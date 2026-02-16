Leclerc Curigai Satu Tim Sembunyikan Performa di Tes F1 Bahrain

Peta kekuatan setelah tiga hari pertama tes Formula 1 Bahrain masih susah ditebak, dengan McLaren, Ferrari, dan Mercedes tampak mempimpin persaingan.

Red Bull, Mercedes, dan McLaren saling tunjuk satu sama lain sebagai patokan menuju musim 2026 yang menandai era baru F1 dengan diperkenalkannya sasis dan power unit baru.

Mercedes, yang dianggap sebagai favorit menuju 2026, ditudih melakukan 'sandbagging' paling parah meski menutup tes 1-2 dengan Andrea Kimi Antonelli di depan George Russell.

Berbicara dengan F1.com apakah menurutnya Mercedes dan Red Bull menyembunyikan performa mereka, Charles Leclerc menjawab: “Saya pikir Red Bull menunjukkan sedikit lebih banyak daripada Mercedes, dan mereka sangat mengesankan.

“Saya pikir Mercedes menyembunyikan banyak hal. Hanya waktu yang akan membuktikan seberapa banyak yang mereka sembunyikan.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Ferrari juga tampil mengesankan selama tes ini, berada di posisi ketiga tercepat di hari Jumat lewat Lewis Hamilton.

Meski sempat mengalami masalah mesin saat tersisa 10 menit dari sesi tes Jumat - yang disebut karena kehabisan bensin - SF-26 memiliki reabilitas yang sangat kuat.

Bahkan rumor yang berkembang di paddock mengatakan bahwa Ferrari belum mengganti power unit di mobil Hamilton sejak Shakedown Barcelona.

Leclerc bersikap positif terhadap tiga hari Ferrari di Bahrain, tetapi tetap rendah hati.

“Ya, itu hanya perasaan saja,” ujarnya tentang penampilan kuat Ferrari di Bahrain. “Jadi, untuk saat ini, saya akan tetap berhati-hati.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jika tahun lalu Anda hanya memiliki dua atau tiga hal untuk dimainkan pada mobil untuk menyembunyikan potensi Anda, sekarang mungkin ada 10 atau 15, karena sistem baru ini, ada begitu banyak cara Anda benar-benar dapat menyembunyikan performa Anda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Jadi, dalam hal performa itu sendiri, sulit untuk mengetahuinya.

“Dalam hal keandalan, saya pikir kami terlihat bagus. Itu benar dan itu positif.

“Tetapi, pada akhirnya, performa - sama pentingnya dengan keandalan - adalah hal yang sangat penting yang perlu kita unggulkan dan kita belum benar-benar tahu di mana posisi kita saat ini.”