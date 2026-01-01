Peningkatan Krusial di Balik Kebangkitan Proyek MotoGP Honda

Luca Marini yakin kemampuan Honda menganalisis data sebelum dan sesudah setiap akhir pekan balapan jadi faktor penting dari kebangkitan proyek MotoGP HRC di 2025.

Honda menikmati musim 2025 yang kuat, dengan paket RC213V menunjukkan peningkatan yang jelas, dan itu terlihat pada hasil balapan mereka.

Johann Zarco memenangkan Grand Prix Prancis dalam kondisi basah, ditambah tiga podium kering lainnya dalam kondisi kering, menandai musim tersukses mereka sejak 2023.

Semua itu membuat Honda naik peringkat dari posisi D dalam klasemen konsesi, menegaskan kemajuan pabrikan Jepang itu.

Terlepas dari peningkatan pesat yang dilakukan dengan RC213V sepanjang 2025, khsusnya di sisi mesin, Marini juga menyoroti kemampuan Honda dalam memahami data yang dikumpulkan dari setiap akhir pekan balapan.

“Bagi saya, saya di sini untuk satu tahun lagi, jadi sejak awal semuanya telah banyak berubah,” kata Marini selama akhir pekan Valencia.

“Tahun ini, saya pikir keseluruhan paket telah meningkat, karena kami memiliki lebih banyak orang, lebih banyak insinyur.

“Metode analisis data sebelum dan sesudah balapan kini sudah sangat canggih.

“Jadi, terima kasih kepada semua orang yang telah berupaya keras dalam proyek ini, dan musim depan kita bisa berbuat jauh lebih baik.

“Teruslah bekerja seperti ini, metodenya sudah semakin meningkat, tetapi saya rasa kita masih bisa melangkah lebih jauh.”

Naiknya performa Honda membuat mereka kembali dikaitkan dengan nama-nama besar seperti Jorge Martin dan Pedro Acosta untuk tahun 2026, sebelum akhirnya memperpanjang kontrak Luca Marini.

Direkrut sebagai pengganti Marc Marquez di tim pabrikan pada tahun 2024, pendekatan analitis pembalap Italia itu telah menjadi dorongan yang disambut baik bagi Honda.

“Saya sangat puas,” katanya tentang waktunya sejauh ini bersama Honda. “Pada awalnya, tantangannya cukup berat.

“Namun hanya dalam satu setengah tahun, kami telah kembali meraih hasil yang luar biasa.

“Saya tahu ini bukan kemenangan atau podium yang cukup. Tapi kami semakin mendekat.

“Sekarang adalah bagian tersulit, tetapi kami masih memiliki musim yang sangat panjang tahun depan untuk berada di sana dan berjuang di tiga besar di semua GP.”