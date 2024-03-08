Moto2 Qatar: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Lusail

Hasil Free Practice 2 Moto2 Qatar, putaran pembuka dari musim Moto3 2024 di Sirkuit Lusail.

Fermin Aldeguer, Moto2, Jerez test, 29 February
Fermin Aldeguer, Moto2, Jerez test, 29 February

Rookie Moto2 dan juara bertahan Moto3 Jaume Masia memimpin sesi latihan kedua Moto2 Qatar yang basah.

Hujan deras tepat sebelum sesi dimulai menghandirkan kondisi basah pertama yang digelar di malam hari.

Namun dengan ramalan cuaca tetap kering untuk sisa akhir pekan, mayoritas pembalap memilih bertahan di grid.

Moto2 Qatar - Lusail - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTimSasisLaptime
1Jaume MasiaSPAPertamina Mandalika GAS UP(Kalex)2m 14.891s
2Bo BendsneyderNEDPertamina Mandalika GAS UP(Kalex)2m 15.898s
3Xavier ArtigasSPAKLINT Forward Factory Team(Forward)2m 16.882s
4Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team(Forward)2m 19.104s

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