Moto2 Qatar: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Lusail
Hasil Free Practice 2 Moto2 Qatar, putaran pembuka dari musim Moto3 2024 di Sirkuit Lusail.
Rookie Moto2 dan juara bertahan Moto3 Jaume Masia memimpin sesi latihan kedua Moto2 Qatar yang basah.
Hujan deras tepat sebelum sesi dimulai menghandirkan kondisi basah pertama yang digelar di malam hari.
Namun dengan ramalan cuaca tetap kering untuk sisa akhir pekan, mayoritas pembalap memilih bertahan di grid.
Moto2 Qatar - Lusail - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Sasis
|Laptime
|1
|Jaume Masia
|SPA
|Pertamina Mandalika GAS UP
|(Kalex)
|2m 14.891s
|2
|Bo Bendsneyder
|NED
|Pertamina Mandalika GAS UP
|(Kalex)
|2m 15.898s
|3
|Xavier Artigas
|SPA
|KLINT Forward Factory Team
|(Forward)
|2m 16.882s
|4
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team
|(Forward)
|2m 19.104s