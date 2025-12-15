Who came out on top in the definitive F1 2025 teammate head-to-heads?

Definitive F1 2025 teammate head-to-heads: Who came out on top?

Now the dust has settled on the 2025 F1 season, we can look at which driver won the intra-team battle at each of the 10 teams. 

We’ve taken a look back on the entire season to see how each driver fared against their teammates over one lap in qualifying and a grand prix race distance, as well as how they contributed in terms of championship points. 

Here’s how the head-to-heads stacked up at each team over the course of 24 rounds…

McLaren - Lando Norris vs Oscar Piastri

Grand Prix: Norris 13-10 Piastri *

Sprint race: Norris 2-3 Piastri **

Grand Prix qualifying: Norris 13-11 Piastri

Sprint qualifying: Norris 2-4 Piastri

Championship points: Norris 423-410 Piastri

*Both drivers were disqualified from the Las Vegas GP

** Both drivers retired from the United States GP sprint

Norris beat Piastri to the F1 title
Ferrari - Charles Leclerc vs Lewis Hamilton

Grand Prix: Leclerc 18-3 Hamilton *

Sprint race: Leclerc 3-3 Hamilton

Grand Prix qualifying: Leclerc 19-5 Hamilton

Sprint qualifying: Leclerc 4-2 Hamilton

Championship points: Leclerc 242-156 Hamilton

* Both drivers were disqualified from the Chinese GP, and both retired from the Dutch and Sao Paulo GPs

Hamilton was no match for Leclerc in 2025
Red Bull - Max Verstappen vs Yuki Tsunoda

Grand Prix: Verstappen 21-1 Tsunoda

Sprint race: Verstappen 3-1 Tsunoda

Grand Prix qualifying: Verstappen 22-0 Tsunoda

Sprint qualifying: Verstappen 4-1 Tsunoda

Championship points: Verstappen 421-33 Tsunoda

Grand Prix: Verstappen 2-0 Lawson

Sprint Race: Verstappen 1-0 Lawson

Grand Prix qualifying: Verstappen 2-0 Lawson

Sprint qualifying: Verstappen 1-0 Lawson

Tsunoda could not get close to Verstappen
Mercedes - George Russell vs Kimi Antonelli

Grand Prix: Russell 21-3 Antonelli

Sprint Race: Russell 5-1 Antonelli

Grand Prix qualifying: Russell 21-3 Antonelli

Sprint qualifying: Russell 4-2 Antonelli

Championship points: Russell 319-150 Antonelli

Russell was top dog at Mercedes
Aston Martin - Fernando Alonso vs Lance Stroll

Grand Prix: Alonso 16-8 Stroll

Sprint Race: Alonso 2-3 Stroll *

Grand Prix qualifying: Alonso 24-0 Stroll

Sprint qualifying: Alonso 5-1 Stroll

Championship points: Alonso 56-33 Stroll

* Both drivers retired from the United States GP sprint

Alonso continues to prove age is no barrier
Alpine - Pierre Gasly vs Franco Colapinto

Grand Prix: Gasly 11-7 Colapinto

Sprint Race: Gasly 3-1 Colapinto

Grand Prix qualifying: Gasly 13-5 Colapinto

Sprint qualifying: Gasly 4-0 Colapinto

Championship points: Gasly 22-0 Colapinto

Grand Prix: Gasly 4-1 Doohan *

Sprint Race: Gasly 2-0 Doohan

Grand Prix qualifying: Gasly 5-1 Doohan

Sprint qualifying: Gasly 1-1 Doohan

* Gasly was disqualified from the Chinese GP

Gasly scored all of Alpine's points
Haas - Esteban Ocon vs Ollie Bearman

Grand Prix: Ocon 12-12 Bearman

Sprint Race: Ocon 2-4 Bearman

Grand Prix qualifying: Ocon 10-14 Bearman

Sprint qualifying: Ocon 2-4 Bearman

Championship points: Ocon 38-41 Bearman

Bearman got the better of his more experienced teammate
Racing Bulls - Liam Lawson vs Isack Hadjar

Grand Prix: Lawson 8-13 Hadjar *

Sprint Race: Lawson 1-4 Hadjar

Grand Prix qualifying: Lawson 6-16 Hadjar

Sprint qualifying: Lawson 0-5 Hadjar

Championship points: Lawson 38-51 Hadjar

* Both drivers retired from the British GP

Grand Prix: Tsunoda 0-1 Hadjar *

Sprint Race: Tsunoda 1-0 Hadjar

Grand Prix qualifying: Tsunoda 1-1 Hadjar

Sprint qualifying: Tsunoda 1-0 Hadjar

*Hadjar did not start the Australian GP

Hadjar beat Lawson at Racing Bulls
Williams - Alex Albon vs Carlos Sainz

Grand Prix: Albon 14-9 Sainz *

Sprint Race: Albon 2-4 Sainz

Grand Prix qualifying: Albon 9-14 Sainz **

Sprint qualifying: Albon 3-3 Sainz

Championship points: Albon 73-64 Sainz

* Both drivers retired from the Austrian GP

** Both drivers were disqualified from Singapore GP qualifying

Williams had one of the most fascinating intra-team battles
Sauber - Nico Hulkenberg vs Gabriel Bortoleto

Grand Prix: Hulkenberg 12-11 Bortoleto *

Sprint Race: Hulkenberg 2-4 Bortoleto

Grand Prix qualifying: Hulkenberg 11-12 Bortoleto **

Sprint qualifying: Hulkenberg 3-3 Bortoleto

Championship points: Hulkenberg 51-19 Bortoleto

* Hulkenberg was disqualified from the Bahrain GP

** Bortoleto did not take part in Sao Paulo GP qualifying

Bortoleto impressed against F1 veteran Hulkenberg
