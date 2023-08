Triumph Perpanjang Kontrak Mesin Moto2, Girboks Baru untuk 2025

Moto2 beralih dari mesin inline-4 600cc Honda ke mesin inline-3 765cc Triumph pada 2019, dengan ECU baru lansiran Magneti-Marelli juga diperkenalkan yang memungkinkan penyesuaian engine mapping dan engine brake, namun tanpa kontrol traksi.

Tambahan 400rpm dan 5 HPlebih banyak, di atas angka sebelumnya sekitar 140 HP, kemudian dihasilkan oleh peningkatan untuk musim 2023.

"Lima tahun pertama kami bekerja dengan Triumph terbukti sukses nyata, dengan balapan yang hebat, para pebalap mencapai rekor Moto2 baru di seluruh papan dan keandalan yang mengesankan sejak awal," kata Chief Sporting Officer Dorna Carlos Ezpeleta.

“Kami ingin kolaborasi ini membantu menentukan langkah antara Moto3 dan kelas MotoGP, dan saya pikir Triumph telah mencapai hal itu.

“Kami sangat senang dengan cara kemitraan ini berkembang juga, dengan lebih banyak inovasi dan pengembangan yang akan datang, dan kami menantikan lima tahun lagi yang menyenangkan bersama."

Peluang teknis signifikan berikutnya untuk kelas menengah adalah peralihan produsen ban dari Dunlop Pirelli musim depan, Triumph juga akan membawa girboks baru untuk musim 2025.

Itu termasuk netral dipindahkan dari antara pertama dan kedua, untuk menghindari risiko pengendara kehilangan gigi secara tidak sengaja.

“Moto2 terus menjadi platform yang luar biasa untuk memamerkan kinerja dan kemampuan mesin triple 765 kami, mendorong permintaan untuk rangkaian Street Triple 765 baru kami,” kata Steve Sargent, Chief Product Officer, Triumph Motorcycles.

"Sama seperti tim Moto2 menghitung setiap putaran, teknisi kami telah menggunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan setiap dimensi kinerja mesin, mulai dari kecepatan, tenaga dan torsi, hingga putaran, tekanan silinder, dan rasio kompresi.

“Hal ini memungkinkan kami untuk memberikan peningkatan di trek setiap musim, mencapai waktu balapan yang lebih singkat, kecepatan tertinggi dan waktu putaran yang lebih cepat, lebih banyak pemenang dan balapan yang lebih dekat.

"Gearbox balap baru akan membuat perbedaan besar pada hasil yang dapat dicapai pengendara di trek di Moto2, dan sebelumnya, tim teknik kami sudah menguji dan mengembangkan peningkatan dalam pemilihan gigi, menguji suku cadang setelah digunakan di putaran Moto2 tahun ini. ."