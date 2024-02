KTM Senang dengan Kemajuan Mereka Menuju 2024

KTM terbukti menjadi penantang terdekat Ducati tahun lalu dengan berada di posisi kedua klasemen konstruktor, dengan Brad Binder berada di posisi empat klasemen pembalap.

Itu terjadi setelah tes pra-musim yang menghawatirkan, tapi persiapan mereka menuju musim 2024 berjalan lebih mulus. KTM berada di empat besar pada tiga dari lima hari tes pra-musim, dan meski Binder hanya berada di posisi sembilan pada akhir tes Qatar, lap terbaiknya dibatalkan oleh bendera kuning.

Lebih signifikan lagi, Binder menjadi satu dari dua pembalap KTM - lainnya rookie GASGAS Pedro Acosta - yang melakukan simulasi Grand Prix, dan pembalap Afrika Selatan itu 10 detik lebih cepat dari kecepatan Fabio di Giannantonio saat memenangi Grand Prix Qatar November lalu.

“Hari ini cukup keren. Kami berhasil menekan semuanya dan mencoba beberapa pengaturan serta simulasi balapan penuh,” kata Binder.

“Ada sedikit penurunan [kecepatan] tetapi tidak ada yang gila. Itu lebih baik dibandingkan balapan di sini tahun lalu. Itu yang paling penting."

Pembalap Afrika Selatan itu kehabisan bahan bakar pada slow-down lap, dan dibantu oleh beberapa kru Pramac untuk mendorong motornya ke pit-box.

"Lalu saya kurang beruntung mendapat dua bendera kuning di lap time attack saya, tapi selain itu saya senang!" tambah Binder.

“Saya pikir motor kami bekerja dengan sangat baik dan kami jelas telah membuat kemajuan dibandingkan musim lalu.

“Saya senang dengan cara kerja motornya. Mari kita lihat di mana kita berada minggu depan…”

Simulasi balapan Brad Binder pada tes Qatar:

1'53.292

1'52.995

1'53.078

1'52.979

1'53.342

1'53.307

1'53.130

1'53.202

1'52.859

1'53.216

1'53.301

1'53.133

1'53.088

1'53.197

1'53.345

1'53.268

1'53.317

1'53.389

1'53.395

1'53.200

1'53.457

1'53.432

Rata-rata laptime Binder = 1m 53.224s

Sebagai pembanding, rata-rata laptime Di Giannantonio saat memenangi balapan Grand Prix Qatar tahun lalu adalah 1 menit 53,667 detik.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Sementara itu, rekan satu tim Binder, Jack Miller, berada di posisi ke-11 di timesheets.

“Hari terakhir yang positif di sini dan saya cukup senang dengan posisi kami dengan motornya. Saya membuat beberapa perubahan setup hari ini dan saya pikir kami berada dalam kondisi yang tepat untuk memulai musim.

“Secara keseluruhan, ini merupakan pra-musim yang bagus dan tim telah melakukan pekerjaan luar biasa sepanjang musim dingin dengan peningkatan dan saya yakin kami memiliki motor yang sangat kompetitif untuk balapan.”

Kesimpulan itu diamini oleh manajer tim Francesco Guidotti.

“Para pengendara senang. Kami membuat langkah maju dibandingkan terakhir kali kami berada di sini dan itu terlihat jelas dari laptime kami.

“Kami masih memerlukan lebih banyak lagi, namun kami sedang dalam proses. Kami sedang bekerja dan kami dapat melihat peningkatannya.

“Ini merupakan pra-musim yang bagus dan kecepatan secara umum berada di bawah rekor putaran pada kedua kesempatan dan kami juga berada di sana.

“Kami akan siap, dan kami harus mewujudkannya.”

“Kami senang dan percaya diri dengan paket kami,” kata Direktur Teknis Sebastian Risse. “Kami bersenang-senang di sini dan kami percaya diri untuk balapan pertama sekarang.”

Binder finis kelima di Grand Prix Qatar tahun lalu setelah mengalami beberapa masalah ban depan, sementara Miller berada di urutan kesembilan.

Rata-rata lap long run - hari kedua tes Qatar

Aleix Espargaro (Aprilia) 1m 52.106s (7 lap)

(Aprilia) 1m 52.106s (7 lap) Francesco Bagnaia (Ducati) 1m 52.430s (7 lap)

(Ducati) 1m 52.430s (7 lap) Fabio di Giannantonio (Ducati) 1m 52.533s (11 lap)

(Ducati) 1m 52.533s (11 lap) Enea Bastianini (Ducati) 1m 52.541s (10 lap)

(Ducati) 1m 52.541s (10 lap) Marco Bezzecchi (Ducati) 1m 52.951s (9 lap)

(Ducati) 1m 52.951s (9 lap) Fabio Quartararo (Yamaha) 1m 53.042s (10 lap)

(Yamaha) 1m 53.042s (10 lap) Brad Binder (KTM) 1m 53.224s (22 lap)

(KTM) 1m 53.224s Maverick Vinales (Aprilia) 1m 53.322s (17 lap)

(Aprilia) 1m 53.322s Takaaki Nakagami (Honda) 1m 53.544s (14 lap)

(Honda) 1m 53.544s Jack Miller (KTM) 1m 53.614s (8 lap)

(KTM) 1m 53.614s (8 lap) Alex Marquez (Ducati) 1m 53.693s (18 lap)

(Ducati) 1m 53.693s Pedro Acosta (KTM) 1m 53.710s (18 lap*)

(KTM) 1m 53.710s Luca Marini (Honda) 1m 53.840s (14 lap)

(Honda) 1m 53.840s Johann Zarco (Honda) 1m 53.876s (10 lap)

(Honda) 1m 53.876s (10 lap) Miguel Oliveira (Aprilia) 1m 54.005s (10 lap)

(Aprilia) 1m 54.005s (10 lap) Augusto Fernandez (KTM) 1m 54.076 (13 lap*)

*Slow laps removed