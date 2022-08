Raikkonen Siap Balapan dengan TrackHouse di Watkins Glen

Ketika Justin Marks mengumumkan ide Project 91-nya, itu membuat banyak orang bertanya-tanya. Salah satunya adalah keputusan merekrut Kimi Raikkonen, Juara Dunia Formula Satu 2007.

Pria berusia 42 tahun itu dua kali menjadi runner-up dan berada di posisi ke-3 dalam tiga musim lainnya. Raikkonen memenangkan 21 balapan dan berdiri di podium 103 kali selama karir F1-nya. Dengan karir F1-nya yang hampir berakhir, waktu untuk kesempatan ini tidak bisa lebih baik.

Pernah membalap dengan Scuderia Ferrari, dan menjadi pemenang gelar terakhir bagi The Prancing Horse. Peluang dengan Proyek 91 ini sama sekali tidak memiliki tekanan, namun Raikkonen tertarik untuk menjajal mobil NASCAR generasi terbaru di Road Course.

“Saya pikir ini adalah kesempatan besar bagi pembalap dari Eropa,” kata Raikkonen. “Saya pikir setiap kali ada kesempatan yang sama untuk menang dalam seri itu bagus.

"Saya pikir itu bagus, dan apa yang saya dengar ketika saya berbicara dengan orang-orang tentang mobil baru adalah bahwa mobil baru itu cantik untuk semua orang. Ini masih fase pembelajaran. untuk semua tim dengan mobil baru."

“Sejauh ini bagus, mobil ini adalah mobil generasi baru. Jauh lebih bagus, saya kira kurang lebih seperti yang saya harapkan. Saat ban menjadi panas, Anda lebih banyak sliding. Saya belum pernah balapan mobil apa pun sejak balapan F1 terakhir (Abu Dhabi 2021), jadi menyenangkan berada di dalam mobil.

"Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat, orang-orang yang sangat baik di sekitar. Semoga kami bisa mendapatkan hasil yang agak bagus dalam balapan."

Mungkin ada banyak perubahan baru-baru ini di NASCAR tetapi filosofi "road ringer" masih ada. Ini adalah rencana Kimi selama ini, dan Watkins Glen adalah sirkuit yang sempurna baginya untuk melakukan debut Cup Series.

Formula Satu berlomba di sini selama 20 tahun berturut-turut (1960-1980) yang kemudian dikenal sebagai Grand Prix Amerika Serikat. Itu jauh sebelum era Raikkonen, tetapi trek yang mengalir bebas sangat mirip dengan banyak sirkuit di mana ia menghabiskan sebagian besar karirnya.

Pembalap legendaris F1 pernah menang di sirkuit ini. Jimmy Clark, Graham Hill, Jackie Stewart, Niki Lauda, dan James Hunt hanyalah beberapa nama yang telah menuju jalur kemenangan di sini. Sementara Kimi ingin menambahkan namanya ke daftar itu, dia tahu bahwa balapan hari Minggu jauh berbeda.

"Saya tidak ingin balapan lagi, tapi Justin datang ke rumah saya di Swiss dan meyakinkan saya betapa seriusnya dia untuk menyusun program terbaik," kata Raikkonen. "Ini akan menyenangkan, tetapi ini adalah sesuatu yang akan saya anggap sangat serius. Saya tahu betapa kompetitifnya seri ini dan itu akan menjadi tantangan besar."

Marks melakukan perjalanan ke Swiss untuk bertemu dengan Raikkonen karena dia adalah pilihan pertamanya. "Kimi adalah pengemudi yang pertama kali saya pikirkan ketika kami membuat Project 91. Jika kami akan meluncurkan hal ini, kami jelas membutuhkan seseorang yang relevan secara global untuk memulainya," kata pemilik tim.

“Saya mengantisipasi setelah hari ini, ketika semua orang melihat program ini secara langsung, Kimi memiliki balapan yang bagus dan terlihat keren dan semua hal semacam itu, percakapan (dengan pembalap lain) akan mulai meningkat. Mereka memperhatikannya. . Mereka pikir itu sangat, sangat keren, dan mereka tertarik jika jadwal dan kontrak mereka memungkinkan mereka untuk menjadi bagian dari itu."

Untuk persiapan balapan ini, Raikkonen melakukan tes di Virginia International Raceway pekan lalu. Dia menghabiskan waktu di simulator dengan Daniel Suarez dan telah mendedikasikan sebagian besar fokus dan energinya untuk usaha ini.

Marks membayangkan ini sebagai awal yang sempurna untuk inisiatif Project 91-nya, untuk membuka pintu bagi pembalap mobil internasional untuk datang ke Cup Series. Timnya telah bekerja keras pada akhir pekan ini, Kimi akan didampingi Crew Chief Darian Grubb, yang memenangi gelar tahun 2011 bersama Tony Stewart.

"Kami menyusun protokol persiapan untuk Kimi yang cukup luas," kata Marks. “Hanya memahami aturan dan prosedur dan bagaimana balapan akan berjalan.

"Bagaimana memaksimalkan ban dan bagaimana kami melewati balapan tanpa penalti, memahami prosedur pit stop, prosedur kuning, wave-around, semua hal semacam itu.

“Saya pikir sejujurnya, mungkin bagian termudah dan paling sederhana dari semua ini adalah tingkat adaptasinya, agresinya, dan kecepatannya di mobil balap karena tingkat persiapannya sangat mengesankan bagi semua orang di sini. Dia sangat, sangat fokus. Sebenarnya cukup mengesankan.

"Tantangannya adalah memastikan dia memahami balapan dari sudut pandang prosedural," kata Marks. "Saya pikir kecepatan dan keahlian balapan dan adaptasi ke trek dan mobil tidak akan menjadi masalah sama sekali. Saya optimis dan saya pikir dia akan menarik."

Daniel Suarez juga menghabiskan waktu bersama Raikkonen, mempersiapkan diri untuk akhir pekan ini. "Saya telah berusaha untuk belajar sebanyak yang saya bisa dari dia karena dia adalah pembalap mobil yang luar biasa.

"Saya percaya pembalap mobil itu hebat bukan hanya karena mengemudi, saya pikir itu semua hal lain di sekitarnya. Bagaimana dia berpikir dan bagaimana berpikiran terbuka atau tertutup dia. Dia tidak hanya di sini untuk bersenang-senang, dia di sini untuk menjadi pesaing dan ingin melakukannya dengan baik."

Suarez percaya bahwa Kimi akan mampu melewati lapangan. “Saya pikir dia akan menjadi cepat. Kecepatannya ada, tetapi dia tidak tahu semua pembalap ini. Dia tidak tahu bagaimana mereka balapan, dia tidak tahu seberapa agresif mereka, jadi bagian itu akan ambil sedikit. Anda dapat membawa pembalap terbaik di dunia dan itu masih akan memakan waktu di bagian balap."

Raikkonen sangat ingin pergi di Glen dengan latihan dan kualifikasi besok. “Saya pikir sangat bagus apa yang dilakukan Justin. Saya pikir dia datang sebagai pria yang sangat jujur dan lugas dan tidak ada yang menjanjikan hal besar.

"Satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah melakukan yang terbaik dan berharap kami mendapatkan hasil yang baik. Anda tidak pernah tahu, Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi.”

Raikkonen bukan satu-satunya juara yang melakukan debut Cup Series akhir pekan ini. Mike Rockenfeller melakukan debutnya dengan Spire Motorsports di Chevrolet No. 77. Pembalap yang dikenal sebagai "Rocky" adalah pemenang Le Mans 24 Jam dua kali, juara DTM, dan memiliki banyak pengalaman di Glen.

Pengemudi mobil sport veteran itu finis ke-3 dalam Six Hours at the Glen tahun 2006, dan juga baru-baru ini melaju di sini di IMSA bersama Jimmie Johnson dan Kamui Kobayashi.

Kimi juga tidak akan menjadi satu-satunya mantan pembalap F1 di balapan hari Minggu. Daniil Kvyat, yang finis ke-36 untuk Tim Hezeberg bulan lalu di Indianapolis, kembali lagi. Kedua pembalap tersebut berkompetisi di F1 selama enam musim berturut-turut, dan akan bertarung sekali lagi akhir pekan ini di bagian utara New York.

Sebelumnya tim menurunkan Jacques Villeneuve pada balapan pembuka Daytona 500, di mana ia finis di urutan ke-22 setelah memulai di posisi ke-40. Villeneuve memenangkan 11 balapan dan meraih 23 podium selama satu dekade di Formula Satu.

Raikkonen memegang rekor start karir terbanyak di Formula Satu. Pada hari Minggu, ia memulai Piala pertamanya dengan tim yang telah melampaui harapan sepanjang tahun.