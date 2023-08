Quartararo, yang sudah mengungkapkan rasa frustrasinya karena lebih lambat dalam latihan Jumat kering dibandingkan tahun lalu, benar-benar tersesat pada Sabtu yang basah.

Berada di urutan ke-16 dalam latihan terakhir yang melelahkan, Quartararo kemudian keluar jalur di Kualifikasi 1, membuatnya kehilangan waktu yang berharga.

Kesengsaraan pembalap Prancis itu berlanjut di awal balapan Sprint yang lembap ketika perangkat holeshot depannya tetap terkunci selama setengah putaran "tetapi itu tidak membuat perbedaan besar."

Bertahan di posisi terakhir pada lap pembuka, satu-satunya kesuksesan Quartararo adalah melewati stand-in LCR Honda Iker Lecuona untuk posisi ke-21.

Meski finis 30 detik dari pemenang balapan Alex Marquez (Gresini Ducati), Quartararo hanya terpaut tiga detik dari rekan setimnya Franco Morbidelli, pebalap mesin Jepang teratas di posisi ke-15.

“Di Argentina, saya terakhir dan kembali ke urutan ke-7, jadi saya tahu cara berkendara di tengah hujan. Tapi finis 30 detik di belakang hanya dalam 10 lap adalah sesuatu… Saya tidak mengerti. Saya mencoba untuk bekerja, untuk mengubah banyak hal selama balapan tetapi tetap sama,” kata Quartararo.

“Pada dasarnya kami kehilangan banyak grip belakang. Melintir di jalan lurus. Tapi juga saat masuk ke tikungan, kita tidak bisa menyandarkan motor karena gripnya tidak ada… maka Anda tidak bisa membuat kecepatan menikung. Ini banyak masalah.”

Dengan tidak adanya motor Jepang di 14 besar, dia menjawab:

“Sekarang ada lebih banyak motor Eropa daripada motor Jepang, tapi maksud saya, tidak ada satu pun [motor Jepang] di atas. Kami semua terjatuh.

“Yang pasti kami melakukan sesuatu yang salah, tapi dari sisi saya, mulai besok, kami harus melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Maksudku, kita tidak akan rugi.

“Prioritas saya saat ini adalah mencoba membuat langkah maju di balapan berikutnya [tetapi] bagian kedua musim ini biasanya adalah bagian di mana kami menurun [lebih lanjut]...”

Ditanya tentang perbedaan visual antara aero canggih dari mesin Eropa dan M1 yang lebih 'tradisional', Quartararo mengatakan:

“Sepeda kami terlihat seperti sepeda. Yang lainnya tidak. Ini dunia baru. Dari luar, Anda bisa melihat sesuatu. Akan menarik untuk melihat apa yang benar-benar berbeda di dalamnya. Ducati, sudah bertahun-tahun mereka menggunakan ['kotak salad']. Jadi evolusinya, motor kami masih terlihat jelas.”

Quartararo menegaskan dia tidak kehilangan motivasi, menyoroti situasi serupa untuk Marc Marquez dan Honda.

“Saya tidak akan mengatakan kehilangan motivasi tetapi merasa frustrasi,” katanya. “Balapan ini adalah mimpi buruk khusus karena kualifikasi tetapi secara umum itu sulit.

“Terlepas dari tahun pertama saya, pada 2020, 2021, 2022 kami bertarung untuk kejuaraan dunia dan sekarang kami berjuang untuk mendapatkan poin.

“[Tapi] Marc tidak kehilangan kapasitasnya setelah memenangkan 8 gelar… Secara mental, itu tidak mudah karena saya merasa berkendara dengan baik tetapi itu tidak cukup.”

Marquez finis di urutan ke-18 setelah memperlakukan Sprint seperti sesi 'FP4'.