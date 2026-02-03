Marini Sebut Rumor MotoGP 2027 Sekadar 'Pengisi Liburan'

Luca Marini menganggap rumor di pasar pembalap MotoGP 2027 adalah buah dari 'kebosanan' media.

Dengan hampir semua kontrak pabrikan akan habis di penghujung tahun ini, pasar pembalap 2027 sudah dibuka bahkan sebelum aksi balap dimulai.

Pada 2 Februari, tepat sebelum hari pertama tes Sepang, Aprilia mengonfirmasi Marco Bezzecchi sudah menandatangani kontrak dua tahun.

Pengumuman ini datang menyusul rumor bahwa Fabio Quartararo telah menandatangani kontrak dengan Honda, dengan Jorge Martin akan menggantikannya di Yamaha, dan Pedro Acosta bergabung dengan Marc Marquez di Ducati.

Quartararo meluruskan bahwa ia memang berbicara dengan Honda, tapi belum ada apapun yang disetujui.

"Saya terus berbicara dengan Honda"

Jika Quartararo pindah ke Honda, hanya akan tersisa satu RC214V yang tersisa karena HRC telah mengunci Johann Zarco dan Diogo Moreira di LCR dengan kontrak multi-tahun.

Baik Marini maupun Joan Mir akan habis kontrak pada akhir musim ini, dan keduanya tahun masa depannya bersama Honda sedang terancam.

Ketika ditanya oleh Crash.netsetelah peluncuran livery Honda 2026 apakah ia telah melakukan percakapan dengan HRC untuk 2027, Marini menepis spekulasi pasar pembalap saat ini sebagai 'pengisi libur' oleh media.

“Yah, saya pikir sekarang semua orang banyak berbicara di sisi media, tetapi juga di sisi pembalap,” katanya.

“Setiap pembalap ingin berada di posisi yang sempurna pada tahun 2027, yang juga tidak mudah dipahami apa yang terbaik, karena semuanya akan berubah.

“Tetapi saya terus berbicara dengan Honda, dengan semua orang Jepang. Kami memiliki hubungan yang fantastis.

“Sekarang, saya pikir semua orang punya banyak waktu untuk mengakhiri hal-hal ini.

“Musim 2026 bahkan belum dimulai. Ada banyak spekulasi saat ini, tetapi saya pikir karena semua orang sedikit bosan di rumah dan ingin sedikit menyalakan api.

“Tetapi sekarang kita akan memiliki beberapa topik teknis setelah tes, mungkin ini akan hilang.”