Button Balap NASCAR, Turun Tiga Balapan dengan RWR

Selain Kimi Raikkonen, mantan juara dunia F1 lainnya terjun ke NASCAR. Stewart Haas Racing mengumumkan bahwa Jenson Button akan membalap untuk tiga putaran Cup Series dengan Ford Mustang #15 untuk Rick Ware Racing. Mobil tersebut akan disponsori oleh Mobil 1.

Button akan melakukan debutnya akhir bulan ini di Circuit of The Americas. Dia juga akan mengikuti balapan pertama di Chicago bulan Juli, kemudian di Road Course Indianapolis Motor Speedway bulan Agustus.

"Dua juara dunia F1 dalam balapan NASCAR. Siapa yang pernah memprediksi itu?" Button berkata, "Banyak orang mengira saya gila karena melakukan ini karena sangat berbeda, tetapi itulah mengapa saya menyukai tantangannya.

"Bagi saya, ini bukan tentang seberapa cepat mobilnya, ini tentang seberapa dekat balapannya. Di Cup Series, balapannya luar biasa. Ini pasti akan menjadi kejutan bagi sistem, tetapi jari kaki di dalam air, jadi untuk berbicara, dan mudah-mudahan membantu saya menjadi lebih kompetitif saat saya melakukannya lagi.

Banyak orang terkejut ketika Button diumumkan sebagai salah satu pembalap untuk proyek Garage 56, yang merupakan entri khusus NASCAR di Le Mans 24 Jam akhir tahun ini. Button mengatakan kesepakatan itu tidak ada hubungannya dengan kesepakatan khusus ini.

Setelah pensiun dari F1 setelah musim 2017, Button telah membalap di beberapa kategori balap berbeda seperti Kejuaraan Ketahanan Dunia, GT3, dan Seri Super GT Jepang di mana ia memenangkan gelar 2018 di kelas GT 500.

Button melakukan start F1 terakhirnya di Grand Prix Monaco 2017 ketika dia menggantikan Fernando Alonso, yang berkompetisi di Indianapolis 500.

Tony Stewart tahu satu atau dua hal tentang pengemudi yang beralih kompetisi, karena dia sendiri pindah ke Cup Series setelah kesuksesan di IndyCar, dan menjalankan satu musim penuh balap drag NHRA musim ini. Pemilik tim NASCAR sangat senang dengan usaha baru untuk Button ini.

"Mencoba disiplin balap baru selalu menjadi tantangan, dan hal terbaik yang bisa Anda bawa ke kesempatan baru seperti ini adalah pikiran terbuka," kata Stewart. "Jenson telah melakukan itu sepanjang kariernya.

"Mobil-mobil F1 itu berkembang setiap tahun, dan Jenson selalu menemukan cara untuk beradaptasi. Dan ketika dia keluar dari F1, dia terjun ke mobil sport dan memenangkan kejuaraan lagi. Dia baru di NASCAR, tapi dia bukan orang baru dalam balapan. Ini akan menyenangkan bagi kita semua."