Who came out on top in the definitive F1 2025 teammate head-to-heads?

Definitive F1 2025 teammate head-to-heads: Who came out on top?
Now the dust has settled on the 2025 F1 season, we can look at which driver won the intra-team battle at each of the 10 teams.
We’ve taken a look back on the entire season to see how each driver fared against their teammates over one lap in qualifying and a grand prix race distance, as well as how they contributed in terms of championship points.
Here’s how the head-to-heads stacked up at each team over the course of 24 rounds…
McLaren - Lando Norris vs Oscar Piastri
Grand Prix: Norris 13-10 Piastri *
Sprint race: Norris 2-3 Piastri **
Grand Prix qualifying: Norris 13-11 Piastri
Sprint qualifying: Norris 2-4 Piastri
Championship points: Norris 423-410 Piastri
*Both drivers were disqualified from the Las Vegas GP
** Both drivers retired from the United States GP sprint
Ferrari - Charles Leclerc vs Lewis Hamilton
Grand Prix: Leclerc 18-3 Hamilton *
Sprint race: Leclerc 3-3 Hamilton
Grand Prix qualifying: Leclerc 19-5 Hamilton
Sprint qualifying: Leclerc 4-2 Hamilton
Championship points: Leclerc 242-156 Hamilton
* Both drivers were disqualified from the Chinese GP, and both retired from the Dutch and Sao Paulo GPs
Red Bull - Max Verstappen vs Yuki Tsunoda
Grand Prix: Verstappen 21-1 Tsunoda
Sprint race: Verstappen 3-1 Tsunoda
Grand Prix qualifying: Verstappen 22-0 Tsunoda
Sprint qualifying: Verstappen 4-1 Tsunoda
Championship points: Verstappen 421-33 Tsunoda
Grand Prix: Verstappen 2-0 Lawson
Sprint Race: Verstappen 1-0 Lawson
Grand Prix qualifying: Verstappen 2-0 Lawson
Sprint qualifying: Verstappen 1-0 Lawson
Mercedes - George Russell vs Kimi Antonelli
Grand Prix: Russell 21-3 Antonelli
Sprint Race: Russell 5-1 Antonelli
Grand Prix qualifying: Russell 21-3 Antonelli
Sprint qualifying: Russell 4-2 Antonelli
Championship points: Russell 319-150 Antonelli
Aston Martin - Fernando Alonso vs Lance Stroll
Grand Prix: Alonso 16-8 Stroll
Sprint Race: Alonso 2-3 Stroll *
Grand Prix qualifying: Alonso 24-0 Stroll
Sprint qualifying: Alonso 5-1 Stroll
Championship points: Alonso 56-33 Stroll
* Both drivers retired from the United States GP sprint
Alpine - Pierre Gasly vs Franco Colapinto
Grand Prix: Gasly 11-7 Colapinto
Sprint Race: Gasly 3-1 Colapinto
Grand Prix qualifying: Gasly 13-5 Colapinto
Sprint qualifying: Gasly 4-0 Colapinto
Championship points: Gasly 22-0 Colapinto
Grand Prix: Gasly 4-1 Doohan *
Sprint Race: Gasly 2-0 Doohan
Grand Prix qualifying: Gasly 5-1 Doohan
Sprint qualifying: Gasly 1-1 Doohan
* Gasly was disqualified from the Chinese GP
Haas - Esteban Ocon vs Ollie Bearman
Grand Prix: Ocon 12-12 Bearman
Sprint Race: Ocon 2-4 Bearman
Grand Prix qualifying: Ocon 10-14 Bearman
Sprint qualifying: Ocon 2-4 Bearman
Championship points: Ocon 38-41 Bearman
Racing Bulls - Liam Lawson vs Isack Hadjar
Grand Prix: Lawson 8-13 Hadjar *
Sprint Race: Lawson 1-4 Hadjar
Grand Prix qualifying: Lawson 6-16 Hadjar
Sprint qualifying: Lawson 0-5 Hadjar
Championship points: Lawson 38-51 Hadjar
* Both drivers retired from the British GP
Grand Prix: Tsunoda 0-1 Hadjar *
Sprint Race: Tsunoda 1-0 Hadjar
Grand Prix qualifying: Tsunoda 1-1 Hadjar
Sprint qualifying: Tsunoda 1-0 Hadjar
*Hadjar did not start the Australian GP
Williams - Alex Albon vs Carlos Sainz
Grand Prix: Albon 14-9 Sainz *
Sprint Race: Albon 2-4 Sainz
Grand Prix qualifying: Albon 9-14 Sainz **
Sprint qualifying: Albon 3-3 Sainz
Championship points: Albon 73-64 Sainz
* Both drivers retired from the Austrian GP
** Both drivers were disqualified from Singapore GP qualifying
Sauber - Nico Hulkenberg vs Gabriel Bortoleto
Grand Prix: Hulkenberg 12-11 Bortoleto *
Sprint Race: Hulkenberg 2-4 Bortoleto
Grand Prix qualifying: Hulkenberg 11-12 Bortoleto **
Sprint qualifying: Hulkenberg 3-3 Bortoleto
Championship points: Hulkenberg 51-19 Bortoleto
* Hulkenberg was disqualified from the Bahrain GP
** Bortoleto did not take part in Sao Paulo GP qualifying