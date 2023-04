Mesinnya Terbakar, Russell Tersingkir dari F1 GP Australia

George Russell berada di posisi keempat saat mesin mobilnya menyerah saat ia melintasi garis start-finis, api keluar dari belakang mobil memaksanya menepi di ujung pit lane.

Mercedes W14 milik pembalap Inggris itu terbakar tak lama setelah balapan dimulai kembali setelah penghentian bendera merah.

Russell memimpin tahap awal balapan setelah melakukan start brilian untuk melewati Max Verstappen dari Red Bull, tetapi turun ke urutan ketujuh setelah masuk pit pada awal Safety Car awal, tepat sebelum balapan dihentikan.

LAP 18/58



It goes from bad to worse for George Russell...



He is forced to retire as fire and smoke emerges from his car #AusGP #F1 pic.twitter.com/umJP1NDrqY