Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Thailand

Klasemen baru Kejuaraan Dunia MotoGP 2025 setelah balapan Grand Prix Thailand hari Minggu di Buriram, putaran 1 dari 22.

Michael Schumacher
Michael Schumacher

Marc Marquez pulang dari Buriram dengan poin maksimal yang bisa didapat, 37, setelah menindaklanjuti kemenangan Sprint Race dengan posisi 1 lainnya di Grand Prix Thailand hari Minggu (2/3).

Pembalap baru Lenovo Ducati itu unggul 8 poin dari adiknya Alex Marquez (29), dengan Francesco Bagnaia berada di posisi ketiga dengan 23 poin.

Klasemen MotoGP 2025 - Grand Prix Thailand

POSPembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)37-
2=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)298
3=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)2314
4^1Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)1819
5˅1Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*1720
6NEMarco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)1027
7^1Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1027
8NEJohann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)928
9NEEnea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)730
10NEFabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)631
11NEJack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)532
12˅5Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)433
13˅7Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)433
14NELuca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)433
15NEFermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*334
16NEMiguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)235
17˅8Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)136

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama  seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
NE Pembalap baru mencetak poin di kejuaraan
* Rookie

Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Thailand
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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