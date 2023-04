Bukan Pembalap Ducati, Bagnaia Lebih Khawatirkan Quartararo

Francesco Bagnaia mengalahkan juara 2021 Fabio Quartararo setelah mengejar defisit 92 poin untuk mengakhiri paceklik gelar Ducati selama 15 tahun pada putaran terakhir musim lalu.

Mesin - dan keunggulan jumlah - Ducati telah menghasilkan kesuksesan musim ini, sementara Quartararo dari Yamaha mengalami awal yang buruk, finis kedelapan dan ketujuh pada dua Grand Prix pertama.

Tapi Bagnaia berkata kepada Marca: “Saya merasa luar biasa. Juga dengan sepeda.

“Saya pikir rival utamanya adalah Quartararo, Marc Marquez, dua atau tiga Ducati lainnya, seperti Enea Bastianini, Jorge Martin, Marco Bezzecchi atau Luca Marini.

“Aprilia juga cepat. Jika saya harus menyebutkan tiga nama, saya katakan: Quartararo, Marc Marquez, dan saya. Dan yang keempat: Bastianini.”

Quartararo tertinggal di belakang banyaknya motor Ducati, ditambah secara tak terduga di belakang rekan setimnya, Franco Morbidelli.

Sementara itu Ducati telah melihat Marco Bezzecchi dari VR46 memenangkan Grand Prix pertamanya di Argentina, setelah kemenangan ganda Bagnaia pada akhir pekan pembukaan.

Jumlah sepeda dari pabrikan Italia bisa menjadi masalah bagi Bagnaia, dia menjelaskan: “Itu adalah sesuatu yang dapat membantu Anda dan bisa juga buruk.

“Berkali-kali saya mendorong untuk berada di depan dan, keesokan harinya, lebih banyak motor berada di depan karena data.

“Saya juga terkadang berada dalam situasi yang sulit dan melihat di mana pembalap Ducati lainnya cepat.

“Jadi kami berdelapan dan kami berdelapan bekerja dengan cara yang sama karena kami berbagi data dan semua orang bisa melihatnya. Menurut saya ini yang utama agar Ducati selalu terdepan.

“Juga fakta bahwa Ducati sekarang adalah motor paling kompetitif, semua pembalap mendorong untuk meningkatkan.

“Tujuan saya, ambisi saya, selalu berada di depan, menjadi yang pertama, tetapi, terkadang, sangat sulit karena pada hari Sabtu saya unggul, tetapi pada hari Minggu ada lebih banyak lagi. Itu juga sesuatu yang memberi saya banyak motivasi.”

Bagnaia dan Quartararo akan berduel lagi di Grand Prix MotoGP Amerika akhir pekan ini.