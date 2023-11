Perez Diklaim "Tidak Aman" selama Ricciardo di AlphaTauri

Demikian pandangan presenter F1 Will Buxton, yang yakin Red Bull telah sampai pada “kesadaran bahwa satu-satunya pembalap yang bisa menggantikan Daniel adalah Daniel”.

Perez melihat posisinya di Red Bull menjadi sorotan selama paruh kedua musim 2023 setelah gagal menyamai penampilan luar biasa rekan setimnya Max Verstappen .

Meskipun demikian, Red Bull telah berulang kali menegaskan bahwa pembalap Meksiko itu akan dipertahankan hingga tahun 2024, sesuai kontraknya.

Namun Buxton menyatakan bahwa Ricciardo direkrut kembali ke F1 bersama AlphaTauri semata-mata untuk "memberi tekanan" pada Perez, dan akan mendapatkan impian untuk kembali ke tim senior jika dia bisa kembali ke performanya yang dulu.

“Selama Daniel masih berada di Alpha Tauri, dia [Sergio Perez] tidak akan aman,” kata Buxton kepada podcast The Fast And The Curious.

“Karena satu-satunya alasan Daniel ada di sana adalah untuk memberikan tekanan padanya. Dan saya pikir Red Bull mungkin menyadari bahwa satu-satunya pembalap yang bisa menggantikan Daniel adalah Daniel.

“Jika Daniel kembali ke performa Daniel yang dulu, maka mereka akan menempatkannya di mobil di samping Max karena mereka adalah line-up dua pembalap terbaik yang pernah mereka miliki, saya rasa. Dan Daniel bermain sangat baik dengan Max, dan Max menghormati dan menghormati Daniel.

“Saya rasa keadaannya tidak akan sama lagi sekarang karena Max telah meningkatkan dirinya ke level yang melampaui hampir semua pembalap dan Formula 1.

“Jika Checo tidak bisa mempertahankan performa yang konsisten, dan performa yang konsisten itu harus konsisten P2 karena itulah mobil terbaik di lapangan.

“Ekspektasi minimal mobil itu P2 dan kalau tidak dapat P2 lalu apa yang dilakukan? Kamu tahu, kenapa kamu ada di sana? Dan mereka akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu pada diri mereka sendiri.”

Harapan Perez telah terbantu dalam beberapa pekan terakhir setelah ia menempati posisi kedua dalam kejuaraan pembalap di depan Lewis Hamilton, memberi Red Bull finis 1-2 untuk pertama kalinya di klasemen.

Perez resmi mengamankan posisinya di Grand Prix Las Vegas akhir pekan lalu, meski gagal finis P2 di belakang Verstappen pada lap terakhir ketika ia dengan gemilang disusul oleh pembalap Ferrari Charles Leclerc .