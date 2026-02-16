Tercepat di Tes F1 Bahrain, Russell Justru Sebut Mercedes Alami Kemunduran

Mercedes memasuki pra-musim 2026 sebagai favorit teratas untuk meraih gelar, dan Power Unitnya menjadi pusat kontroversi di tengah celah regulasi.

Tes Shakedown Barcelona semakin menegaskan anggapan tersebut, yang dilanjutkan dengan 1-2 di tes Bahrain, dengan Andrea Kimi Antonelli mengungguli George Russell.

Namun, beberapa rival tetap menuduh Mercedes itu sengaja melakukan 'sandbagging'.

"Kami mengalami kemunduran"

Tapi berbicara setelah giliran berkendaranya selesai pada Jumat sore, Russell mengatakan Mercedes justru mengalami kemunduran dalam hal ketahanan dan performa sejak Shakedown Barcelona.

“Saya rasa tes ini diperlukan bagi kami, karena Barcelona berjalan sangat lancar, dan mungkin lebih lancar dari yang kami harapkan dalam hal keandalan, dalam hal performa,” katanya kepada situs web resmi F1.

“Dan kami sampai di Bahrain dan, dalam kedua hal tersebut, kami mengalami kemunduran.

“Kami mengalami beberapa masalah keandalan. Rival kami langsung tampil bagus, terutama Red Bull; mereka terlihat sangat kuat dengan Power Unit mereka.

“Dan hal yang sama terjadi pada hari pertama di Barcelona, ​​jadi pujian untuk mereka dan pekerjaan luar biasa yang telah mereka lakukan. Tetapi kami perlu fokus pada diri kami sendiri dan menemukan performa yang lebih baik.”

Mengenai masalah keandalan yang menghantui Mercedes pada hari kedua, ia menambahkan: “Tentu saja, inilah tujuan dari tes, dan saya pikir kita semua mungkin mengharapkan untuk melihat lebih banyak hal seperti ini, terutama di Barcelona.

“Tetapi ini masih sangat awal, kita masih punya satu pengujian lagi, satu bulan lagi sampai Melbourne.

“Kami jelas sangat fokus pada performa, tetapi Anda harus menyelesaikan balapan jika ingin mendapatkan hasil.

“Jadi, sebagai seorang pembalap, Anda selalu fokus pada performa. Sejumlah anggota tim fokus pada keandalan dan berupaya memperbaikinya.”

Russell menekankan bahwa Mercedes memiliki "mobil yang sangat bagus", tetapi Red Bull telah "menghadirkan mesin terbaik" saat ini.

"Saya tidak terlalu mempermasalahkannya, karena jelas, itu semua karena kebisingan dan spekulasi di media bahwa kami akan memiliki power unit terbaik," katanya tentang status Mercedes dan dirinya sebagai favorit pra-musim.

“Sejujurnya, saya pikir kami memiliki power unit yang kuat, saya pikir kami telah menghadirkan mobil yang sangat bagus.

“Namun, saat ini, Red Bull tampaknya telah menghadirkan mesin terbaik saat ini.

“Kami masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan dan kami tahu bahwa sejarah menunjukkan mereka juga telah menghadirkan mobil yang cukup bagus selama beberapa tahun sebelumnya.

“Tentu saja, kami berharap sebaliknya, tetapi ini adalah F1 dan semua orang mendorong batas kemampuan mereka.”