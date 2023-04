F1 GP Australia Dihentikan Lagi setelah Magnussen Hilang Kendali

Kevin Magnussen membentur dinding keluar dari Tikungan 2, menyebabkan roda kanan belakangnya terlepas dari Haas-nya dan terlempar ke lintasan.

FIA mengatakan bendera merah kedua di Melbourne adalah untuk memungkinkan pembersihan "puing-puing pelek roda di area yang luas".

Ini mempersiapkan yang mendebarkan hingga akhir dengan restart kedua, dengan Max Verstappen bergabung dengan mantan saingan gelar Lewis Hamilton di barisan depan grid.

LAP 54/58



SAFETY CAR



