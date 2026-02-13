Verstappen Tuduh Mercedes 'Sandbagging Ekstrim' di Tes Bahrain

Max Verstappen menuduh Mercedes melakukan 'sandbagging' selama pekan pertama uji coba pramusim F1 di Bahrain.

Di tengah kontroversi seputar Power Unit F1 dan celah rasio kompresi yang diduga telah dieksploitasi Mercedes, pabrikan Jerman itu mengalihkan fokus ke performa mesin baru Red Bull pada pekan pertama tes pra-musim Bahrain.

Bos Mercedes, Toto Wolff, mengatakan Power Unit Red Bull-Ford sebagai tolok ukur di F1 saat ini, dan mengklaim defisit satu detik per lap di lintasan lurus.

Namun Verstappen tidak mempercayai klaim Wolff, maupun estimasi potensi peningkatan dari trik rasio kompresi hanya sekitar 2-3 hp. Sebaliknya, pembalap Red Bull itu menduga Mercedes sedang mengelak dan mengisyaratkan adanya upaya sandbagging ekstrim.

“Anda pasti harus menambahkan angka nol di situ! Dan mungkin bahkan lebih banyak lagi,” canda Verstappen saat ditanya tentang komentar Wolff. “Tapi Anda tahu, saya sepenuhnya mengerti apa yang mereka coba lakukan akhir-akhir ini.

“Saya bisa memberi tahu Anda satu hal: tunggu saja sampai Melbourne dan lihat seberapa besar performa yang tiba-tiba mereka temukan. Saya sudah tahu itu sekarang.

“Mereka jelas mencoba mengalihkan fokus kepada kami karena kami melakukan begitu banyak putaran pada hari Rabu. Tapi Anda harus melihatnya dari kedua sisi. Tunggu saja sampai Melbourne dan lihat seberapa cepat mereka tiba-tiba melaju di semua lintasan lurus.”

Russell

Juara dunia empat kali itu menambahkan: “Mari kita lihat kembali tes pra-musim 10 musim terakhir. Saya rasa Anda tidak bisa mengatakan siapa juara dunia pada hari pertama, terutama dengan aturan baru seperti ini.

“Bagi saya pribadi, ini lebih seperti taktik pengalihan. Tapi tidak apa-apa. Maksud saya, saya fokus pada apa yang kami lakukan di sini bersama tim. Karena jujur ​​saja, bagi kami, masih banyak yang harus dipelajari.

"Regulasi baru ini sangat kompleks sehingga kami hanya ingin melakukan putaran kami. Dan ya, kita lanjutkan dari sana.”

Jadi, apakah intrik politik dan permainan pikiran menjelang musim F1 baru mengganggu Verstappen?

“Tidak, semua orang bisa mengatakan apa pun yang mereka mau,” tegas pembalap Belanda itu. “Saya sudah sampai pada titik di mana hal itu sama sekali tidak mengganggu saya.

“Itu tidak memengaruhi saya, terutama jika mobilnya tidak nyaman dikendarai. Saat itu saya sibuk dengan hal-hal lain, bekerja keras untuk membuat mobil GT3 berada dalam kondisi yang baik, misalnya.”

Verstappen berbicara pada hari Kamis, sebelum George Russell mencatat waktu tercepat pada sesi pagi hari Jumat.

