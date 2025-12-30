Marini Tetap Dekat dengan VR46 Meski Berstatus Pembalap Honda

Pembalap Honda MotoGP, Luca Marini, mengatakan bahwa ia tidak "menjadi independen" dari VR46 Academy, meskipun ia ingin tetap bersama HRC dalam jangka panjang.

Adik tiri Valentino Rossi ini melakukan debut MotoGP-nya dengan motor Avintia Ducati yang dikelola VR46 pada tahun 2021, sebelum pindah ke tim VR46 untuk musim debut tim di kelas utama pada tahun berikutnya.

Marini tampaknya akan tetap bersama tim VR46 hingga tahun 2024, sebelum dipilih sebagai pengganti Marc Marquez di tim pabrikan Honda.

Setelah tahun pertama yang berat bersama Honda, Marini muncul sebagai pembalap yang konsisten untuk merek tersebut, dan juga membangun reputasi sebagai pengembang motor yang efektif.

Setelah beberapa rumor di musim panas, terutama di tengah rumor Jorge Martin, Honda mengkonfirmasi kursi Marini untuk tahun 2026.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Meski kursi tim pabrikan Honda akan menjadi bagian utama dari pasar pembalap 2027 - dengan sejumlah pembalap papan atas dikaitkan - Marini tetap berkomitmen untuk memperpanjang masa baktinya bersmaa HRC.

Ia juga menepis anggapan bahwa masa tinggal yang lebih lama dengan Honda akan mengurangi keterlibatannya dengan akademi VR46.

“Bukan begitu,” katanya kepada AS. “Kapan pun saya bisa, saya menghabiskan waktu bersama mereka.

“Saya tidak sedang dalam proses menjadi independen; yang saya coba lakukan hanyalah memberikan 100% setiap akhir pekan.

“Memang benar bahwa di tim pabrikan kami memiliki lebih banyak acara dan pertemuan daripada di tim privatir, jadi lebih sulit untuk menemukan waktu untuk bersama pembalap dari Akademi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Sekarang [Marco] Bezzecchi juga berada di tim pabrikan, begitu pula Pecco [Bagnaia].

“Bersama-sama memang tidak mudah, tetapi di antara kami, semuanya sama seperti biasanya.”

Marini mengakhiri musim 2025 di posisi ke-13 klasemen dan hanya terpaut enam poin dari Johann Zarco, yang meraih kemenangan untuk LCR Honda di Le Mans.

Pembalap Italia itu absen dalam tiga putaran dari Aragon hingga Assen setelah mengalami kecelakaan serius saat uji coba Suzuka 8 Hours.

Namun, ia meraih hasil terbaiknya sebagai pembalap Honda di paruh kedua musim ketika ia kembali beraksi, dengan finis kelima di Balaton Park dan Mandalika.

Article continues below ADVERTISEMENT