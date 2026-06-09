Miguel Oliveira Kembali Beraksi di Akhir Pekan WorldSBK Misano

BMW mengonfirmasi Miguel Oliveira kembali ke aksi balapan akhir pekan ini pada ajang WorldSBK Emilia-Romagna di Misano, 12-14 Juni akhir pekan ini.

Oliveira memulai perjalanannya di WorldSBK dengan meyakinkan, finis di podium pada ketiga balapan di Portimao dan kembali naik podium di Race 1 Balaton Park, tetapi kecelakaan di Superpole Race membuatnya mengalami gegar otak dan cedera bahu.

Dia absen dari Race 2 di Hungaria, dan juga melewatkan Putaran Ceko, serta Putaran Aragon, meski ia hadir di paddock Motorland dan menghabiskan waktu bersama tim BMW.

Miguel Oliveira, 2026 Hungarian WorldSBK. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Namun, putaran Misano akhir pekan ini akan menandai kembalinya Oliveira ke lintasan.

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“Saya menantikan untuk bergabung kembali dengan tim dan kembali mengendarai BMW M1000 RR saya,” kata Miguel Oliveira.

“Kembali di Misano telah menjadi target selama pemulihan saya, dan saya senang bisa mewujudkannya.

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“Awal pekan ini, saya juga mengendarai motor produksi saat sesi latihan di sirkuit untuk menilai kondisi saya dan mendapatkan waktu berharga di lintasan.

“Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya selama proses pemulihan ini, keluarga saya, tim medis, tim itu sendiri, dan semua penggemar yang telah mengirimkan pesan dukungan.

Miguel Oliveira, 2026 Hungarian WorldSBK. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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“Tentu saja, saya tahu tantangan yang menanti. Tingkat persaingan sangat tinggi, dan saya masih berusaha untuk kembali ke kondisi fisik prima.

"Prioritas saya akhir pekan ini adalah membangun kembali ritme saya, mendapatkan kembali kepercayaan diri di atas sepeda, dan terus berkembang dari sesi ke sesi. Sisanya akan datang seiring waktu dan kerja keras.”

Danilo Petrucci, 2026 Hungarian WorldSBK. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Rekan setim Oliveira, Danilo Petrucci, akan tetap absen akhir pekan ini setelah mengalami kecelakaan di Race 1 di Most.

Hannes Soomer telah menggantikan Petrucci di Aragon, tetapi Michael van der Mark – yang sebelumnya menggantikan Oliveira – akan menggantikan Petrucci di garasi pabrikan BMW mulai dari Misano.

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“Kami sangat senang bahwa pemulihan Miguel [Oliveira] berjalan dengan sangat baik sehingga kami sekarang dapat merencanakan kembalinya dia di Misano,” kata Head of BMW Motorrad Motorsport, Sven Blusch.

“Setelah beberapa minggu yang sulit, ini adalah langkah kembali menuju normalitas bagi kami.

“Kami ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah berkontribusi pada pemulihan Miguel setelah cederanya.

“Dengan Danilo [Petrucci], kami telah sepakat untuk menunggu sedikit lebih lama. Dia sudah merasa jauh lebih baik, tetapi kami tidak ingin terburu-buru.

“Dia akan tetap bersama kami di Misano dan mendukung tim sebisa mungkin.

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“Mickey [Michael van der Mark] akan terus balapan untuk kami sebagai pembalap pengganti. Dia sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik di Most dan Aragon, dan saya yakin kemenangannya bersama BMW Motorrad World Endurance Team di ajang 8 Hours of Spa Motos akhir pekan lalu akan memberinya momentum yang lebih besar lagi.”