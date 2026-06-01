Bagnaia Sudah Tahu Ogura akan Mengancam di Lap Terakhir Mugello

Francesco Bagnaia naik podium MotoGP untuk pertama kalinya musim ini di hadapan para penggemarnya yang memadati sirkuit Mugello pada hari Minggu.

Namun, itu beru terjadi setelah menahan Ai Ogura dalam pertarungan lap akhir yang menegangkan.

Bagnaia memimpin balapan dari lap ke-3 hingga ke-13, ketika ia tidak lagi mampu menahan gempuran Aprilia milik Marco Bezzecchi dan kemudian Jorge Martin.

“Saya berusaha untuk tidak kehilangan terlalu banyak cengkeraman ban belakang, tetapi setelah setengah balapan saya mulai sedikit kesulitan,” kata Bagnaia.

“Saya tahu bahwa Bez dekat dengan saya. Jadi saya berkata, OK, dia akan menyerang, tetapi saya perlu tenang karena jika tidak, saya tidak akan berada di podium.”

Bagnaia leads, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

Bagnaia terancam kehilangan posisi ketiga karena disalip oleh pembalap Trackhouse, Ogura, yang menyusul dari sisi dalam di tikungan terakhir.

Namun, Bagnaia berhasil melakukan switchback ke pembalap Jepang itu dan bertahan hingga garis finis.

“Saat saya memulai lap dengan keunggulan 1,4 detik atas Ogura, saya berkata ‘dia akan menyusul’. Karena biasanya di lap-lap terakhir dia luar biasa,” kata Bagnaia.

“Saya mulai mendengar deru motornya di Tikungan 12 dan saya berkata, OK, saya harus mengerem sekeras mungkin di tikungan terakhir agar dia tidak punya ruang. Dan jika dia mencoba menyalip saya, dia akan melebar.

“Jadi strateginya benar, tetapi agak di ambang batas, karena kehilangan podium seperti ini di tikungan terakhir bisa menjadi bencana.

“Jadi saya mencoba segalanya.”

Bagnaia, Ogura battle, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

Meskipun Bagnaia unggul di depan, masih ada risiko Ogura bisa menyalipnya di jalur menuju garis finis.

“Tapi hari ini motor saya seperti roket, jadi sulit untuk disalip lagi. Memang benar di tikungan terakhir, saya cukup banyak berputar, jadi saya hanya berharap bisa keluar sebaik mungkin,” kata Bagnaia.

“Saya banyak memiringkan motor di gundukan agar tidak mengangkat roda depan, dan itu sudah cukup untuk finis di podium. Tapi terima kasih juga pada mesin saya, karena mesinnya benar-benar kuat.”

Kebingungan dasbor

Bagnaia sangat senang melihat bendera kotak-kotak karena dasbornya menunjukkan masih ada satu putaran lagi.

“Saya agak bingung karena motor saya menunjukkan, ‘dua putaran lagi’.

“Ketika saya melihat bendera kotak-kotak, saya berkata, ‘Terima kasih banyak!’ Karena mustahil untuk tetap berada di depan selama satu putaran lagi.”

"Kami telah tiba"

Meski Bagnaia secara resmi mengulangi finis ketiga dari Catalunya, itu didapat setelah penalti pasca-balapan, yang berarti ia melewatkan seremoni podium.

Oleh karena itu, hari Minggu adalah pertama kalinya ia berdiri di podium Grand Prix sejak Motegi 2025, dan Bagnaia mengaku momen ini adalah dorongan besar baginya.

“Jelas sekali bahwa kami sedang kesulitan. Kami kekurangan cengkeraman ban belakang, juga dibandingkan dengan Ducati lainnya. Jadi kami mencoba menempuh jalan lain,” jelasnya.

“Dalam kasus saya, dalam dua musim terakhir, motor mulai memiliki keseimbangan yang berbeda. Dan kami hanya mencoba mengembalikan keseimbangan ke posisi yang saya sukai, dan hasilnya mulai terlihat.

“Jadi kita terus maju selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, tapi kita akan sampai, dan saya cukup yakin bahwa di masa depan kita akan berada di sana bersaing dengan mereka, bahwa saat ini kita sedikit lebih cepat.”

Meskipun Bagnaia tampil maksimal bersama Ducati, ia hanya berada di posisi ketujuh dalam kejuaraan dunia dan tertinggal 91 poin dari Bezzecchi.