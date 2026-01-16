Provisional 2026 MotoGP, Moto2 and Moto3 entry lists

Here are the provisional entry lists for the 2026 MotoGP, Moto2 and Moto3 World Championships.

2026 Pramac Yamaha MotoGP rider Toprak Razgatlioglu.
The provisional 2026 MotoGP entry list contains no surprises with the riders, their race numbers, teams and motorcycles already individually announced.

Reigning WorldSBK champion Toprak Razgatlioglu and reigning Moto2 champion Diogo Moreira are the two rookies, replacing Miguel Oliveira and Somkiat Chantra respectively.

Moreira's official team name appears as just 'Honda LCR', following the departure of IDEMITSU, despite a recent announcement that Moreira would race for 'Pro Honda LCR' due to backing from Honda's oil and chemical brand.

The factory Aprilia and Trackhouse teams remain without a title sponsor, despite their 2025 success.

"I’m honestly, I don't want to say surprised, but obviously also a bit disappointed that we didn't achieve a top title sponsor," Aprilia Racing CEO Massimo Rivola said at Thursday's team launch.

"Luckily, we have the Piaggio Group that saves us. But I would love to call one day Mr. Colaninno and tell him that we found 10 million to up the budget!"

2026 Provisional MotoGP Entry List

No.RiderNationalityTeamMotorcycle
5Johann ZarcoFrenchCASTROL Honda LCRHonda
7Toprak RazgatliogluTurkishPrima Pramac Yamaha MotoGPYamaha
10Luca MariniItalianHonda HRC CastrolHonda
11Diogo MoreiraBrazilianHonda LCRHonda
12Maverick ViñalesSpanishRed Bull KTM Tech3KTM
20Fabio QuartararoFrenchMonster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha
21Franco MorbidelliItalianPertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati
23Enea BastianiniItalianRed Bull KTM Tech3KTM
25Raul FernandezSpanishTrackhouse MotoGP TeamAprilia
33Brad BinderSouth AfricanRed Bull KTM Factory RacingKTM
36Joan MirSpanishHonda HRC CastrolHonda
37Pedro AcostaSpanishRed Bull KTM Factory RacingKTM
42Alex RinsSpanishMonster Energy Yamaha MotoGP TeamYamaha
43Jack MillerAustralianPrima Pramac Yamaha MotoGPYamaha
49Fabio Di GiannantonioItalianPertamina Enduro VR46 Racing TeamDucati
54Fermin AldeguerSpanishBK8 Gresini Racing MotoGPDucati
63Francesco BagnaiaItalianDucati Lenovo TeamDucati
72Marco BezzecchiItalianAprilia RacingAprilia
73Alex MarquezSpanishBK8 Gresini Racing MotoGPDucati
79Ai OguraJapaneseTrackhouse MotoGP TeamAprilia
89Jorge MartinSpanishAprilia RacingAprilia
93Marc MarquezSpanishDucati Lenovo TeamDucati

The provisional entry lists for the Moto2 and Moto3 classes can also be seen below.

2025 Portimao Moto2 Grand Prix.
2026 Provisional Moto2 Entry List

No.RiderNationalityTeamMotorcycle
3Sergio GarciaSpanishITALJET Gresini Moto2Kalex
4Ivan OrtolaSpanishQJMOTOR - FRINSA - MSIKalex
7Barry BaltusBelgianREDS Fantic RacingKalex
9Jorge NavarroSpanishForward Factory TeamForward
11Alex EscrigSpanishForward Factory TeamForward
12Filip SalačCzechOnlyFans American Racing TeamKalex
13Celestino ViettiItalianSpeedRS TeamBoscoscuro
14Tony ArbolinoItalianREDS Fantic RacingKalex
16Joe RobertsAmericanOnlyFans American Racing TeamKalex
17Daniel MuñozSpanishItaltrans Racing TeamKalex
18Manuel GonzalezSpanishLIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex
21Alonso LopezSpanishITALJET Gresini Moto2Kalex
28Izan GuevaraSpanishBLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro
32Luca LunettaItalianSpeedRS TeamBoscoscuro
36Angel PiquerasSpanishQJMOTOR - FRINSA - MSIKalex
44Aron CanetSpanishELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro
53Deniz OncuTurkishELF Marc VDS Racing TeamBoscoscuro
54Alberto FerrandezSpanishBLU CRU Pramac Yamaha Moto2Boscoscuro
64Mario Suryo AjiIndonesianIdemitsu Honda Team AsiaKalex
71Ayumu SasakiJapaneseMomoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex
72Taiyo FurusatoJapaneseIdemitsu Honda Team AsiaKalex
80David AlonsoColombianCFMOTO Aspar TeamKalex
81Senna AgiusAustralianLIQUI MOLY Dynavolt Intact GPKalex
84Zonta van den GoorberghDutchMomoven Idrofoglia RW Racing TeamKalex
95Collin VeijerDutchRed Bull KTM AjoKalex
96Daniel HolgadoSpanishCFMOTO Aspar TeamKalex
98Jose Antonio RuedaSpanishRed Bull KTM AjoKalex
99Adrian HuertasSpanishItaltrans Racing TeamKalex
2025 Red Bull Ring Moto3 Grand Prix.
2026 Provisional Moto3 Entry List

No.RiderNationalityTeamMotorcycle
5Leo RammerstorferAustrianSIC58 Squadra CorseHonda
6Ryusei YamanakaJapaneseFRINSA - MT Helmets - MSIKTM
8Eddie O'SheaBritishGRYD - MLav RacingHonda
9Veda PratamaIndonesiaHonda Team AsiaHonda
10Nicola CarraroItalianRivacold Snipers TeamHonda
11Adrian CrucesSpanishCIP Green PowerKTM
13Hakim DanishMalaysianFRINSA - MT Helmets - MSIKTM
14Cormac BuchananNew ZealandBOE MotorsportsKTM
18Matteo BertelleItalianLEVEL UP - MTAKTM
19Scott OgdenBritishCIP Green PowerKTM
21Ruche MoodleySouth AfricanBOE MotorsportsKTM
22David AlmansaSpanishLiqui Moly Dynavolt Intact GPKTM
27Rico SalmelaFinnishRed Bull KTM Tech3KTM
28Maximo QuilesSpanishCFMOTO Aspar TeamKTM
31Adrian FernandezSpanishLeopard RacingHonda
32Zen MitaniJapaneseHonda Team AsiaHonda
51Brian UriarteSpanishRed Bull KTM AjoKTM
54Jesús RiosSpanishRivacold Snipers TeamHonda
64David MuñozSpanishLiqui Moly Dynavolt Intact GPKTM
66Joel KelsoAustralianGRYD - MLav RacingHonda
67Casey O'GormanIrishSIC58 Squadra CorseHonda
73Valentin PerroneArgentinianRed Bull KTM Tech3KTM
78Joel EstebanSpanishLEVEL UP - MTAKTM
83Alvaro CarpeSpanishRed Bull KTM AjoKTM
94Guido PiniItalianLeopard RacingHonda
97Marco MorelliArgentinianCFMOTO Aspar TeamKTM

 

