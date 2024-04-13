Moto2 Amerika: Hasil Latihan Jumat dari Circuit of The Americas

Hasil latijan Jumat untuk Moto2 Amerika, putaran ketiga musim 2024 di Circuit of The Americas.

Fermin Aldeguer, Grand Prix Of The Americas, 11 April
Fermin Aldeguer, Grand Prix Of The Americas, 11 April

Fermin Aldeguer perlu melakukan sesuatu setelah latihan pagi Moto2 Amerika yang sulit, dan dia melakukan tugasnya dengan sangat baik. Pembalap Speed-Up itu mencatatkan laptime 2 menit 08,359 detik - rekor putaran baru Moto2 di sekitar COTA - untuk memimpin sesi Free Practice 2.

Itu juga merupakan Jumat sore yang kuat untuk pembalap MT Helmets - MSI Sergio Garcia yang berada di posisi kedua, terpaut 0,282 detik dari Aldeguer.

Dennis Foggia bekerja bersama rekan setimnya di Italtrans, Diogo Moreira, dan keduanya mendapat keuntungan. Foggia berhasil menembus tiga besar, sementara Moreira adalah yang terbaik di antara para rookie, sebelum akhirnya turun ke peringkat 16 pada menit-menit penutupan sesi sore.

Jake Dixon tidak puas dengan setupnya dan kembali ke pit - kembali ke trek untuk membatalkan putarannya. Itu membuat pebalap Aspar itu berada di urutan kelima di belakang Marcos Ramirez.

Rekor lap Aldeguer menjadi berita utama, tetapi dia tidak sendirian yang mengubah peruntungannya di Jumat sore. Barry Baltus juga melakukannya dengan naik dari posisi ke-23 dalam latihan bebas ke posisi keenam di bendera kotak-kotak terakhir Moto2.

Manuel Gonzalez terjatuh di sesi kedua, yang membuatnya turun ke posisi ke-15.

Setelah kesuksesan mereka sebelumnya, Ogura finis di urutan kesembilan pada hari Jumat, dengan Roberts di urutan ke-14.

Ayumu Sasaki absen - pebalap Jepang itu tidak dinyatakan fit untuk berkendara di Austin setelah menjalani operasi arm-pump. Pembalap Jepang itu tidak digantikan di Tim Master Camp Yamaha VR46 dan berharap bisa kembali di Jerez.

Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji menutup hari Jumat di posisi ke-24, terpaut hampir 2 detik dari rekor lap Aldeguer.

Moto2 Amerika - COTA - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Fermin AldeguerSPABeta Tools Speed Up (Boscoscuro)2m 08.359s
2Sergio GarciaSPAMT Helmets - MSI (Boscoscuro)+0.282s
3Dennis FoggiaITAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.370
4Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.424s
5Jake DixonGBRCFMotoo Inde Aspar Team (Kalex)+0.506s
6Barry BaltusBELRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+0.535s
7Celestino ViettiITARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.647s
8Alonso LopezSPABeta Tools Speed Up (Boscoscuro)+0.685s
9Ai OguraJPNMT Helmets - MSI (Boscoscuro)+0.708s
10Aron CanetSPAFantic Racing (Kalex)+0.768s
11Jeremy AlcobaSPAYamaha VR46 Master Camp Team (Kalex)+0.773s
12Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Kalex)+0.812s
13Bo BendsneyderNEDPertamina Mandalika GAS UP Team (Kalex)+0.849s
14Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.904s
15Manuel GonzalezSPAQJMOTOR Gresini (Kalex)+0.927s
16Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.010s
17Somkiat ChantraTHAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.146s
18Jaume MasiaSPAPertamina Mandalika GAS UP Team (Kalex)+1.176s
     
19Darryn BinderRSALiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)+1.210s
20Albert ArenasSPAQJMOTOR Gresini (Kalex)+1.262s
21Izan GuevaraSPACFMotoo Inde Aspar Team (Kalex)+1.350s
22Tony ArbolinoITAElf Marc VDS Racing (Kalex)+1.352s
23Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+1.353s
24Mario AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+1.978s
25Deniz OncuTURRed Bull KTM Ajo (Kalex)+2.042s
26Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)+2.117s
27Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+2.589s
28Xavier ArtigasSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+2.792s
29Xavi CardelusANDFantic Racing (Kalex)+3.532s

Moto2 Amerika - COTA - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Ai OguraJPNMT Helmets - MSI (Boscoscuro)2m 09.218s
2Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.061s
3Alonso LopezSPABeta Tools Speed Up (Boscoscuro)+0.141s
4Celestino ViettiITARed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.413s
5Sergio GarciaSPAMT Helmets - MSI (Boscoscuro)+0.505s
6Jake DixonGBRCFMotoo Inde Aspar Team (Kalex)+0.549s
7Aron CanetSPAFantic Racing (Kalex)+0.738s
8Dennis FoggiaITAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.786s
9Marcos RamirezSPAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.844s
10Somkiat ChantraTHAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+0.882s
11Bo BendsneyderNEDPertamina Mandalika GAS UP Team (Kalex)+0.897s
12Izan GuevaraSPACFMotoo Inde Aspar Team (Kalex)+0.936s
13Tony ArbolinoITAElf Marc VDS Racing (Kalex)+0.966s
14Deniz OncuTURRed Bull KTM Ajo (Kalex)+0.992s
15Manuel GonzalezSPAQJMOTOR Gresini (Kalex)+1.101s
16Jeremy AlcobaSPAYamaha VR46 Master Camp Team (Kalex)+1.129s
17Fermin AldeguerSPABeta Tools Speed Up (Boscoscuro)+1.188s
18Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.292s
19Darryn BinderRSALiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)+1.383s
20Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing (Kalex)+1.643s
21Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex)+1.748s
22Albert ArenasSPAQJMOTOR Gresini (Kalex)+1.751s
23Barry BaltusBELRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+2.132s
24Jaume MasiaSPAPertamina Mandalika GAS UP Team (Kalex)+2.288s
25Zonta van den GoorberghNEDRW - Idrofoglia Racing GP (Kalex)+2.349s
26Mario AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex)+3.174s
27Xavier ArtigasSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+3.617s
28Xavi CardelusANDFantic Racing (Kalex)+3.720s
29Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team (Forward)+4.874s

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