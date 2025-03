IMSA Sebring 12 Hours: Full race results

Porsche claimed its 19th victory at the Sebring 12 Hours, and the first since 2008, as Nick Tandy, Felipe Nasr and Laurens Vanthoor triumphed in the #7 Penske 963 LMDh.

InterEuropol took top honours in LMP2, while GTD Pro and GTD class wins went to Porsche and Mercedes respectively.

Check out the full race report here.

Pos Nº Driver Car Class Time Gap Laps 1 7 Felipe Nasr

Nick Tandy

Laurens Vanthoor Porsche GTP 12:01'23.265 353 2 6 Mathieu Jaminet

Matt Campbell

Kévin Estre Porsche GTP 12:01'25.504 2.239 353 3 93 Renger van der Zande

Nick Yelloly

Alex Palou Acura GTP 12:01'28.282 5.017 353 4 31 Jack Aitken

Earl Bamber

Frederik Vesti Cadillac GTP 12:01'35.926 12.661 353 5 25 Marco Wittmann

Sheldon van der Linde

Robin Frijns BMW GTP 12:01'42.522 19.257 353 6 5 Neel Jani

Tristan Vautier

Nico Pino Porsche GTP 12:02'25.935 1'02.670 353 7 10 Ricky Taylor

Filipe Albuquerque

Will Stevens Cadillac GTP 12:01'37.873 14.608 352 8 85 T.van der Helm

Gianmaria Bruni

Nico Mueller Porsche GTP 12:01'58.437 35.172 352 9 23 Ross Gunn

Roman De Angelis

Alex Riberas Aston Martin GTP 12:02'27.334 1'04.069 351 10 60 Tom Blomqvist

Colin Braun

Scott Dixon Acura GTP 12:01'35.393 12.128 348 11 43 Tom Dillmann

Bijoy Garg

Jeremy Clarke ORECA/Gibson LMP2 12:02'10.859 47.594 347 12 8 John Farano

S.Álvarez

Sebastien Bourdais ORECA/Gibson LMP2 12:02'11.976 48.711 347 13 11 Steven Thomas

Mikkel Jensen

Hunter McElrea ORECA/Gibson LMP2 12:02'16.451 53.186 347 14 74 Gar Robinson

Felipe Fraga

Josh Burdon ORECA/Gibson LMP2 12:02'27.866 1'04.601 347 15 2 Nick Boulle

J.M.Correa

Ben Hanley ORECA/Gibson LMP2 12:02'28.213 1'04.948 347 16 04 George Kurtz

Malthe Jakobsen

Toby Sowery ORECA/Gibson LMP2 12:03'00.088 1'36.823 347 17 99 PJ Hyett

Dane Cameron

Jonny Edgar ORECA/Gibson LMP2 12:01'26.747 3.482 346 18 40 Jordan Taylor

Louis Delétraz

Brendon Hartley Cadillac GTP 11:53'06.100 -8'17.165 345 19 22 Daniel Goldburg

Paul Di Resta

Rasmus Lindh ORECA/Gibson LMP2 12:01'35.329 12.064 342 20 77 Laurin Heinrich

Klaus Bachler

A.Picariello Porsche GTD Pro 12:02'47.802 1'24.537 329 21 48 Max Hesse

Daniel Harper

Jesse Krohn BMW GTD Pro 12:02'52.173 1'28.908 329 22 1 Madison Snow

Neil Verhagen

C.De Phillippi BMW GTD Pro 12:02'52.829 1'29.564 329 23 81 Albert Costa

Davide Rigon

Giacomo Altoè Ferrari GTD Pro 12:03'01.449 1'38.184 329 24 64 Mike Rockenfeller

Seb Priaulx

Ben Barker Ford GTD Pro 12:03'04.422 1'41.157 329 25 65 Christopher Mies

Frederik Vervisch

Dennis Olsen Ford GTD Pro 12:03'05.542 1'42.277 329 26 3 Antonio García

Alexander Sims

Daniel Juncadella Chevrolet GTD Pro 12:03'21.015 1'57.750 328 27 20 Claudio Schiavoni

Matteo Cressoni

Richard Lietz Porsche GTD Pro 12:01'27.168 3.903 327 28 57 Russell Ward

Philip Ellis

Indy Dontje Mercedes GTD 12:03'09.232 1'45.967 327 29 12 Jack Hawksworth

Parker Thompson

F.Montecalvo Lexus GTD 12:03'12.497 1'49.232 327 30 27 Tom Gamble

Casper Stevenson

Zacharie Robichon Aston Martin GTD 12:03'15.952 1'52.687 327 31 70 Brendan Iribe

F.Schandorff

Ollie Millroy Ferrari GTD 12:03'28.603 2'05.338 327 32 120 Adam Adelson

Elliott Skeer

Tom Sargent Porsche GTD 12:01'25.639 2.374 326 33 96 P.Gallagher

Robby Foley

Jake Walker BMW GTD 12:01'41.793 18.528 326 34 34 Manny Franco

Daniel Serra

C.Sbirrazzuoli Ferrari GTD 12:01'52.297 29.032 326 35 36 Salih Yoluc

Alec Udell

Charlie Eastwood Chevrolet GTD 12:02'44.545 1'21.280 326 36 4 Tommy Milner

Nicky Catsburg

Nico Varrone Chevrolet GTD Pro 12:01'24.928 1.663 325 37 9 A.Caldarelli

Marco Mapelli

James Hinchcliffe Lamborghini GTD Pro 12:01'27.076 3.811 325 38 80 Dan Knox

Eric Filgueiras

Scott Andrews Mercedes GTD 12:01'28.588 5.323 325 39 13 Orey Fidani

Matthew Bell

Lars Kern Chevrolet GTD 12:01'42.177 18.912 325 40 83 Sarah Bovy

Rahel Frey

Michelle Gatting Porsche GTD 12:01'42.994 19.729 325 41 78 Misha Goikhberg

Mario Farnbacher

Parker Kligerman Lamborghini GTD 12:01'27.744 4.479 323 42 66 Joey Hand

Till Bechtolsheimer

Tatiana Calderón Ford GTD 12:01'42.704 19.439 322 43 45 Danny Formal

Trent Hindman

Graham Doyle Lamborghini GTD 12:01'44.626 21.361 322 44 24 Philipp Eng

Dries Vanthoor

Kevin Magnussen BMW GTP 12:02'17.384 54.119 322 45 52 Rodrigo Sales

B.Pedersen

Mathias Beche ORECA/Gibson LMP2 11:17'28.061 321 46 021 Sheena Monk

Stevan McAleer

Mike Skeen Ferrari GTD 11:13'10.177 293 47 88 Louis Perez Companc

Mathias Perez Companc

Nicklas Nielsen ORECA/Gibson LMP2 9:02'16.655 260 48 63 Mirko Bortolotti

Romain Grosjean

Daniil Kvyat Lamborghini GTP 8:42'23.078 256 49 14 José María López

Aaron Telitz

Kyle Kirkwood Lexus GTD Pro 10:06'07.874 255 50 21 Simon Mann

Lilou Wadoux

Alessandro Pier Guidi Ferrari GTD 8:13'56.411 225 51 19 R.van der Steur

V.Hasse-Clot

Anthony McIntosh Aston Martin GTD 8:13'10.353 198 52 32 Seth Lucas

Kenton Koch

Maximilian Götz Mercedes GTD 6:44'44.056 183 53 73 Pietro Fittipaldi

James Roe

Chris Cumming ORECA/Gibson LMP2 5:45'18.261 144 54 47 Lorenzo Patrese

G.Sernagiotto

Antonio Fuoco Ferrari GTD 2:05'46.093 52 55 18 Kakunoshin Ohta

David H.Hansson

Tobi Lütke ORECA/Gibson LMP2 1:27'17.828 37 56 023 Onofrio Triarsi

Charles Scardina

Alessio Rovera Ferrari GTD 52'34.201