NASCAR: Kualifikasi Coca-Cola 600 Dibatalkan Karena Hujan

Avatar Derry Munikartono
27 Mei 2023
NASCAR: Kualifikasi Coca-Cola 600 Dibatalkan Karena Hujan

Kualifikasi Coca-Cola 600 dibatalkan karena hujan pada hari Sabtu, dengan Williams Byron akan memulai balapan Minggu malam dari pole position.

Hujan di wilayah Charlotte telah membatalkan kualifikasi untuk balapan terpanjang tahun ini, Coca-Cola 600 pada Minggu malam. Diperkirakan akan ada lebih banyak hujan, tetapi bendera hijau untuk balapan pada hari Minggu ditetapkan pada pukul 18:00 ET. Lineup awal untuk balapan telah ditetapkan sesuai buku peraturan NASCAR. William Byron akan mulai di tiang dengan Kevin Harvick bergabung dengannya di barisan depan.

Brad Keselowski dan Denny Hamlin akan meluncur dari Baris 2 tepat di depan Kyle Busch dan Chase Elliott. Sepuluh starter lainnya adalah Bubba Wallace, Ryan Blaney, Christopher Bell, dan Ricky Stenhouse Jr.

Baris 11 menampilkan Chris Buescher dan Kyle Larson, yang mendominasi All-Star Race akhir pekan lalu di North Wilkesboro Speedway. Rekan setim Larson, Alex Bowman, akan kembali berkompetisi akhir pekan ini, setelah absen dalam enam minggu terakhir karena cedera.

Coca-Cola 600 adalah acara salah satu balapan Crown Jewell, dan yang diimpikan oleh setiap pengemudi untuk menang. Beberapa mantan pemenang akan sangat ingin merasakan kemenangan lagi besok malam, tetapi ada banyak orang lain yang lapar untuk merasakan kesuksesan pertama mereka. Busch, Keselowski, Larson, dan Hamlin masing-masing memenangkan acara ikonik ini dalam lima tahun terakhir.

Harvick dan Martin Truex Jr masing-masing memiliki dua kemenangan Coca-Cola 600, tetapi wajah familiar lainnya akan kembali mengemudi pada hari Minggu.

Jimmie Johnson adalah pemenang Coca-Cola 600 empat kali. Meski kemenangan terakhirnya datang hampir satu dekade lalu, Johnson selalu tampil bagus di Charlotte Motor Speedway. Rekan pemilik dan pengemudi Legacy Motor Club akan mencoba meraih kemenangan kelimanya besok malam, yang membuatnya sejajar dengan Darrell Waltrip untuk kemenangan terbanyak.

nascar - Coca-Cola 600 at Charlotte - starting line-up
Pos pembalapTeam pabrikan
1William ByronHendrick MotorsportsChevrolet
2Kevin HarvickStewart Haas RacingFord
3Brad KeselowskiRFK RacingFord
4Denny HamlinJoe Gibbs RacingToyota
5Kyle BuschRichard Childress RacingChevrolet
6Chase ElliottHendrick MotorsportsChevrolet
7Bubba Wallace23XI RacingToyota
8Ryan BlaneyTeam PenskeFord
9Christopher BellJoe Gibbs RacingToyota
10Ricky Stenhouse JrJTG Daugherty RacingChevrolet
11Chris BuescherRFK RacingFord
12Kyle LarsonHendrick MotorsportsChevrolet
13Harrison BurtonWood Brothers RacingFord
14Ross ChastainTrackHouse RacingChevrolet
15Tyler Reddick23XI RacingToyota
16Justin HaleyKaulig RacingChevrolet
17Joey LoganoTeam PenskeFord
18Martin Truex JrJoe Gibbs RacingToyota
19Ty GibbsJoe Gibbs RacingToyota
20Chase BriscoeStewart Haas RacingFord
21Austin CindricTeam PenskeFord
22Ryan PreeceStewart Haas RacingFord
23Aric AlmirolaStewart Haas RacingFord
24Daniel SuarezTrackHouse RacingChevrolet
25Corey LaJoieSpire MotorsportsChevrolet
26Erik JonesLegacy Motor ClubChevrolet
27AJ AllmendingerKaulig RacingChevrolet
28Noah GragsonLegacy Motor ClubChevrolet
29Zane SmithFront Row MotorsportsFord
30Michael McDowellFront Row MotorsportsFord
31Alex BowmanHendrick MotorsportsChevrolet
32Ty DillonSpire MotorsportsChevrolet
33Austin DillonRichard Childress RacingChevrolet
34BJ McLeodLive Fast MotorsportsChevrolet
35Todd GillilandRick Ware RacingFord
36JJ YeleyRick Ware RacingFord
37Jimmie JohnsonLegacy Motor ClubChevrolet

Pemenang Charlotte Coca-Cola 600 sebelumnya

2022: Denny Hamlin

2021: Kyle Larson

2020: Brad Keselowski

2019: Martin Truex Jr

2018: Kyle Busch

2017: Austin Dilon

2016: Martin Truex Jr

2015: Carl Edwards

2014: Jimmie Johnson

2013: Kevin Harvick

2012: Kasey Kahne

2011: Kevin Harvick

2010: Kurt Busch

2009: David Reutimann

2008: Kasey Kahne

2007: Casey Mears

2006: Kasey Kahne

2005: Jimmie Johnson

2004: Jimmie Johnson

2003: Jimmie Johnson

2002: Mark Martin

2001: Jeff Burton

2000: Matt Kenseth