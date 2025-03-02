Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Thailand
Klasemen baru Kejuaraan Dunia MotoGP 2025 setelah balapan Grand Prix Thailand hari Minggu di Buriram, putaran 1 dari 22.
Marc Marquez pulang dari Buriram dengan poin maksimal yang bisa didapat, 37, setelah menindaklanjuti kemenangan Sprint Race dengan posisi 1 lainnya di Grand Prix Thailand hari Minggu (2/3).
Pembalap baru Lenovo Ducati itu unggul 8 poin dari adiknya Alex Marquez (29), dengan Francesco Bagnaia berada di posisi ketiga dengan 23 poin.
Klasemen MotoGP 2025 - Grand Prix Thailand
|POS
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|37
|-
|2
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|29
|8
|3
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|23
|14
|4
|^1
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|18
|19
|5
|˅1
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|17
|20
|6
|NE
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|10
|27
|7
|^1
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|10
|27
|8
|NE
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|9
|28
|9
|NE
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|7
|30
|10
|NE
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|6
|31
|11
|NE
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|5
|32
|12
|˅5
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|4
|33
|13
|˅7
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|4
|33
|14
|NE
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|4
|33
|15
|NE
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|3
|34
|16
|NE
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|2
|35
|17
|˅8
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1
|36
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
NE Pembalap baru mencetak poin di kejuaraan
* Rookie
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