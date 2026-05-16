2026 Czech WorldSBK Results, Superpole: Bulega smashes lap record for Most pole

Full results from the Superpole session at the Czech WorldSBK at Autodrom Most.

Nicolo Bulega, 2026 Czech WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
2026 World Superbike Championship | Czech Round | Autodrom Most | Superpole | Result

PosRiderNat.WorldSBK TeamSuperbikeTiming
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:29.616
2Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:29.896
3Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:30.111
4Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:30.339
5Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:30.388
6Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:30.417
7Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:30.467
8Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:30.493
9Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:30.671
10Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:30.758
11Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R11:30.836
12Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:30.843
13Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R1:30.915
14Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:30.957
15Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:31.092
16Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R1:31.174
17Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R11:31.209
18Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:31.373
19Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R11:31.960
20Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:32.028
21Yuki KuniiJPNHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:33.085

Alex joined the Crash.net team in August of 2024 having covered consumer and racing motorcycle news at Visordown for two years.