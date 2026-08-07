Moto2 Inggris 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Silverstone
Hasil lengkap dari latihan jumat untuk Moto2 Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, putaran 12 dari 22.
Aksi lintasan pertama Moto2 di Silverstone langsung berlangsung cepat; rekor lap baru tercipta saat Daniel Holgado memuncaki timesheets pada sesi Practice Grand Prix Inggris, memimpin daftar pembalap yang lolos langsung ke Q2.
Pembalap tim CFMOTO Gaviota Aspar itu sempat memimpin sebagian besar jalannya sesi yang awalnya berjalan cukup tenang, sebelum posisinya diambil alih oleh Senna Agius—pembalap pertama yang mencetak rekor baru saat catatan waktu putaran cepat mulai bermunculan.
Holgado membalas setelah sempat turun ke posisi keempat, pembalap bernomor motor 96 itu kembali merebut posisi puncak dan melaju ke Q2 dengan rekor waktu terbaik baru, yakni 2 menit 01,815 detik.
Agius, pemenang di Silverstone pada tahun 2025, menjadi pembalap pertama yang mencatatkan waktu putaran di bawah 2 menit 02 detik di lintasan tersebut.
Laptimenya cukup kuat untuk menempatkannya di posisi kedua, dengan pembalap tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP ini mengakhiri hari hanya terpaut 0,095 detik lebih lambat.
Pemimpin klasemen kejuaraan, Manuel Gonzalez, menempati posisi ketiga di belakang rekan setimnya; sebagai salah satu pembalap terakhir yang sedang melakukan putaran aktif, pembalap asal Spanyol itu tidak berhasil mempertajam catatan waktunya pada upaya terakhir.
Di belakang trio pembalap Kalex, Alex Escrig tampil impresif sebagai pembalap terbaik yang menggunakan motor non-Kalex, dengan membawa motor Klint Forward Racing miliknya finis di posisi keempat - menjadi pembalap terakhir yang mencatatkan waktu dalam selisih setengah detik dari rekor waktu acuan baru tersebut.
Izan Guevara menjadi pembalap tercepat di antara pengguna motor Boscoscuro dengan menempati posisi kelima untuk Blu Cru Pramac Yamaha, ia sedikit lebih cepat daripada Barry Baltus, yang sempat tertahan di posisi ke-15 dan berada di luar Q2 sepanjang sebagian besar sesi, sebelum akhirnya naik ke posisi keenam untuk REDS Fantic Racing.
Daniel Munoz mencatatkan peningkatan pesat setelah sebelumnya berada di posisi ke-20 pada FP1, lalu bangkit untuk mengamankan posisi ketujuh bagi Italtrans di sesi Practice.
Mario Aji sempat menempati posisi tiga besar di awal sesi dan akhirnya bertahan di posisi kedelapan untuk Idemitsu Honda Team Asia. Namun, itu sudah cukup untuk memberinya temapt langsung ke Q2.
Celestino Vietti baru mengamankan posisi untuk lolos ke tahap berikutnya pada tiga menit terakhir; ia sempat naik dari posisi ke-16 ke posisi kedelapan sebelum akhirnya turun satu peringkat dan mengakhiri sesi di posisi kesembilan bersama tim SpeedRS.
Ivan Ortola - pemenang sekaligus pole-sitter pada putaran sebelumnya di Jerman - mempertahankan catatan waktu di posisi 10 besar meskipun sempat mengalami kecelakaan di tikungan Stowe saat mengendarai motor QJMotor miliknya.
Moto2 Inggris 2026 - Silverstone - Hasil sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (Kalex)
|2m 01.815s
|2
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.095s
|3
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.272s
|4
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+0.462s
|5
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.585s
|6
|Barry Baltus
|BEL
|REDs Fantic Racing (Kalex)
|+0.365s
|7
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+0.657s
|8
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+0.775s
|9
|Celestino Vietti
|ITA
|GT Trevisan SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+0.875s
|10
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Biolec -MSI (Kalex)
|+0.882s
|11
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.886s
|12
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.930s
|13
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.941s
|14
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.030s
|15
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+1.037s
|16
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - Biolec -MSI (Kalex)
|+1.045s
|17
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.179s
|18
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.183s
|19
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.199s
|20
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.268s
|21
|Luca Lunetta
|ITA
|GT Trevisan SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.317s
|22
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (Kalex)
|+1.321s
|23
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.409s
|24
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.434s
|25
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.450s
|26
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.754s
|27
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1.784s
|28
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+2.655s
Official British Moto2 Records:
Rekor lap tercepat: Daniel Hongado (Practice, 2026) 2m 01.815s
Rekor pole: Aron Canet (2025) 2m 02.482s
Lap balapan tercepat: Aron Canet (2024) 2m 03.904s
Free Practice 1
Pada sesi pertama, Gonzalez tampil dominan dan nyaris menyamai rekor lap lamanya sendiri.
Baltus berhasil merebut posisi kedua menjelang akhir sesi, menjadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu dalam selisih setengah detik dari waktu lap tercepat di FP1.
Salac, Holgado, dan penantang gelar Guevara melengkapi posisi lima besar di awal sesi. Alberto Ferrandez menjadi Rookie terbaik di posisi ke-16.
Terdapat dua insiden terjatuh dalam sesi ini. Kecelakaan di awal sesi yang dialami Rookie Taiyo Furusato menempati posisi terakhir di FP1, sementara insiden menjelang dua menit terakhir membuat Alonso berada di posisi ke-17.
Moto2 Inggris 2026 - Silverstone - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Sasis)
|Laptime/Gap
|1
|Manuel Gonzalez
|SPA
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|2m 02.333s
|2
|Barry Baltus
|BEL
|REDs Fantic Racing (Kalex)
|+0.493s
|3
|Filip Salac
|CZE
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+0.774s
|4
|Daniel Holgado
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (Kalex)
|+0.801s
|5
|Izan Guevara
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+0.813s
|6
|Senna Agius
|AUS
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (Kalex)
|+0.846s
|7
|Alonso Lopez
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+0.846s
|8
|Tony Arbolino
|ITA
|REDS Fantic Racing (Kalex)
|+0.926s
|9
|Sergio Garcia
|SPA
|ITALJET Gresini Moto2 (Kalex)
|+1.022s
|10
|Celestino Vietti
|ITA
|GT Trevisan SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+1.090s
|11
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+1.097s
|12
|Aron Canet
|SPA
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+1.301s
|13
|Ivan Ortola
|SPA
|QJMOTOR - Biolec -MSI (Kalex)
|+1.382s
|14
|Collin Veijer
|NED
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+1.476s
|15
|Joe Roberts
|USA
|OnlyFans American Racing Team (Kalex)
|+1.527s
|16
|Alberto Ferrandez
|SPA
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 (Boscoscuro)
|+1.567s
|17
|David Alonso
|COL
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (Kalex)
|+1.607s
|18
|Mario Aji
|INA
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+1.691s
|19
|Zonta van den Goorbergh
|NED
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+1.737s
|20
|Daniel Munoz
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+1.748s
|21
|Angel Piqueras
|SPA
|QJMOTOR - Biolec -MSI (Kalex)
|+1.842s
|22
|Deniz Oncu
|TUR
|ELF Marc VDS Racing Team (Boscoscuro)
|+2.140s
|23
|Jose Antonio Rueda
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (Kalex)
|+2.224s
|24
|Luca Lunetta
|ITA
|GT Trevisan SpeedRS Team (Boscoscuro)
|+2.262s
|25
|Xabi Zurutuza
|SPA
|KLINT Racing Team (Forward)
|+2.396s
|26
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team (Kalex)
|+2.887s
|27
|Adrian Huertas
|SPA
|Italtrans Racing Team (Kalex)
|+3.211s
|28
|Taiyo Furusato
|JPN
|Idemitsu Honda Team Asia (Kalex)
|+5.822s