Marquez Tak Ingin 'Berpura-Pura' Menjadi Teman Rossi

Mungkin salah satu rivalitas MotoGP yang masih berlanjut secara lisan sampai saat ini, Marquez mengungkapkan bagaimana dia melihat sosok Rossi pada buku Being Marc Márquez: This Is How I Win My Race.

Selain Sepang 2015, momen yang menentukan rivalitas keduanya adalah pada MotoGP Argentina 2018 saat Marquez menjatuhkan Rossi dari Yamaha-nya.

Valentino Rossi vs Marc Marquez - The Rivalry | MotoGP Video of Valentino Rossi vs Marc Marquez - The Rivalry | MotoGP

Marquez mengakui dia menganggap bermain bagus dalam kutipan buku melalui Marca : "Saya pasti berpikir, 'Anda tahu apa? Lupakan saja'.

“Dia memiliki banyak penggemar dan itu berarti memusuhi mereka, tetapi pilihan apa yang saya miliki? Menjadi tidak setia pada diriku sendiri? Tentu saja tidak.

“Aku benci berpura-pura, tidak jujur. Untuk alasan taktis, lebih baik berpura-pura menjadi teman Valentino, tapi aku tidak seperti itu."

Marquez juga menyebutkan manuver kontroversialnya terhadap Rossi di Corkscrew, di Laguna Seca, di tahun rookie 2013.

Dia tidak dihukum karena keluar jalur saat menyalip, dan bahkan Rossi mengakui kesamaan dengan gerakannya sendiri saat melawan Casey Stoner dari tahun 2008.

"Saya akan berbohong jika saya mengatakan bahwa saya telah merencanakan manuver itu," tulis Marquez dalam bukunya.

“Tidak ada niat atau kejeniusan. Aku sama sekali tidak peduli siapa yang ada di depanku.

"Dan saya tidak ingin bertarung, saya hanya ingin menyalip secepat mungkin."

Tentunya momen paling menjijikkan antara Rossi dan Marquez terjadi pada tahun 2015.

Rossi secara terbuka menuduh Marquez mencoba membantu Jorge Lorenzo dalam memenangkan gelar.

Di Malaysia, Marquez terjatuh saat mereka bentrok dan kemudian menuduh Rossi yang menendangnya.

Pada akhirnya, Rossi kehilangan gelar dari Lorenzo di babak final.

"Pertarungan antara Valentino dan saya menjadi sangat buruk sehingga kami kehilangan rasa hormat satu sama lain," tulis Marquez.

“Dia telah menjadi pahlawan saya dan dalam beberapa bulan dia menjadi [saingan] bagi saya, dan dia tetap seperti itu hingga hari ini.

“Antara Australia dan Malaysia pada 2015 dia menuduh saya melakukan hal-hal yang tidak masuk akal dan dalam konferensi pers itu terlalu berlebihan.

"Dalam hal apa pun itu bukan konspirasi Spanyol melawan Italia."

Marquez menjelaskan mentalitasnya kepada rival di MotoGP: "Jika saya harus melewati tembok, saya melewatinya. Semudah itu. Saya sama sekali tidak mau.

“Jika seseorang lebih baik dari saya, saya menghormatinya. Tapi agar saingannya tidak bingung, itu bukan persahabatan.”