Marquez 'Kembali ke Awal' dengan Spesifikasi Portimao

Keluarlah update selanjutnya seperti sasis Kalex, yang dikirim ke LCR, saat Marquez kembali ke tempat dia berada di akhir tes musim dingin untuk mencari set-up dasar yang baik dengan RC213V.

“Jika Anda tidak memiliki dasar yang kuat, Anda tidak dapat memikirkan masa depan. Anda tidak bisa membangun masa depan yang baik,” kata pebalap Repsol Honda itu, yang dilanda cedera setelah mencoba memaksakan motornya di delapan putaran pembuka.

“Jadi target hari ini adalah berkendara dengan lancar dan menemukan kepercayaan diri pada motornya lagi. Cobalah untuk tidak memiliki peringatan atau crash.

“Tentu saja, di lap panas saya mendorong, tetapi jika Anda lihat, saya hanya menggunakan satu ban karena saya tidak merasa [siap] untuk mendorong. Jika saya tidak merasa, saya tidak ingin memaksakan diri, seperti dalam ujian.”

Hasil akhirnya adalah tempat ke-13 untuk Marquez, meski tetap menjadi Honda teratas, yang berarti perjalanan ke Kualifikasi 1 hari Sabtu.

“Saya menggunakan tiga ban depan Soft hari ini. Jadi besok kalau tidak hujan, maka untuk kualifikasi saya hanya pakai ban depan saja,” imbuhnya.

“Tapi tidak ada perubahan untuk memulai di urutan ke-13 atau ke-18. Target saya sekarang adalah menemukan basis itu. Mari kita lihat apakah kita memiliki akhir pekan yang solid.

“Tentu saja, saya mendorong dan ketika Anda mendorong ada risiko menabrak. Tetapi hari ini saya tidak memiliki peringatan khusus. Jadi ini yang paling penting.”

Marquez: “Masalahnya Sama”

Pembalap Spanyol itu menjelaskan bahwa pendekatan 'kembali ke awal' telah diputuskan setelah mempelajari dampak dari part baru dan set-up yang diperkenalkan selama delapan putaran pembukaan.

“Kami menganalisis bagian pertama musim ini - kami mulai dengan satu motor, kemudian mengganti sasis, dll, dan masalahnya sama,” katanya. “Jadi hari ini kami mengendarai motor Portimao, motor yang persis sama, hanya untuk memahami di mana kami berada.

“Kemudian jika Anda dapat memiliki basis yang baik, ketika kami akan menerima saya berharap di masa depan item baru, Anda dapat mencobanya dengan baik. Jika Anda tidak memiliki dasar, Anda tidak dapat mencoba dengan baik.

“Ini targetnya. Kemudian tentu saja di balapan berikutnya saya akan mendorong dan besok saya akan mendorong di kualifikasi dan balapan Sprint, tetapi hanya pada saat-saat yang saya perlukan. Tidak setiap saat.”

Marquez, yang mengalami patah ibu jari di Portimao dan kemudian mengalami cedera tulang rusuk dan pergelangan kaki di Sachsenring, mengungkapkan bahwa dia sekarang memiliki masalah dengan rasa sakit di pangkal pahanya.

“Saya berharap tidak menunjukkannya, tetapi Anda dapat melihat dari bahasa tubuh saya,” katanya. “Ya, saat berkendara, saya tidak 100%, terutama saya merasakan sakit di penculik kanan yang muncul dalam sebulan terakhir.

“Mungkin itu berasal dari pergelangan kaki kanan, yang tidak bekerja dengan baik, mungkin saya bersepeda dengan cara yang tidak baik karena itu menyakitkan. Kemudian mulai muncul semakin banyak. Ada banyak rasa sakit. Minggu lalu kami bekerja dengan fisio tetapi itu tidak cukup. Tapi kami tahu apa itu dan itu akan meningkat.

Rekan setimnya Joan Mir, juga kembali dari cedera akhir pekan ini, tercepat ke-18.