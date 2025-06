Le Mans 24 Hours 2025: Ferrari Mendominasi dengan Enam Jam Tersisa

Ferrari pulih dari beberapa masalah untuk meraih tiga posisi teratas dalam Le Mans 24 Hours 2025 dengan hanya seperempat balapan tersisa.

Antonio Giovinazzi memimpin di depan dengan Ferrari 499P No. 51, dengan Robert Kubica di posisi kedua dengan entri Customer AF Corse No. 83 dan Antonio Fuoco di posisi lebih belakang dengan 499P No. 50.

Ferrari No. 83 memulai paruh kedua balapan di posisi ketiga, tetapi naik ke posisi kedua ketika Porsche 963 No. 6 melakukan pit stop di awal Jam ke-13.

Yifei Ye, yang saat itu mengemudikan No. 83, segera mengejar dan menyalip Toyota No. 8 milik Ryo Hirakawa di tikungan kedua Mulsanne untuk mengembalikan Ferrari ke posisi terdepan.

Sementara itu, mobil No. 51 juga mendapat momentum besar di tangan James Calado setelah matahari terbit. Pembalap Inggris itu naik ke posisi kedua sebelum menyalip Ye di Indianapolis untuk memimpin balapan.

Rekan setim Calado, Antonio Giovinazzi, mempertahankan keunggulan bahkan setelah menjalani hukuman drive-through karena melampaui batas kecepatan saat bendera kuning dikibarkan, dan menangkis tekanan dari Kubica pada jam ke-18.

Ferrari mempertimbangkan untuk menukar posisi, menginstruksikan Kubica bahwa Giovinazzi akan membiarkannya lewat jika ia memperkecil jarak, tetapi pembalap Italia itu tetap teguh saat jam menunjukkan pukul 10 pagi di Prancis.

Ferrari No. 50, pemenang balapan tahun lalu, bangkit dari hukuman pada malam hari untuk menyelesaikan posisi 1-2-3 bagi merek tersebut, dengan Fuoco saat ini berada di dalamnya.

Porsche No. 6 tetap menjadi penantang terdekat Ferrari, tetapi tertinggal satu menit di posisi keempat dengan Matt Campbell di belakang kemudi.

Brendon Hartley berada di posisi kelima dengan Toyota No. 8, yang sempat tertahan di pit karena kru bergegas mencari ban belakang kiri Medium yang diplot untuk mobil tersebut.

Dries Vanthoor berada di posisi keenam untuk BMW dengan mobil No. 15 M Hybrid V8, meskipun sebelumnya sempat keluar jalur pada awal Jam ke-17.

Polesitter Alex Lynn berada di posisi ketujuh dengan mobil Cadillac No. 12 milik Jota, sementara Sebastien Bourdais berada tepat di belakang Lynn di posisi kedelapan sebelum pitstop menjatuhkannya ke posisi ke-11.

Cadillac hanya memiliki dua mobil setelah peserta tamu IMSA Action Express pensiun pada Jam ke-17 karena kehilangan tenaga.

Yang melengkapi 10 besar adalah Kamui Kobayashi dengan mobil Toyota No. 7, Mathieu Jamiet dengan mobil Porsche No. 4, dan Rene Rast dengan mobil BMW No. 20.

LMP2: Inter Europol mengungguli Panis Racing

Pertarungan LMP2 tetap ketat, dengan Inter Europol Competition memimpin setelah fajar. Tom Dillmann unggul 20 detik di mobil No. 43 Oreca, di depan Oliver Gray di mobil No. 48 VDS Panis Racing.

Sebastian Alvarez berada di posisi ketiga di kelasnya dengan mobil No. 28 IDEC Sport Oreca.

LMGT3: Porsche unggul atas Ferrari setelah WRT tersingkir

Dengan BMW WRT No. 46 yang terpaksa keluar dari balapan karena masalah kelistrikan, pertarungan LMGT3 menyempit menjadi duel antara Porsche 911 GT3 R No. 92 dari Manthey dan Ferrari 296 GT3 No. 21 dari AF Corse.

Momen kritis datang di akhir Jam ke-15, ketika Richard Lietz menukik ke dalam Ferrari milik Alessio Rovera untuk merebut posisi terdepan di kelasnya – yang dipertahankan Porsche sejak saat itu.

Charlie Eastwood untuk sementara menempati posisi ketiga dengan Corvette Z06.R No. 81 TF Sport.

Lebih jauh di belakang, Jack Hawksworth di Lexus ASP No. 78 terkunci dalam pertarungan untuk posisi keempat dengan Aston Martin No. 27 Heart of Racing milik Mattia Drudi, dengan Aston melaju cepat dengan hanya tiga menit tersisa di jam ke-18.