Hollinger RacingChevrolet+1 lap
2451Jacob AbelAbel MotorsportsChevrolet+1 lap
DNF06Helio CastronevesMeyer ShankHondaDNF
DNF4Caio ColletAJ Foyt RacingChevroletDNF
DNF21Christian RasmussenEd Carpenter RacingChevroletDNF
DNF2Josef NewgardenTeam PenskeChevroletDNF
DNF26Will PowerAndrettiHondaDNF
DNF20Alexander RossiEd Carpenter RacingChevroletDNF
DNF33Ed CarpenterEd Carpenter RacingChevroletDNF
DNF31Ryan Hunter-ReayMcLaren with Legacy Motor ClubChevroletDNF
DNF11Katherine LeggeHMD Motorsports with AJ FoytChevroletDNF
Indy500 2026: Rosenqvist Menangi Balapan yang Ketat Sampai Akhir
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

IndyCar News
Penske menyelesaikan pengambilalihan IndyCar, IMS
06/01/20
Indy500 2026: Rosenqvist Menangi Balapan yang Ketat Sampai Akhir
IndyCar Feature
Tidak ada duanya: Pembalap terbaik tidak pernah memenangkan Indy 500
25/05/19
Indy500 2026: Rosenqvist Menangi Balapan yang Ketat Sampai Akhir
IndyCar News
Marcus Ericsson tidak merasa gugup menjelang rookie 500
25/05/19
Indy500 2026: Rosenqvist Menangi Balapan yang Ketat Sampai Akhir
IndyCar News
Polesitter Simon Pagenaud berharap memanfaatkan momentum menjadi 500 kemenangan
24/05/19
Indy500 2026: Rosenqvist Menangi Balapan yang Ketat Sampai Akhir
IndyCar News
Kanaan memimpin Praktek Carb Day
24/05/19
Indy500 2026: Rosenqvist Menangi Balapan yang Ketat Sampai Akhir
IndyCar News
103 Indianapolis 500 dipersembahkan oleh Gainbridge - starting Lineup
20/05/19
Indy500 2026: Rosenqvist Menangi Balapan yang Ketat Sampai Akhir