Anti-Hero: Alonso Menanggapi Rumor Hubungan Taylor Swift

Selama sepekan terakhir, Fernando Alonso menjadi perbincangan di media sosial ketika forum gosip mengklaim dia terlibat asmara dengan Taylor Swift.

Dengan humor khasnya, dia menanggapi rumor tersebut lewat video TikTok berlatar lagu dari megabintang itu, jelas membuat desas-desus tersebut semakin luar.

Sesampainya di Grand Prix F1 Azerbaijan, dia diberitahu oleh Sky “Aku tahu kamu merepotkan…”

Alonso dengan canggung menanggapi dengan mencoba mengalihkan pembicaraan kembali ke F1: “Ya, mungkin! Saya hanya fokus pada Baku, dan balapan. Mari kita lihat.

“Format baru akhir pekan sangat kompleks bagi seorang pembalap. Pertama kali masuk mobil pada hari Sabtu, Anda mengikat ikat pinggang, dan ini Q1… ”

Alonso secara teratur menjadi Anti-Hero teratas di F1 tetapi rumor baru-baru ini tentang Kisah Cinta dengan bintang pop terkenal itu tidak diharapkan oleh siapa pun menuju putaran keempat kejuaraan akhir pekan ini.

"Fernando, it's been an interesting few weeks for you during this break, I knew you were trouble"



