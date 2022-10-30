NASCAR: Hasil Kualifikasi Putaran Play-Off di Martinsville

Avatar Derry Munikartono
30 Okt 2022
NASCAR: Hasil Kualifikasi Putaran Play-Off di Martinsville

Hasil kualifikasi lengkap dari Martinsville Xfinity 500, Putaran 9 Play-Off NASCAR Cup Series musim 2022.

Kyle Larson melanjutkan momentumnya hari ini di Martinsville, meraih posisi terdepan untuk balapan kedua terakhir musim ini. Hendrick Motorsports menyapu barisan depan dengan Chase Elliott bergabung dengan Larson di depan untuk memulai balapan.

Baris 2 menampilkan sepasang pembalap playoff di Chase Briscoe dan Ryan Blaney. Ross Chastain (ke-9) adalah satu-satunya pembalap playoff lainnya yang melaju ke babak final kualifikasi.

Denny Hamlin kehilangan posisi 10 besar setelah digusur oleh Chastain sebagai mobil terakhir yang lolos di babak pertama. Pembalap Toyota No. 11 itu start dari urutan ke-11, bersama Joey Logano, yang sudah mendapat tempat di empat besar akhir pekan depan.

Tiga dari tujuh pembalap playoff yang tersisa akan maju ke kejuaraan akhir pekan depan di Phoenix. Setidaknya dua pembalap akan maju berdasarkan poin, yang dapat diperoleh pada dua jeda tahap selama balapan. Setiap tie-breaker akan ditentukan oleh jumlah kemenangan balapan musim ini, dan hasil balapan terbaik dari babak playoff ini.

Christopher Bell memiliki momen selama menjalankan kualifikasi yang sangat merugikannya. Dia akan memulai balapan ke-20 besok dengan Camry No. 20-nya, di mana dia menyelesaikan balapan musim semi di sini awal tahun ini.

Duduk 33 poin di bawah batas, Bell kemungkinan harus memenangkan perlombaan untuk maju. Dia sudah melakukannya sekali tahun ini, menemukan kemenangan dalam situasi yang harus dimenangkan di Charlotte Roval.

Satu-satunya pembalap playoff lain yang dimulai di belakang Bell adalah William Byron. Dia juga memiliki slip selama menjalankan kualifikasi yang membuatnya mulai di dekat bagian belakang pak di posisi ke-25. Memasuki balapan, Byron berada 5 poin di atas garis batas, tetapi ia kemungkinan akan turun segera setelah bendera hijau melambai.

2022 Martinsville Xfinity 500  - hasil kualifikasi lengkap
Pos Driver Team Manufacturer
1Kyle LarsonHendrick MotorsportsChevrolet
2Chase ElliottHendrick MotorsportsChevrolet
3Chase BriscoeStewart Haas RacingFord
4Ryan BlaneyTeam PenskeFord
5Cole CusterStewart Haas RacingFord
6Brad KeselowskiRFK RacingFord
7Daniel SuarezTrackHouse RacingChevrolet
8Kevin HarvickStewart Haas RacingFord
9Ross ChastainTrackHouse RacingChevrolet
10Harrison BurtonWood Brothers RacingFord
11Denny HamlinJoe Gibbs RacingToyota
12Joey LoganoTeam PenskeFord
13Michael McDowellFront Row MotorsportsFord
14Corey LaJoieSpire MotorsportsChevrolet
15Aric AlmirolaStewart Haas RacingFord
16Austin DillonRichard Childress RacingChevrolet
17Noah GragsonHendrick MotorsportsChevrolet
18Kyle BuschJoe Gibbs RacingToyota
19Todd GillilandFront Row MotorsportsFord
20Christopher BellJoe Gibbs RacingToyota
21AJ AllmendingerKaulig RacingChevrolet
22Chris BuescherRFK RacingFord
23Erik JonesPetty GMS MotorsportsChevrolet
24Bubba Wallace23XI RacingToyota
25William ByronHendrick MotorsportsChevrolet
26Ty Gibbs23XI RacingToyota
27Martin Truex JrJoe Gibbs RacingToyota
28Tyler ReddickRichard Childress RacingChevrolet
29Justin HaleyKaulig RacingChevrolet
30Austin CindricTeam PenskeFord
31Ricky Stenhouse JrJTG Daugherty RacingChevrolet
32Ty DillonPetty GMS MotorsportsChevrolet
33Landon CassillSpire MotorsportsChevrolet
34BJ McLeodLive Fast MotorsportsFord
35JJ YeleyRick Ware RacingFord
36Cody WareRick Ware RacingFord

Pemenang Martinsville sebelumnya

2022 - William Byron

2021 - Alex Bowman

2021 - Martin Truex Jr

2020 - Mengejar Elliott

2020 - Martin Truex Jr

2019 - Martin Truex Jr

2019 - Brad Keselowski

2018 - Joey Logano

2018 - Clint Bowyer

2017 - Kyle Busch

2017 - Brad Keselowski

2016 - Jimmie Johnson

2016 - Kyle Busch

2015 - Jeff Gordon

2015 - Denny Hamlin

 