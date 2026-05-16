2026 Czech WorldSBK Results, Superpole: Bulega smashes lap record for Most pole
Full results from the Superpole session at the Czech WorldSBK at Autodrom Most.
2026 World Superbike Championship | Czech Round | Autodrom Most | Superpole | Result
|Pos
|Rider
|Nat.
|WorldSBK Team
|Superbike
|Timing
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:29.616
|2
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:29.896
|3
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:30.111
|4
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:30.339
|5
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:30.388
|6
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:30.417
|7
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:30.467
|8
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:30.493
|9
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:30.671
|10
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:30.758
|11
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:30.836
|12
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:30.843
|13
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:30.915
|14
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:30.957
|15
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:31.092
|16
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:31.174
|17
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:31.209
|18
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:31.373
|19
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:31.960
|20
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:32.028
|21
|Yuki Kunii
|JPN
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:33.085