Moto2 Amerika: Hasil Latihan Jumat dari Circuit of The Americas
Hasil latijan Jumat untuk Moto2 Amerika, putaran ketiga musim 2024 di Circuit of The Americas.
Fermin Aldeguer perlu melakukan sesuatu setelah latihan pagi Moto2 Amerika yang sulit, dan dia melakukan tugasnya dengan sangat baik. Pembalap Speed-Up itu mencatatkan laptime 2 menit 08,359 detik - rekor putaran baru Moto2 di sekitar COTA - untuk memimpin sesi Free Practice 2.
Itu juga merupakan Jumat sore yang kuat untuk pembalap MT Helmets - MSI Sergio Garcia yang berada di posisi kedua, terpaut 0,282 detik dari Aldeguer.
Dennis Foggia bekerja bersama rekan setimnya di Italtrans, Diogo Moreira, dan keduanya mendapat keuntungan. Foggia berhasil menembus tiga besar, sementara Moreira adalah yang terbaik di antara para rookie, sebelum akhirnya turun ke peringkat 16 pada menit-menit penutupan sesi sore.
Jake Dixon tidak puas dengan setupnya dan kembali ke pit - kembali ke trek untuk membatalkan putarannya. Itu membuat pebalap Aspar itu berada di urutan kelima di belakang Marcos Ramirez.
Rekor lap Aldeguer menjadi berita utama, tetapi dia tidak sendirian yang mengubah peruntungannya di Jumat sore. Barry Baltus juga melakukannya dengan naik dari posisi ke-23 dalam latihan bebas ke posisi keenam di bendera kotak-kotak terakhir Moto2.
Manuel Gonzalez terjatuh di sesi kedua, yang membuatnya turun ke posisi ke-15.
Setelah kesuksesan mereka sebelumnya, Ogura finis di urutan kesembilan pada hari Jumat, dengan Roberts di urutan ke-14.
Ayumu Sasaki absen - pebalap Jepang itu tidak dinyatakan fit untuk berkendara di Austin setelah menjalani operasi arm-pump. Pembalap Jepang itu tidak digantikan di Tim Master Camp Yamaha VR46 dan berharap bisa kembali di Jerez.
Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji menutup hari Jumat di posisi ke-24, terpaut hampir 2 detik dari rekor lap Aldeguer.
Moto2 Amerika - COTA - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Fermin Aldeguer
|SPA
|Beta Tools Speed Up (Boscoscuro)
|2m 08.359s
|2
|Sergio Garcia
|SPA
|MT Helmets - MSI (Boscoscuro)
|+0.282s
|3
|Dennis Foggia
|ITA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.370
|4
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.424s
|5
|Jake Dixon
|GBR
|CFMotoo Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.506s
|6
|Barry Baltus
|BEL
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+0.535s
|7
|Celestino Vietti
|ITA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.647s
|8
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools Speed Up (Boscoscuro)
|+0.685s
|9
|Ai Ogura
|JPN
|MT Helmets - MSI (Boscoscuro)
|+0.708s
|10
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing (Kalex)
|+0.768s
|11
|Jeremy Alcoba
|SPA
|Yamaha VR46 Master Camp Team (Kalex)
|+0.773s
|12
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Kalex)
|+0.812s
|13
|Bo Bendsneyder
|NED
|Pertamina Mandalika GAS UP Team (Kalex)
|+0.849s
|14
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.904s
|15
|Manuel Gonzalez
|SPA
|QJMOTOR Gresini (Kalex)
|+0.927s
|16
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.010s
|17
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.146s
|18
|Jaume Masia
|SPA
|Pertamina Mandalika GAS UP Team (Kalex)
|+1.176s
|19
|Darryn Binder
|RSA
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|+1.210s
|20
|Albert Arenas
|SPA
|QJMOTOR Gresini (Kalex)
|+1.262s
|21
|Izan Guevara
|SPA
|CFMotoo Inde Aspar Team (Kalex)
|+1.350s
|22
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing (Kalex)
|+1.352s
|23
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+1.353s
|24
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+1.978s
|25
|Deniz Oncu
|TUR
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+2.042s
|26
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|+2.117s
|27
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+2.589s
|28
|Xavier Artigas
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+2.792s
|29
|Xavi Cardelus
|AND
|Fantic Racing (Kalex)
|+3.532s
Moto2 Amerika - COTA - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Ai Ogura
|JPN
|MT Helmets - MSI (Boscoscuro)
|2m 09.218s
|2
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.061s
|3
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools Speed Up (Boscoscuro)
|+0.141s
|4
|Celestino Vietti
|ITA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.413s
|5
|Sergio Garcia
|SPA
|MT Helmets - MSI (Boscoscuro)
|+0.505s
|6
|Jake Dixon
|GBR
|CFMotoo Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.549s
|7
|Aron Canet
|SPA
|Fantic Racing (Kalex)
|+0.738s
|8
|Dennis Foggia
|ITA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.786s
|9
|Marcos Ramirez
|SPA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.844s
|10
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+0.882s
|11
|Bo Bendsneyder
|NED
|Pertamina Mandalika GAS UP Team (Kalex)
|+0.897s
|12
|Izan Guevara
|SPA
|CFMotoo Inde Aspar Team (Kalex)
|+0.936s
|13
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing (Kalex)
|+0.966s
|14
|Deniz Oncu
|TUR
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+0.992s
|15
|Manuel Gonzalez
|SPA
|QJMOTOR Gresini (Kalex)
|+1.101s
|16
|Jeremy Alcoba
|SPA
|Yamaha VR46 Master Camp Team (Kalex)
|+1.129s
|17
|Fermin Aldeguer
|SPA
|Beta Tools Speed Up (Boscoscuro)
|+1.188s
|18
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.292s
|19
|Darryn Binder
|RSA
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|+1.383s
|20
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing (Kalex)
|+1.643s
|21
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)
|+1.748s
|22
|Albert Arenas
|SPA
|QJMOTOR Gresini (Kalex)
|+1.751s
|23
|Barry Baltus
|BEL
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+2.132s
|24
|Jaume Masia
|SPA
|Pertamina Mandalika GAS UP Team (Kalex)
|+2.288s
|25
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|RW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)
|+2.349s
|26
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)
|+3.174s
|27
|Xavier Artigas
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+3.617s
|28
|Xavi Cardelus
|AND
|Fantic Racing (Kalex)
|+3.720s
|29
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team (Forward)
|+4.874s