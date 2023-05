Red Bull Cegah Drive to Survive Tampilkan Rekaman Tertentu

Seri Netflix Drive to Survive telah membantu meningkatkan popularitas F1, khususnya di Amerika Serikat, sejak debutnya pada tahun 2019.

F1 cancel Emilia Romagna Grand Prix ❌ Video of F1 cancel Emilia Romagna Grand Prix ❌

Dengan akses khususnya ke paddock F1, serial telah menangkap momen menghibur di balik layar selama bertahun-tahun. Namun, mereka juga memiliki kritik yang sebanding karena dianggap mendramatisir aspek-aspek tertentu.

Dan Horner mengakui dia telah menggunakan "kartu bebas penjara" untuk mencegah rekaman tertentu membuat potongan terakhir.

“Yang harus Anda ingat adalah ini adalah acara TV,” kata Horner dalam sebuah wawancara dengan Financial Times . “Mereka menangkap konten berjam-jam.

“Masalahnya adalah mereka memasang mikrofon pada Anda di awal hari dan Anda lupa bahwa mereka ada di sana. Kemudian Anda mencapai akhir musim dan mereka cenderung mengirimi Anda klip hanya tentang Anda dan tim Anda.

“Anda berpikir 'Apakah saya benar-benar mengatakan itu? Apakah saya benar-benar memanggil seseorang 'See You Next Tuesday'?' Pada saat itu kami mengatakan 'Anda tidak dapat memasukkannya ke sana, ada bagian dari mobil yang tidak dapat Anda tunjukkan'. Itulah satu-satunya kartu bebas penjara yang kami miliki.”

Meskipun memuji serial tersebut, Horner juga memihak komentar yang dibuat oleh Lewis Hamilton dengan mendeskripsikan Drive to Survive sebagai "Kardashians on wheels" .

Pembalap Red Bull Max Verstappen sebelumnya mengkritik seri tersebut tetapi setuju untuk tampil di musim terbaru yang mendokumentasikan kampanye peraih gelarnya pada tahun 2022.