Moto2 Inggris 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Silverstone

Aksi lintasan pertama Moto2 di Silverstone langsung berlangsung cepat; rekor lap baru tercipta saat Daniel Holgado memuncaki timesheets pada sesi Practice Grand Prix Inggris, memimpin daftar pembalap yang lolos langsung ke Q2.

Pembalap tim CFMOTO Gaviota Aspar itu sempat memimpin sebagian besar jalannya sesi yang awalnya berjalan cukup tenang, sebelum posisinya diambil alih oleh Senna Agius—pembalap pertama yang mencetak rekor baru saat catatan waktu putaran cepat mulai bermunculan.

Holgado membalas setelah sempat turun ke posisi keempat, pembalap bernomor motor 96 itu kembali merebut posisi puncak dan melaju ke Q2 dengan rekor waktu terbaik baru, yakni 2 menit 01,815 detik.

Agius, pemenang di Silverstone pada tahun 2025, menjadi pembalap pertama yang mencatatkan waktu putaran di bawah 2 menit 02 detik di lintasan tersebut.

Laptimenya cukup kuat untuk menempatkannya di posisi kedua, dengan pembalap tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP ini mengakhiri hari hanya terpaut 0,095 detik lebih lambat.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez, menempati posisi ketiga di belakang rekan setimnya; sebagai salah satu pembalap terakhir yang sedang melakukan putaran aktif, pembalap asal Spanyol itu tidak berhasil mempertajam catatan waktunya pada upaya terakhir.

Di belakang trio pembalap Kalex, Alex Escrig tampil impresif sebagai pembalap terbaik yang menggunakan motor non-Kalex, dengan membawa motor Klint Forward Racing miliknya finis di posisi keempat - menjadi pembalap terakhir yang mencatatkan waktu dalam selisih setengah detik dari rekor waktu acuan baru tersebut.

Izan Guevara menjadi pembalap tercepat di antara pengguna motor Boscoscuro dengan menempati posisi kelima untuk Blu Cru Pramac Yamaha, ia sedikit lebih cepat daripada Barry Baltus, yang sempat tertahan di posisi ke-15 dan berada di luar Q2 sepanjang sebagian besar sesi, sebelum akhirnya naik ke posisi keenam untuk REDS Fantic Racing.

Daniel Munoz mencatatkan peningkatan pesat setelah sebelumnya berada di posisi ke-20 pada FP1, lalu bangkit untuk mengamankan posisi ketujuh bagi Italtrans di sesi Practice.

Mario Aji sempat menempati posisi tiga besar di awal sesi dan akhirnya bertahan di posisi kedelapan untuk Idemitsu Honda Team Asia. Namun, itu sudah cukup untuk memberinya temapt langsung ke Q2.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Read Also

Celestino Vietti baru mengamankan posisi untuk lolos ke tahap berikutnya pada tiga menit terakhir; ia sempat naik dari posisi ke-16 ke posisi kedelapan sebelum akhirnya turun satu peringkat dan mengakhiri sesi di posisi kesembilan bersama tim SpeedRS.

Ivan Ortola - pemenang sekaligus pole-sitter pada putaran sebelumnya di Jerman - mempertahankan catatan waktu di posisi 10 besar meskipun sempat mengalami kecelakaan di tikungan Stowe saat mengendarai motor QJMotor miliknya.

Moto2 Inggris 2026 - Silverstone - Hasil sesi Practice Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laptime/Gap 1 Daniel Holgado SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (Kalex) 2m 01.815s 2 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.095s 3 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.272s 4 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +0.462s 5 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.585s 6 Barry Baltus BEL REDs Fantic Racing (Kalex) +0.365s 7 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.657s 8 Mario Aji INA Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +0.775s 9 Celestino Vietti ITA GT Trevisan SpeedRS Team (Boscoscuro) +0.875s 10 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - Biolec -MSI (Kalex) +0.882s 11 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.886s 12 Sergio Garcia SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.930s 13 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.941s 14 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +1.030s 15 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +1.037s 16 Angel Piqueras SPA QJMOTOR - Biolec -MSI (Kalex) +1.045s 17 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +1.179s 18 Aron Canet SPA ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +1.183s 19 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +1.199s 20 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +1.268s 21 Luca Lunetta ITA GT Trevisan SpeedRS Team (Boscoscuro) +1.317s 22 David Alonso COL CFMOTO Gaviota Aspar Team (Kalex) +1.321s 23 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +1.409s 24 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +1.434s 25 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +1.450s 26 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +1.754s 27 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +1.784s 28 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) +2.655s

Official British Moto2 Records:

Rekor lap tercepat: Daniel Hongado (Practice, 2026) 2m 01.815s

Rekor pole: Aron Canet (2025) 2m 02.482s

Lap balapan tercepat: Aron Canet (2024) 2m 03.904s

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Free Practice 1

Pada sesi pertama, Gonzalez tampil dominan dan nyaris menyamai rekor lap lamanya sendiri.

Baltus berhasil merebut posisi kedua menjelang akhir sesi, menjadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu dalam selisih setengah detik dari waktu lap tercepat di FP1.

Salac, Holgado, dan penantang gelar Guevara melengkapi posisi lima besar di awal sesi. Alberto Ferrandez menjadi Rookie terbaik di posisi ke-16.

Terdapat dua insiden terjatuh dalam sesi ini. Kecelakaan di awal sesi yang dialami Rookie Taiyo Furusato menempati posisi terakhir di FP1, sementara insiden menjelang dua menit terakhir membuat Alonso berada di posisi ke-17.

Moto2 Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Sasis) Laptime/Gap 1 Manuel Gonzalez SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) 2m 02.333s 2 Barry Baltus BEL REDs Fantic Racing (Kalex) +0.493s 3 Filip Salac CZE OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.774s 4 Daniel Holgado SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (Kalex) +0.801s 5 Izan Guevara SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +0.813s 6 Senna Agius AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex) +0.846s 7 Alonso Lopez SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +0.846s 8 Tony Arbolino ITA REDS Fantic Racing (Kalex) +0.926s 9 Sergio Garcia SPA ITALJET Gresini Moto2 (Kalex) +1.022s 10 Celestino Vietti ITA GT Trevisan SpeedRS Team (Boscoscuro) +1.090s 11 Alex Escrig SPA KLINT Racing Team (Forward) +1.097s 12 Aron Canet SPA ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +1.301s 13 Ivan Ortola SPA QJMOTOR - Biolec -MSI (Kalex) +1.382s 14 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo (Kalex) +1.476s 15 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +1.527s 16 Alberto Ferrandez SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro) +1.567s 17 David Alonso COL CFMOTO Gaviota Aspar Team (Kalex) +1.607s 18 Mario Aji INA Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +1.691s 19 Zonta van den Goorbergh NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +1.737s 20 Daniel Munoz SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +1.748s 21 Angel Piqueras SPA QJMOTOR - Biolec -MSI (Kalex) +1.842s 22 Deniz Oncu TUR ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro) +2.140s 23 Jose Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +2.224s 24 Luca Lunetta ITA GT Trevisan SpeedRS Team (Boscoscuro) +2.262s 25 Xabi Zurutuza SPA KLINT Racing Team (Forward) +2.396s 26 Ayumu Sasaki JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex) +2.887s 27 Adrian Huertas SPA Italtrans Racing Team (Kalex) +3.211s 28 Taiyo Furusato JPN Idemitsu Honda Team Asia (Kalex) +5.822s

Article continues below ADVERTISEMENT