Moto2 Inggris 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Silverstone

Hasil lengkap dari latihan jumat untuk Moto2 Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, putaran 12 dari 22.

Daniel Holgado topped Practice with a new lap record
Daniel Holgado topped Practice with a new lap record
© Gold and Goose

Aksi lintasan pertama Moto2 di Silverstone langsung berlangsung cepat; rekor lap baru tercipta saat Daniel Holgado memuncaki timesheets pada sesi Practice Grand Prix Inggris, memimpin daftar pembalap yang lolos langsung ke Q2.

Pembalap tim CFMOTO Gaviota Aspar itu sempat memimpin sebagian besar jalannya sesi yang awalnya berjalan cukup tenang, sebelum posisinya diambil alih oleh Senna Agius—pembalap pertama yang mencetak rekor baru saat catatan waktu putaran cepat mulai bermunculan.

Holgado membalas setelah sempat turun ke posisi keempat, pembalap bernomor motor 96 itu kembali merebut posisi puncak dan melaju ke Q2 dengan rekor waktu terbaik baru, yakni 2 menit 01,815 detik.

Agius, pemenang di Silverstone pada tahun 2025, menjadi pembalap pertama yang mencatatkan waktu putaran di bawah 2 menit 02 detik di lintasan tersebut. 

Laptimenya cukup kuat untuk menempatkannya di posisi kedua, dengan pembalap tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP ini mengakhiri hari hanya terpaut 0,095 detik lebih lambat.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez, menempati posisi ketiga di belakang rekan setimnya; sebagai salah satu pembalap terakhir yang sedang melakukan putaran aktif, pembalap asal Spanyol itu tidak berhasil mempertajam catatan waktunya pada upaya terakhir.

Di belakang trio pembalap Kalex, Alex Escrig tampil impresif sebagai pembalap terbaik yang menggunakan motor non-Kalex, dengan membawa motor Klint Forward Racing miliknya finis di posisi keempat - menjadi pembalap terakhir yang mencatatkan waktu dalam selisih setengah detik dari rekor waktu acuan baru tersebut.

Izan Guevara menjadi pembalap tercepat di antara pengguna motor Boscoscuro dengan menempati posisi kelima untuk Blu Cru Pramac Yamaha, ia sedikit lebih cepat daripada Barry Baltus, yang sempat tertahan di posisi ke-15 dan berada di luar Q2 sepanjang sebagian besar sesi, sebelum akhirnya naik ke posisi keenam untuk REDS Fantic Racing.

Daniel Munoz mencatatkan peningkatan pesat setelah sebelumnya berada di posisi ke-20 pada FP1, lalu bangkit untuk mengamankan posisi ketujuh bagi Italtrans di sesi Practice.

Mario Aji sempat menempati posisi tiga besar di awal sesi dan akhirnya bertahan di posisi kedelapan untuk Idemitsu Honda Team Asia. Namun, itu sudah cukup untuk memberinya temapt langsung ke Q2.

Celestino Vietti baru mengamankan posisi untuk lolos ke tahap berikutnya pada tiga menit terakhir; ia sempat naik dari posisi ke-16 ke posisi kedelapan sebelum akhirnya turun satu peringkat dan mengakhiri sesi di posisi kesembilan bersama tim SpeedRS.

Ivan Ortola - pemenang sekaligus pole-sitter pada putaran sebelumnya di Jerman - mempertahankan catatan waktu di posisi 10 besar meskipun sempat mengalami kecelakaan di tikungan Stowe saat mengendarai motor QJMotor miliknya.

Moto2 Inggris 2026 - Silverstone - Hasil sesi Practice

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Daniel HolgadoSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (Kalex)2m 01.815s
2Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.095s
3Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.272s
4Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+0.462s
5Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.585s
6Barry BaltusBELREDs Fantic Racing (Kalex)+0.365s
7Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+0.657s
8Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+0.775s
9Celestino ViettiITAGT Trevisan SpeedRS Team (Boscoscuro)+0.875s
10Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Biolec -MSI  (Kalex)+0.882s
11Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.886s
12Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.930s
13Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.941s
14Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.030s
15Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+1.037s
16Angel PiquerasSPAQJMOTOR - Biolec -MSI  (Kalex)+1.045s
17Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.179s
18Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.183s
19Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.199s
20Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.268s
21Luca LunettaITAGT Trevisan SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.317s
22David Alonso COLCFMOTO Gaviota Aspar Team (Kalex)+1.321s
23Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.409s
24Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.434s
25Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.450s
26Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.754s
27Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+1.784s
28Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+2.655s

Official British Moto2 Records:

Rekor lap tercepat: Daniel Hongado (Practice, 2026) 2m 01.815s
Rekor pole: Aron Canet (2025) 2m 02.482s
Lap balapan tercepat: Aron Canet (2024) 2m 03.904s

Free Practice 1

Pada sesi pertama, Gonzalez tampil dominan dan nyaris menyamai rekor lap lamanya sendiri.

Baltus berhasil merebut posisi kedua menjelang akhir sesi, menjadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu dalam selisih setengah detik dari waktu lap tercepat di FP1.

Salac, Holgado, dan penantang gelar Guevara melengkapi posisi lima besar di awal sesi. Alberto Ferrandez menjadi Rookie terbaik di posisi ke-16.

Terdapat dua insiden terjatuh dalam sesi ini. Kecelakaan di awal sesi yang dialami Rookie Taiyo Furusato menempati posisi terakhir di FP1, sementara insiden menjelang dua menit terakhir membuat Alonso berada di posisi ke-17.

Moto2 Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Sasis)Laptime/Gap
1Manuel GonzalezSPALIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)2m 02.333s
2Barry BaltusBELREDs Fantic Racing (Kalex)+0.493s
3Filip SalacCZEOnlyFans American Racing Team (Kalex)+0.774s
4Daniel HolgadoSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (Kalex)+0.801s
5Izan GuevaraSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+0.813s
6Senna AgiusAUSLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)+0.846s
7Alonso LopezSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+0.846s
8Tony ArbolinoITAREDS Fantic Racing (Kalex)+0.926s
9Sergio GarciaSPAITALJET Gresini Moto2 (Kalex)+1.022s
10Celestino ViettiITAGT Trevisan SpeedRS Team (Boscoscuro)+1.090s
11Alex Escrig SPAKLINT Racing Team (Forward)+1.097s
12Aron CanetSPAELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+1.301s
13Ivan OrtolaSPAQJMOTOR - Biolec -MSI  (Kalex)+1.382s
14Collin VeijerNEDRed Bull KTM Ajo (Kalex)+1.476s
15Joe RobertsUSAOnlyFans American Racing Team (Kalex)+1.527s
16Alberto FerrandezSPABLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)+1.567s
17David Alonso COLCFMOTO Gaviota Aspar Team (Kalex)+1.607s
18Mario AjiINAIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+1.691s
19Zonta van den GoorberghNEDMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+1.737s
20Daniel MunozSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+1.748s
21Angel PiquerasSPAQJMOTOR - Biolec -MSI  (Kalex)+1.842s
22Deniz OncuTURELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)+2.140s
23Jose Antonio RuedaSPARed Bull KTM Ajo (Kalex)+2.224s
24Luca LunettaITAGT Trevisan SpeedRS Team (Boscoscuro)+2.262s
25Xabi ZurutuzaSPAKLINT Racing Team (Forward)+2.396s
26Ayumu SasakiJPNMomoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)+2.887s
27Adrian HuertasSPAItaltrans Racing Team (Kalex)+3.211s
28Taiyo FurusatoJPNIdemitsu Honda Team Asia (Kalex)+5.822s

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2026
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Sirkuit Silverstone
Great Britain
Moto2 Inggris 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Silverstone
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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