Provisional 2026 MotoGP, Moto2 and Moto3 entry lists
Here are the provisional entry lists for the 2026 MotoGP, Moto2 and Moto3 World Championships.
The provisional 2026 MotoGP entry list contains no surprises with the riders, their race numbers, teams and motorcycles already individually announced.
Reigning WorldSBK champion Toprak Razgatlioglu and reigning Moto2 champion Diogo Moreira are the two rookies, replacing Miguel Oliveira and Somkiat Chantra respectively.
Moreira's official team name appears as just 'Honda LCR', following the departure of IDEMITSU, despite a recent announcement that Moreira would race for 'Pro Honda LCR' due to backing from Honda's oil and chemical brand.
The factory Aprilia and Trackhouse teams remain without a title sponsor, despite their 2025 success.
"I’m honestly, I don't want to say surprised, but obviously also a bit disappointed that we didn't achieve a top title sponsor," Aprilia Racing CEO Massimo Rivola said at Thursday's team launch.
"Luckily, we have the Piaggio Group that saves us. But I would love to call one day Mr. Colaninno and tell him that we found 10 million to up the budget!"
2026 Provisional MotoGP Entry List
|No.
|Rider
|Nationality
|Team
|Motorcycle
|5
|Johann Zarco
|French
|CASTROL Honda LCR
|Honda
|7
|Toprak Razgatlioglu
|Turkish
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|Yamaha
|10
|Luca Marini
|Italian
|Honda HRC Castrol
|Honda
|11
|Diogo Moreira
|Brazilian
|Honda LCR
|Honda
|12
|Maverick Viñales
|Spanish
|Red Bull KTM Tech3
|KTM
|20
|Fabio Quartararo
|French
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|Yamaha
|21
|Franco Morbidelli
|Italian
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|Ducati
|23
|Enea Bastianini
|Italian
|Red Bull KTM Tech3
|KTM
|25
|Raul Fernandez
|Spanish
|Trackhouse MotoGP Team
|Aprilia
|33
|Brad Binder
|South African
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|36
|Joan Mir
|Spanish
|Honda HRC Castrol
|Honda
|37
|Pedro Acosta
|Spanish
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|42
|Alex Rins
|Spanish
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|Yamaha
|43
|Jack Miller
|Australian
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|Yamaha
|49
|Fabio Di Giannantonio
|Italian
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|Ducati
|54
|Fermin Aldeguer
|Spanish
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|Ducati
|63
|Francesco Bagnaia
|Italian
|Ducati Lenovo Team
|Ducati
|72
|Marco Bezzecchi
|Italian
|Aprilia Racing
|Aprilia
|73
|Alex Marquez
|Spanish
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|Ducati
|79
|Ai Ogura
|Japanese
|Trackhouse MotoGP Team
|Aprilia
|89
|Jorge Martin
|Spanish
|Aprilia Racing
|Aprilia
|93
|Marc Marquez
|Spanish
|Ducati Lenovo Team
|Ducati
The provisional entry lists for the Moto2 and Moto3 classes can also be seen below.
2026 Provisional Moto2 Entry List
|No.
|Rider
|Nationality
|Team
|Motorcycle
|3
|Sergio Garcia
|Spanish
|ITALJET Gresini Moto2
|Kalex
|4
|Ivan Ortola
|Spanish
|QJMOTOR - FRINSA - MSI
|Kalex
|7
|Barry Baltus
|Belgian
|REDS Fantic Racing
|Kalex
|9
|Jorge Navarro
|Spanish
|Forward Factory Team
|Forward
|11
|Alex Escrig
|Spanish
|Forward Factory Team
|Forward
|12
|Filip Salač
|Czech
|OnlyFans American Racing Team
|Kalex
|13
|Celestino Vietti
|Italian
|SpeedRS Team
|Boscoscuro
|14
|Tony Arbolino
|Italian
|REDS Fantic Racing
|Kalex
|16
|Joe Roberts
|American
|OnlyFans American Racing Team
|Kalex
|17
|Daniel Muñoz
|Spanish
|Italtrans Racing Team
|Kalex
|18
|Manuel Gonzalez
|Spanish
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP
|Kalex
|21
|Alonso Lopez
|Spanish
|ITALJET Gresini Moto2
|Kalex
|28
|Izan Guevara
|Spanish
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|Boscoscuro
|32
|Luca Lunetta
|Italian
|SpeedRS Team
|Boscoscuro
|36
|Angel Piqueras
|Spanish
|QJMOTOR - FRINSA - MSI
|Kalex
|44
|Aron Canet
|Spanish
|ELF Marc VDS Racing Team
|Boscoscuro
|53
|Deniz Oncu
|Turkish
|ELF Marc VDS Racing Team
|Boscoscuro
|54
|Alberto Ferrandez
|Spanish
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|Boscoscuro
|64
|Mario Suryo Aji
|Indonesian
|Idemitsu Honda Team Asia
|Kalex
|71
|Ayumu Sasaki
|Japanese
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team
|Kalex
|72
|Taiyo Furusato
|Japanese
|Idemitsu Honda Team Asia
|Kalex
|80
|David Alonso
|Colombian
|CFMOTO Aspar Team
|Kalex
|81
|Senna Agius
|Australian
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP
|Kalex
|84
|Zonta van den Goorbergh
|Dutch
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team
|Kalex
|95
|Collin Veijer
|Dutch
|Red Bull KTM Ajo
|Kalex
|96
|Daniel Holgado
|Spanish
|CFMOTO Aspar Team
|Kalex
|98
|Jose Antonio Rueda
|Spanish
|Red Bull KTM Ajo
|Kalex
|99
|Adrian Huertas
|Spanish
|Italtrans Racing Team
|Kalex
2026 Provisional Moto3 Entry List
|No.
|Rider
|Nationality
|Team
|Motorcycle
|5
|Leo Rammerstorfer
|Austrian
|SIC58 Squadra Corse
|Honda
|6
|Ryusei Yamanaka
|Japanese
|FRINSA - MT Helmets - MSI
|KTM
|8
|Eddie O'Shea
|British
|GRYD - MLav Racing
|Honda
|9
|Veda Pratama
|Indonesia
|Honda Team Asia
|Honda
|10
|Nicola Carraro
|Italian
|Rivacold Snipers Team
|Honda
|11
|Adrian Cruces
|Spanish
|CIP Green Power
|KTM
|13
|Hakim Danish
|Malaysian
|FRINSA - MT Helmets - MSI
|KTM
|14
|Cormac Buchanan
|New Zealand
|BOE Motorsports
|KTM
|18
|Matteo Bertelle
|Italian
|LEVEL UP - MTA
|KTM
|19
|Scott Ogden
|British
|CIP Green Power
|KTM
|21
|Ruche Moodley
|South African
|BOE Motorsports
|KTM
|22
|David Almansa
|Spanish
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|KTM
|27
|Rico Salmela
|Finnish
|Red Bull KTM Tech3
|KTM
|28
|Maximo Quiles
|Spanish
|CFMOTO Aspar Team
|KTM
|31
|Adrian Fernandez
|Spanish
|Leopard Racing
|Honda
|32
|Zen Mitani
|Japanese
|Honda Team Asia
|Honda
|51
|Brian Uriarte
|Spanish
|Red Bull KTM Ajo
|KTM
|54
|Jesús Rios
|Spanish
|Rivacold Snipers Team
|Honda
|64
|David Muñoz
|Spanish
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|KTM
|66
|Joel Kelso
|Australian
|GRYD - MLav Racing
|Honda
|67
|Casey O'Gorman
|Irish
|SIC58 Squadra Corse
|Honda
|73
|Valentin Perrone
|Argentinian
|Red Bull KTM Tech3
|KTM
|78
|Joel Esteban
|Spanish
|LEVEL UP - MTA
|KTM
|83
|Alvaro Carpe
|Spanish
|Red Bull KTM Ajo
|KTM
|94
|Guido Pini
|Italian
|Leopard Racing
|Honda
|97
|Marco Morelli
|Argentinian
|CFMOTO Aspar Team
|KTM