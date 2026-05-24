Indy500 2026: Rosenqvist Menangi Balapan yang Ketat Sampai Akhir

Felix Rosenqvist menjadi pemenang terbaru Indianapolis 500 dalam balapan yang kacau dan memecahkan banyak rekor.

Gelaran Indy500 ke-110 mencatat rekor baru untuk jumlah perubahan pemimpin balapan, 70, dan jarak kemenangan paling pendek, hanya 0.0232s.

Rosenqvist tampaknya tidak berpeluang memenangkan balapan selama sebagian besar dari 200 lap, tetapi keputusan sekitar 70 lap sebelum finis untuk mengubah strategi pit stop reguler akhirnya memenangkan balapan.

David Malukas dapat meninggalkan balapan dengan kepala tegak, setelah mencatatkan waktu putaran sesuai rencana reguler, tetapi berhasil kembali ke depan - sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Alex Palou maupun Scott McLaughlin.

Pato O'Ward dari McLaren juga menggunakan strategi alternatif. Namun, ia berhenti dua lap lebih awal daripada pembalap Swedia itu, dan penghematan bahan bakar ekstra pada stint terakhirnya memungkinkan Rosenqvist untuk tetap menjaga kecepatan dan akhirnya menyalip.

Selama sekitar 150 lap pertama, Palou, McLaughlin, Malukas, dan jagoan tuan rumah Conor Daly menjadi pembalap yang harus dikalahkan, mempertahankan posisi terdepan meskipun posisi mereka bergeser secara teratur sebagai sebuah kuartet.

Scott Dixon sempat memimpin, posisi yang dipertahankannya selama periode bendera merah karena hujan, tetapi pemenang tahun 2008 itu mengalami start ulang yang buruk dan turun ke posisi kelima.

Di antara para pembalap yang mengundurkan diri adalah Josef Newgarden, yang telah membuat kemajuan luar biasa dari posisi ke-23 di grid, tetapi kehilangan kendali saat start ulang, menabrak trotoar Tikungan 4 yang berbahaya.

Bendera merah kedua hari itu muncul hanya beberapa lap tersisa, setelah Caio Collet menabrak dinding Tikungan 2 dengan keras, menyebabkan api menyembur dari sisi kanan mobil AJ Foyt Racing miliknya.

Indianapolis 500 2026 - Hasil Balapan Lengkap Pos # Pembalap Tim Mesin Lap/Gap 1 60 Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian Honda 200 laps 2 12 David Malukas Team Penske Chevrolet +0.0232s 3 3 Scott McLaughlin Team Penske Chevrolet +0.4205s 4 5 Pato O'Ward McLaren Chevrolet +0.4271s 5 66 Marcus Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian Honda +0.4360s 6 76 Rinus Veekay Juncos Hollinger Racing with Dreyer and Reinbold Racing Chevrolet +1.0760s 7 10 Alex Palou Chip Ganassi Honda +1.0946s 8 14 Santino Ferrucci AJ Foyt Racing Chevrolet +1.5751s 9 18 Romain Grosjean Dale Coyne Racing Honda +2.0730s 10 75 Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing Honda +2.4507s 11 6 Nolan Siegel McLaren Chevrolet +2.6776s 12 23 Conor Daly Dreyer and Reinbold Racing Chevrolet +2.7237s 13 28 Marcus Ericsson Andretti Honda +3.3215s 14 8 Kyffin Simpson Chip Ganassi Honda +3.8061s 15 9 Scott Dixon Chip Ganassi Honda +3.8431s 16 27 Kyle Kirkwood Andretti Honda +5.2271s 17 7 Christian Lundgaard McLaren Chevrolet +6.3017s 18 47 Mick Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing Honda +14.9305s 19 19 Dennis Hauger Dale Coyne Racing Honda +1 lap 20 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing Honda +1 lap 21 45 Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing Honda +1 lap 22 24 Jack Harvey Dreyer and Reinbold Racing Chevrolet +1 lap 23 77 Sting Ray Robb Juncos Hollinger Racing Chevrolet +1 lap 24 51 Jacob Abel Abel Motorsports Chevrolet +1 lap DNF 06 Helio Castroneves Meyer Shank Honda DNF DNF 4 Caio Collet AJ Foyt Racing Chevrolet DNF DNF 21 Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing Chevrolet DNF DNF 2 Josef Newgarden Team Penske Chevrolet DNF DNF 26 Will Power Andretti Honda DNF DNF 20 Alexander Rossi Ed Carpenter Racing Chevrolet DNF DNF 33 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing Chevrolet DNF DNF 31 Ryan Hunter-Reay McLaren with Legacy Motor Club Chevrolet DNF DNF 11 Katherine Legge HMD Motorsports with AJ Foyt Chevrolet DNF

