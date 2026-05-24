Indy500 2026: Rosenqvist Menangi Balapan yang Ketat Sampai Akhir
Hasil lengkap dari Indy500 2026, dengan Felix Rosenqvist keluar sebagai pemenang.
Felix Rosenqvist menjadi pemenang terbaru Indianapolis 500 dalam balapan yang kacau dan memecahkan banyak rekor.
Gelaran Indy500 ke-110 mencatat rekor baru untuk jumlah perubahan pemimpin balapan, 70, dan jarak kemenangan paling pendek, hanya 0.0232s.
Rosenqvist tampaknya tidak berpeluang memenangkan balapan selama sebagian besar dari 200 lap, tetapi keputusan sekitar 70 lap sebelum finis untuk mengubah strategi pit stop reguler akhirnya memenangkan balapan.
David Malukas dapat meninggalkan balapan dengan kepala tegak, setelah mencatatkan waktu putaran sesuai rencana reguler, tetapi berhasil kembali ke depan - sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Alex Palou maupun Scott McLaughlin.
Pato O'Ward dari McLaren juga menggunakan strategi alternatif. Namun, ia berhenti dua lap lebih awal daripada pembalap Swedia itu, dan penghematan bahan bakar ekstra pada stint terakhirnya memungkinkan Rosenqvist untuk tetap menjaga kecepatan dan akhirnya menyalip.
Selama sekitar 150 lap pertama, Palou, McLaughlin, Malukas, dan jagoan tuan rumah Conor Daly menjadi pembalap yang harus dikalahkan, mempertahankan posisi terdepan meskipun posisi mereka bergeser secara teratur sebagai sebuah kuartet.
Scott Dixon sempat memimpin, posisi yang dipertahankannya selama periode bendera merah karena hujan, tetapi pemenang tahun 2008 itu mengalami start ulang yang buruk dan turun ke posisi kelima.
Di antara para pembalap yang mengundurkan diri adalah Josef Newgarden, yang telah membuat kemajuan luar biasa dari posisi ke-23 di grid, tetapi kehilangan kendali saat start ulang, menabrak trotoar Tikungan 4 yang berbahaya.
Bendera merah kedua hari itu muncul hanya beberapa lap tersisa, setelah Caio Collet menabrak dinding Tikungan 2 dengan keras, menyebabkan api menyembur dari sisi kanan mobil AJ Foyt Racing miliknya.
Indianapolis 500 2026 - Hasil Balapan Lengkap
|Pos
|#
|Pembalap
|Tim
|Mesin
|Lap/Gap
|1
|60
|Felix Rosenqvist
|Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|Honda
|200 laps
|2
|12
|David Malukas
|Team Penske
|Chevrolet
|+0.0232s
|3
|3
|Scott McLaughlin
|Team Penske
|Chevrolet
|+0.4205s
|4
|5
|Pato O'Ward
|McLaren
|Chevrolet
|+0.4271s
|5
|66
|Marcus Armstrong
|Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian
|Honda
|+0.4360s
|6
|76
|Rinus Veekay
|Juncos Hollinger Racing with Dreyer and Reinbold Racing
|Chevrolet
|+1.0760s
|7
|10
|Alex Palou
|Chip Ganassi
|Honda
|+1.0946s
|8
|14
|Santino Ferrucci
|AJ Foyt Racing
|Chevrolet
|+1.5751s
|9
|18
|Romain Grosjean
|Dale Coyne Racing
|Honda
|+2.0730s
|10
|75
|Takuma Sato
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|Honda
|+2.4507s
|11
|6
|Nolan Siegel
|McLaren
|Chevrolet
|+2.6776s
|12
|23
|Conor Daly
|Dreyer and Reinbold Racing
|Chevrolet
|+2.7237s
|13
|28
|Marcus Ericsson
|Andretti
|Honda
|+3.3215s
|14
|8
|Kyffin Simpson
|Chip Ganassi
|Honda
|+3.8061s
|15
|9
|Scott Dixon
|Chip Ganassi
|Honda
|+3.8431s
|16
|27
|Kyle Kirkwood
|Andretti
|Honda
|+5.2271s
|17
|7
|Christian Lundgaard
|McLaren
|Chevrolet
|+6.3017s
|18
|47
|Mick Schumacher
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|Honda
|+14.9305s
|19
|19
|Dennis Hauger
|Dale Coyne Racing
|Honda
|+1 lap
|20
|15
|Graham Rahal
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|Honda
|+1 lap
|21
|45
|Louis Foster
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|Honda
|+1 lap
|22
|24
|Jack Harvey
|Dreyer and Reinbold Racing
|Chevrolet
|+1 lap
|23
|77
|Sting Ray Robb
|Juncos Hollinger Racing
|Chevrolet
|+1 lap
|24
|51
|Jacob Abel
|Abel Motorsports
|Chevrolet
|+1 lap
|DNF
|06
|Helio Castroneves
|Meyer Shank
|Honda
|DNF
|DNF
|4
|Caio Collet
|AJ Foyt Racing
|Chevrolet
|DNF
|DNF
|21
|Christian Rasmussen
|Ed Carpenter Racing
|Chevrolet
|DNF
|DNF
|2
|Josef Newgarden
|Team Penske
|Chevrolet
|DNF
|DNF
|26
|Will Power
|Andretti
|Honda
|DNF
|DNF
|20
|Alexander Rossi
|Ed Carpenter Racing
|Chevrolet
|DNF
|DNF
|33
|Ed Carpenter
|Ed Carpenter Racing
|Chevrolet
|DNF
|DNF
|31
|Ryan Hunter-Reay
|McLaren with Legacy Motor Club
|Chevrolet
|DNF
|DNF
|11
|Katherine Legge
|HMD Motorsports with AJ Foyt
|Chevrolet
|DNF