NASCAR: Kualifikasi Coca-Cola 600 Dibatalkan Karena Hujan
Kualifikasi Coca-Cola 600 dibatalkan karena hujan pada hari Sabtu, dengan Williams Byron akan memulai balapan Minggu malam dari pole position.
Hujan di wilayah Charlotte telah membatalkan kualifikasi untuk balapan terpanjang tahun ini, Coca-Cola 600 pada Minggu malam. Diperkirakan akan ada lebih banyak hujan, tetapi bendera hijau untuk balapan pada hari Minggu ditetapkan pada pukul 18:00 ET. Lineup awal untuk balapan telah ditetapkan sesuai buku peraturan NASCAR. William Byron akan mulai di tiang dengan Kevin Harvick bergabung dengannya di barisan depan.
Brad Keselowski dan Denny Hamlin akan meluncur dari Baris 2 tepat di depan Kyle Busch dan Chase Elliott. Sepuluh starter lainnya adalah Bubba Wallace, Ryan Blaney, Christopher Bell, dan Ricky Stenhouse Jr.
Baris 11 menampilkan Chris Buescher dan Kyle Larson, yang mendominasi All-Star Race akhir pekan lalu di North Wilkesboro Speedway. Rekan setim Larson, Alex Bowman, akan kembali berkompetisi akhir pekan ini, setelah absen dalam enam minggu terakhir karena cedera.
Coca-Cola 600 adalah acara salah satu balapan Crown Jewell, dan yang diimpikan oleh setiap pengemudi untuk menang. Beberapa mantan pemenang akan sangat ingin merasakan kemenangan lagi besok malam, tetapi ada banyak orang lain yang lapar untuk merasakan kesuksesan pertama mereka. Busch, Keselowski, Larson, dan Hamlin masing-masing memenangkan acara ikonik ini dalam lima tahun terakhir.
Harvick dan Martin Truex Jr masing-masing memiliki dua kemenangan Coca-Cola 600, tetapi wajah familiar lainnya akan kembali mengemudi pada hari Minggu.
Jimmie Johnson adalah pemenang Coca-Cola 600 empat kali. Meski kemenangan terakhirnya datang hampir satu dekade lalu, Johnson selalu tampil bagus di Charlotte Motor Speedway. Rekan pemilik dan pengemudi Legacy Motor Club akan mencoba meraih kemenangan kelimanya besok malam, yang membuatnya sejajar dengan Darrell Waltrip untuk kemenangan terbanyak.
|nascar - Coca-Cola 600 at Charlotte - starting line-up
|Pos
|pembalap
|Team
|pabrikan
|1
|William Byron
|Hendrick Motorsports
|Chevrolet
|2
|Kevin Harvick
|Stewart Haas Racing
|Ford
|3
|Brad Keselowski
|RFK Racing
|Ford
|4
|Denny Hamlin
|Joe Gibbs Racing
|Toyota
|5
|Kyle Busch
|Richard Childress Racing
|Chevrolet
|6
|Chase Elliott
|Hendrick Motorsports
|Chevrolet
|7
|Bubba Wallace
|23XI Racing
|Toyota
|8
|Ryan Blaney
|Team Penske
|Ford
|9
|Christopher Bell
|Joe Gibbs Racing
|Toyota
|10
|Ricky Stenhouse Jr
|JTG Daugherty Racing
|Chevrolet
|11
|Chris Buescher
|RFK Racing
|Ford
|12
|Kyle Larson
|Hendrick Motorsports
|Chevrolet
|13
|Harrison Burton
|Wood Brothers Racing
|Ford
|14
|Ross Chastain
|TrackHouse Racing
|Chevrolet
|15
|Tyler Reddick
|23XI Racing
|Toyota
|16
|Justin Haley
|Kaulig Racing
|Chevrolet
|17
|Joey Logano
|Team Penske
|Ford
|18
|Martin Truex Jr
|Joe Gibbs Racing
|Toyota
|19
|Ty Gibbs
|Joe Gibbs Racing
|Toyota
|20
|Chase Briscoe
|Stewart Haas Racing
|Ford
|21
|Austin Cindric
|Team Penske
|Ford
|22
|Ryan Preece
|Stewart Haas Racing
|Ford
|23
|Aric Almirola
|Stewart Haas Racing
|Ford
|24
|Daniel Suarez
|TrackHouse Racing
|Chevrolet
|25
|Corey LaJoie
|Spire Motorsports
|Chevrolet
|26
|Erik Jones
|Legacy Motor Club
|Chevrolet
|27
|AJ Allmendinger
|Kaulig Racing
|Chevrolet
|28
|Noah Gragson
|Legacy Motor Club
|Chevrolet
|29
|Zane Smith
|Front Row Motorsports
|Ford
|30
|Michael McDowell
|Front Row Motorsports
|Ford
|31
|Alex Bowman
|Hendrick Motorsports
|Chevrolet
|32
|Ty Dillon
|Spire Motorsports
|Chevrolet
|33
|Austin Dillon
|Richard Childress Racing
|Chevrolet
|34
|BJ McLeod
|Live Fast Motorsports
|Chevrolet
|35
|Todd Gilliland
|Rick Ware Racing
|Ford
|36
|JJ Yeley
|Rick Ware Racing
|Ford
|37
|Jimmie Johnson
|Legacy Motor Club
|Chevrolet
Pemenang Charlotte Coca-Cola 600 sebelumnya
2022: Denny Hamlin
2021: Kyle Larson
2020: Brad Keselowski
2019: Martin Truex Jr
2018: Kyle Busch
2017: Austin Dilon
2016: Martin Truex Jr
2015: Carl Edwards
2014: Jimmie Johnson
2013: Kevin Harvick
2012: Kasey Kahne
2011: Kevin Harvick
2010: Kurt Busch
2009: David Reutimann
2008: Kasey Kahne
2007: Casey Mears
2006: Kasey Kahne
2005: Jimmie Johnson
2004: Jimmie Johnson
2003: Jimmie Johnson
2002: Mark Martin
2001: Jeff Burton
2000: Matt Kenseth