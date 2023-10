Moto3 Australia: Oncu Menang, Mario Lewatkan Poin Besar

Kondisi dingin, basah, dan berangin, yang terjadi sesuai perkiraan pada balapan Moto3 Australia berjalan sesuai keinginan Deniz Oncu yang menyegel kemenangan dengan overtake pada waktu yang tepat di lap terakhir.

Kecelakaan terjadi bahkan sebelum balapan dimulai. Holgado mengalami pukulan keras yang membuat sepedanya rusak parah sehingga tidak lagi memiliki fairing, Holgado sendiri mengalami luka di bagian wajahnya.

Moreira dan Bertelle juga terjatuh, dengan Vincente Perez keluar jalur sehingga mengunjungi pit untuk melakukan perbaikan di garasi BOE. Pemenang Indonesia Moreira duduk di garasinya di atas kursi tanpa ada sepeda yang tersedia. Saat dipamerkan, situasinya lebih buruk daripada Holgado.

Hebatnya baik Perez dan Holgado berbaris di grid, sementara Moreira menjalankan sepedanya dari pitlane.

Tahap awal balapan menjadi milik Adrian Fernandez yang merasakan kondisi di depan dengan Leopard miliknya.

Jatuh dari posisi terdepan di tikungan sebelas dengan enam lap tersisa, ia menyerahkan keunggulannya kepada pole man Ayumu Sasaki.

Pembalap Liqui Moly Husqvarna berhasil melewati kondisi pengujian, dengan Oncu mengikuti di belakang.

Terlepas dari kenyataan bahwa duo pemimpin tersebut menggigil karena kedinginan di parc ferme, mereka menampilkan pertunjukan lap terakhir yang luar biasa.

Setelah beberapa kali latihan, pebalap Red Bull KTM Ajo membariskan Sasaki di MG, dan dengan berani meraih kemenangan, semuanya agak samar, pebalap Turki itu membuat langkahnya tetap memimpin melewati garis dengan selisih 0,407 detik.

Oncu selamat dari beberapa goyangan untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini, sama seperti kemenangan lap terakhirnya atas rival Jepangnya di Jerman, sementara Sasaki meraih kemenangan keenamnya.

Pahlawan tuan rumah Joel Kelso memulai balapan di posisi kedua, posisi grid terbaiknya sejauh ini dalam karirnya, dan dengan kontrak baru, ia siap untuk naik podium di kandang sendiri.

Mampu kembali ke posisi tiga besar dengan cepat ketika Collin Veijer tersingkir dari grup terdepan, pembalap Australia itu tertinggal empat detik dari pemimpin klasemen untuk posisi ketiga, saat pebalap CFMoto Racing PruestelGP mengumpulkan hasil terbaiknya hingga saat ini.

Veijer dijatuhkan pada sepeda Husqvqrna kedua hampir dua puluh detik lebih lambat dari waktu yang diperlukan untuk naik ke mimbar, tetapi aman dari diambil alih selama dia tetap tegak karena masih ada jeda sekitar delapan detik hingga pengendara berikutnya mencapai bendera kotak-kotak. ,

Posisi kelima jatuh ke tangan Adrian Fernandez, yang tetap mengambil posisi tersebut meskipun ia terjatuh dari posisi terdepan. Adanya kesenjangan karena kehati-hatian berdampak buruk pada balapan dalam kondisi basah dan berangin.

Dia memiliki Riccardo Rossi tepat di belakangnya di posisi ketujuh yang memberikan tekanan hingga ke garis SIC58 Squadra Corse.

Taiyo Furusato menjembatani kesenjangan di depannya dengan posisi ketujuh untuk Honda Team Asia, menyamai hasil terbaiknya, yang terjadi pada balapan terakhir.

Pemimpin kejuaraan Masia menunjukkan kemampuannya di awal basah, melakukan pemanasan. Namun pada saat balapan tiba, cuaca telah memburuk secara signifikan, sehingga #5 memprioritaskan menyelesaikan balapan untuk mendapatkan poin kejuaraan yang penting.

Pengendara Macan Tutul membawa pulang Macan Tutulnya tepat di belakang Furusato untuk posisi kedelapan.

Matteo Bertelle hampir berada di urutan kesembilan untuk Rivacold Snipers, Lorenzo menyelesaikan sepuluh besar untuk CIP Green Power.

Rekan setimnya di akhir pekan, Nicola Carraro, berada di posisi kesebelas, sementara posisi kedua belas jatuh ke tangan Stefano Nepa untuk Tim Angeluss MTA.

Poin yang tersisa jatuh ke tangan Daniel Holgado, ke-13 setelah kejatuhannya sebelum balapan untuk Red Bull KTM Ajo, Joshua Whatley dari VisionTrack, mengambil hasil terbaiknya di urutan ke-14 dan Ryusei Yamanaka di urutan ke-15 untuk Aspar.

Dikenal sebagai pembalap yang memiliki kecepatan saat hujan, Mario Aji langsung merangsek ke depan dari posisi start ke-24 untuk berada di posisi kedelapan pada akhir Lap 1.

Pembalap Honda Team Asia itu bertahan di kelompok depan pada awal balapan, sebelum akhirnya kehilangan jejak dan menjalani balapan yang sepi di posisi 6.

Namun harapan poin besar untuk Mario pupus saat balapan menyisakan sembilan lap tersisa setelah terjatuh di Tikungan 11.

