MotoGP Thailand: Martin Pimpin Hari Jumat Meski Terjatuh

Martin menutup sesi Practice MotoGP Thailand di puncak timesheets, mengungguli duo Aprilia tapi sesinya berakhir di Gravel setelah terjatuh di Tikungan 3.

Maverick Vinales menjadi yang tercepat dari Fabio di Giannantonio, Alex Marquez, Brad Binder, Aleix Espargaro, dan Fabio Quartararo ketika serangan waktu dimulai dengan sisa waktu 15 menit, ketika sepuluh besar hanya terpaut 0,382 detik dan seluruh lapangan terpaut 0,924 detik!

Binder dan Vinales kemudian tampil di posisi teratas dengan ban belakang Medium baru (opsi paling lunak akhir pekan ini) sebelum Martin mencatatkan waktu 1m 29,826s pada lap ke-22.

Pemimpin gelar Bagnaia, yang berada di urutan ke-14 sebelum memasang karet baru, masuk ke sepuluh besar pada putaran kedua dari belakang dan menghindari terulangnya penampilan Kualifikasi 1 baru-baru ini dengan mengonfirmasi akses langsung ke Q2.

Marc Marquez was hit on the shoulder by what looked like a piece of carbon fibre aero, which broke off Martin's bike (just ahead of Marquez) as the Pramac rider cut the kerb while pulling off track and into pit lane, at the midway stage.

Bahu Marc Marquez terkena benturan yang tampak seperti sepotong serat karbon aero, yang patah dari motor Martin (tepat di depan Marquez) saat pebalap Pramac itu memotong trotoar sambil keluar jalur dan masuk ke pit-lane, di pertengahan etape.

Marquez kembali mengikuti Martin di tahap penutupan ketika ia sempat menembus sepuluh besar. Namun pebalap Repsol Honda itu turun di posisi ke-13 dan sekali lagi harus waspada saat ia keluar untuk balapan terakhirnya.

Kali ini Marquez mengejar Gresini Ducati dari Fabio di Giannantonio, yang dirumorkan akan mengambil tempat #93 di Repsol Honda musim depan. Namun Augusto Fernandez, di belakang keduanya, yang menikmati tarikan terbesar dan mengamankan tempat sepuluh besar terakhir, tepat di depan Marquez.

Dengan Fabio Quartararo berada di posisi kedelapan untuk Yamaha, Honda menjadi satu-satunya pabrikan yang tidak memiliki pebalap di sepuluh besar.

2023 MotoGP Thailand, Buriram - Practice (2) Results Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max 1 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) 1'29.826s 22/22 335k 2 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.098s 21/25 336k 3 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.160s 24/26 336k 4 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23) +0.180s 20/22 334k 5 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.199s 26/27 333k 6 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.208s 21/26 335k 7 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.243s 22/23 334k 8 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.248s 25/26 333k 9 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.295s 18/23 335k 10 Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +0.304s 22/24 333k 11 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.369s 24/26 335k 12 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.391s 19/24 334k 13 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.398s 23/27 334k 14 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.436s 24/26 333k 15 Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) +0.442s 20/21 336k 16 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +0.469s 21/23 333k 17 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) +0.517s 18/23 332k 18 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.541s 18/20 332k 19 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23) +1.089s 22/24 334k 20 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.164s 17/27 331k 21 Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) +1.278s 18/23 334k