NASCAR: Hasil Kualifikasi Putaran Play-Off di Martinsville
Hasil kualifikasi lengkap dari Martinsville Xfinity 500, Putaran 9 Play-Off NASCAR Cup Series musim 2022.
Kyle Larson melanjutkan momentumnya hari ini di Martinsville, meraih posisi terdepan untuk balapan kedua terakhir musim ini. Hendrick Motorsports menyapu barisan depan dengan Chase Elliott bergabung dengan Larson di depan untuk memulai balapan.
Baris 2 menampilkan sepasang pembalap playoff di Chase Briscoe dan Ryan Blaney. Ross Chastain (ke-9) adalah satu-satunya pembalap playoff lainnya yang melaju ke babak final kualifikasi.
Denny Hamlin kehilangan posisi 10 besar setelah digusur oleh Chastain sebagai mobil terakhir yang lolos di babak pertama. Pembalap Toyota No. 11 itu start dari urutan ke-11, bersama Joey Logano, yang sudah mendapat tempat di empat besar akhir pekan depan.
Tiga dari tujuh pembalap playoff yang tersisa akan maju ke kejuaraan akhir pekan depan di Phoenix. Setidaknya dua pembalap akan maju berdasarkan poin, yang dapat diperoleh pada dua jeda tahap selama balapan. Setiap tie-breaker akan ditentukan oleh jumlah kemenangan balapan musim ini, dan hasil balapan terbaik dari babak playoff ini.
Christopher Bell memiliki momen selama menjalankan kualifikasi yang sangat merugikannya. Dia akan memulai balapan ke-20 besok dengan Camry No. 20-nya, di mana dia menyelesaikan balapan musim semi di sini awal tahun ini.
Duduk 33 poin di bawah batas, Bell kemungkinan harus memenangkan perlombaan untuk maju. Dia sudah melakukannya sekali tahun ini, menemukan kemenangan dalam situasi yang harus dimenangkan di Charlotte Roval.
Satu-satunya pembalap playoff lain yang dimulai di belakang Bell adalah William Byron. Dia juga memiliki slip selama menjalankan kualifikasi yang membuatnya mulai di dekat bagian belakang pak di posisi ke-25. Memasuki balapan, Byron berada 5 poin di atas garis batas, tetapi ia kemungkinan akan turun segera setelah bendera hijau melambai.
|2022 Martinsville Xfinity 500 - hasil kualifikasi lengkap
|Pos
|Driver
|Team
|Manufacturer
|1
|Kyle Larson
|Hendrick Motorsports
|Chevrolet
|2
|Chase Elliott
|Hendrick Motorsports
|Chevrolet
|3
|Chase Briscoe
|Stewart Haas Racing
|Ford
|4
|Ryan Blaney
|Team Penske
|Ford
|5
|Cole Custer
|Stewart Haas Racing
|Ford
|6
|Brad Keselowski
|RFK Racing
|Ford
|7
|Daniel Suarez
|TrackHouse Racing
|Chevrolet
|8
|Kevin Harvick
|Stewart Haas Racing
|Ford
|9
|Ross Chastain
|TrackHouse Racing
|Chevrolet
|10
|Harrison Burton
|Wood Brothers Racing
|Ford
|11
|Denny Hamlin
|Joe Gibbs Racing
|Toyota
|12
|Joey Logano
|Team Penske
|Ford
|13
|Michael McDowell
|Front Row Motorsports
|Ford
|14
|Corey LaJoie
|Spire Motorsports
|Chevrolet
|15
|Aric Almirola
|Stewart Haas Racing
|Ford
|16
|Austin Dillon
|Richard Childress Racing
|Chevrolet
|17
|Noah Gragson
|Hendrick Motorsports
|Chevrolet
|18
|Kyle Busch
|Joe Gibbs Racing
|Toyota
|19
|Todd Gilliland
|Front Row Motorsports
|Ford
|20
|Christopher Bell
|Joe Gibbs Racing
|Toyota
|21
|AJ Allmendinger
|Kaulig Racing
|Chevrolet
|22
|Chris Buescher
|RFK Racing
|Ford
|23
|Erik Jones
|Petty GMS Motorsports
|Chevrolet
|24
|Bubba Wallace
|23XI Racing
|Toyota
|25
|William Byron
|Hendrick Motorsports
|Chevrolet
|26
|Ty Gibbs
|23XI Racing
|Toyota
|27
|Martin Truex Jr
|Joe Gibbs Racing
|Toyota
|28
|Tyler Reddick
|Richard Childress Racing
|Chevrolet
|29
|Justin Haley
|Kaulig Racing
|Chevrolet
|30
|Austin Cindric
|Team Penske
|Ford
|31
|Ricky Stenhouse Jr
|JTG Daugherty Racing
|Chevrolet
|32
|Ty Dillon
|Petty GMS Motorsports
|Chevrolet
|33
|Landon Cassill
|Spire Motorsports
|Chevrolet
|34
|BJ McLeod
|Live Fast Motorsports
|Ford
|35
|JJ Yeley
|Rick Ware Racing
|Ford
|36
|Cody Ware
|Rick Ware Racing
|Ford
Pemenang Martinsville sebelumnya
2022 - William Byron
2021 - Alex Bowman
2021 - Martin Truex Jr
2020 - Mengejar Elliott
2020 - Martin Truex Jr
2019 - Martin Truex Jr
2019 - Brad Keselowski
2018 - Joey Logano
2018 - Clint Bowyer
2017 - Kyle Busch
2017 - Brad Keselowski
2016 - Jimmie Johnson
2016 - Kyle Busch
2015 - Jeff Gordon
2015 - Denny Hamlin