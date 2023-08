Pendekatan Aneh Marquez pada Sprint Race Silverstone

Setelah 'mematahkan tiga tulang dan satu ligamen dalam enam balapan', Marc Marquez tiba di Inggris dengan prioritas pengembangan motor daripada memaksakan dirinya di atas RC213V.

Namun, masih mengejutkan melihat seorang pembalap yang terkenal dengan gaya agresifnya saat balapan melihat ke belakang dan melambat untuk rekan setimnya.

Marquez berada di urutan ke-18 dan jauh di luar sembilan tempat pencetak poin teratas ketika dia membiarkan Mir lewat dengan empat lap tersisa. Mereka melewati garis finis hanya dengan selisih 0,25 detik.

“Saya keluar, saya mencoba untuk mendorong dua putaran pertama, saya melihat bahwa perasaan itu tidak baik, dan kemudian saya memutuskan untuk tenang,” kata Marquez.

“Pada satu titik, saya melihat ke belakang dan saya melihat Mir datang, lalu saya memutuskan untuk menunggunya, mengikutinya di tiga lap terakhir, untuk memahami dari luar, dari belakang, apa yang terjadi dengan motornya.

“Karena pada akhirnya, finis ke-14 atau ke-18 itu sama saja. Dan [mentalitas] 'chip' saya seperti di latihan FP4 dulu: 30 menit, 10 lap. Dan itulah yang saya lakukan, cobalah untuk mengerti.

“Tentu saja besok saya akan mencoba melakukan balapan saya. Tapi hari ini, perasaannya tidak bagus jadi saya memutuskan untuk memberikan beberapa informasi kepada tim di belakang Honda lainnya.”

Dan apa yang dilihat Marquez?

“Mengikuti yang lain, saya kalah dalam akselerasi. Mengikuti Mir, saya tidak pernah kalah dalam akselerasi. Saya berada di jalur yang sama dan saya bisa mengikutinya dengan baik.

“Tetapi mengikuti yang lain, semuanya menjadi semakin sulit karena Anda kehilangan akselerasi lalu Anda mencoba untuk pulih di [tikungan] masuk. Jadi pada dasarnya di situlah kita kehilangan lebih banyak.”

Ditanya apakah sulit memperlakukan balapan seperti itu, Marquez menjawab:

“Ya, tapi di bagian pertama musim ini, dalam enam balapan saya mematahkan tiga tulang, saya mematahkan satu ligamen. Pada akhirnya pendekatan sekarang harus dengan cara yang berbeda.

“Hari ini, jika saya mengatakan 'OK, sekarang saya akan mengambil risiko', itu untuk posisi ke-14. Tidak lebih baik. Mungkin 5 detik lebih cepat, balapan. Tapi tidak lebih baik. Ini berarti posisi ke-14, kurang lebih.

“Tapi itu tidak seperti saya memiliki 2 atau 3 detik [satu putaran] di saku. Saya punya setengah detik, tiga persepuluh di saku, tidak lebih.

Sprint jauh lebih positif untuk saudara laki-laki Marc, Alex, yang meraih 'kemenangan' MotoGP pertamanya untuk Gresini Ducati.

“Tentu saja saya sangat senang dengan Alex. Tahun lalu dia sangat dekat untuk keluar dari MotoGP, dan tahun ini dia menunjukkan potensinya,” kata Marc.

“Pada kondisi basah dia sangat cepat, dalam kondisi kering juga dia konsisten di 10 besar, 8 besar, dan sekarang ini akan memberinya motivasi yang sangat bagus dan kepercayaan diri yang sangat baik.

“Sudah dalam beberapa minggu terakhir kami berlatih bersama dan dia sangat cepat dan sangat yakin, jadi sekarang langkah selanjutnya adalah mencoba menjadi 5 besar, 6 besar dalam kondisi kering untuk membuat langkah lain di bagian kedua musim ini.”

Pembalap Yamaha Franco Morbidelli menjadi pebalap terdepan dengan mesin Jepang di posisi ke-15.