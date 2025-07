6 Hours of Sao Paulo - Full World Endurance Championship race results

Cadillac scored its maiden WEC win in Sao Paulo, with Alex Lynn, Norman Nato and Will Stevens converting pole position to take a dominant 57-second win.

The trio recovered from an early drive through penalty for a tyre infringement to beat the sister No. 38 car driven by Jenson Button, Earl Bamber and Sebastien Bourdais.

The final spot on the podium went to Julien Andlauer and Michael Christensen in the No. 5 Porsche Penske Motorsport 963 LMDh.

Meanwhile, the LMGT3 class was won by the No. 87 ASP Lexus RC GT3 of Jose Maria Lopez, Clemens Schmid and Razvan Umbrarescu.

Check out the full report here

Pos No. Drivers Car Class Laps 1 12 Alex Lynn

Norman Nato

Will Stevens Cadillac V-Series.R HYPERCAR 242 2 38 Earl Bamber

Sebastien Bourdais

Jenson Button Cadillac V-Series.R HYPERCAR 242 3 5 Julien Andlauer

Michael Christensen Porsche 963 HYPERCAR 242 4 6 Kevin Estre

Laurens Vanthoor Porsche 963 HYPERCAR 241 5 20 René Rast

Marco Wittmann

Sheldon Van Der Linde BMW M Hybrid V8 HYPERCAR 241 6 94 Loïc Duval

Malthe Jakobsen Peugeot 9X8 HYPERCAR 240 7 93 Paul di Resta

Mikkel Jensen Peugeot 9X8 HYPERCAR 240 8 83 Robert Kubica

Ye Yifei

Philip Hanson Ferrari 499P HYPERCAR 240 9 36 Jules Gounon

Frédéric Makowiecki

Mick Schumacher Alpine A424 HYPERCAR 240 10 99 Neel Jani

Nicolas Pino

Nicolas Varrone Porsche 963 HYPERCAR 240 11 51 Alessandro Pier Guidi

James Calado

Antonio Giovinazzi Ferrari 499P HYPERCAR 239 12 50 Antonio Fuoco

Miguel Molina

Nicklas Nielsen Ferrari 499P HYPERCAR 239 13 009 Alex Riberas

Marco Sørensen Aston Martin Valkyrie HYPERCAR 239 14 7 Mike Conway

Kamui Kobayashi

Nyck de Vries Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 239 15 8 Brendon Hartley

Ryo Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 239 16 007 Harry Tincknell

Tom Gamble Aston Martin Valkyrie HYPERCAR 238 17 15 Dries Vanthoor

Raffaele Marciello

Kevin Magnussen BMW M Hybrid V8 HYPERCAR 222 18 87 Razvan Umbrarescu

Clemens Schmid

Jose Maria Lopez Lexus RC F GT3 LMGT3 216 19 81 Tom van Rompuy

Rui Andrade

Charlie Eastwood Chevrolet Corvette Z06 GT3.R LMGT3 216 20 10 Anthony McIntosh

Dudu Barrichello

Valentin Hasse-Clot Aston Martin Vantage AMR GT3 LMGT3 216 21 85 Célia Martin

Rahel Frey

Michelle Gatting Porsche 911 GT3 R LMGT3 216 22 78 Arnold Robin

Finn Gehrsitz

Yuichi Nakayama Lexus RC F GT3 LMGT3 216 23 92 Ryan Hardwick

Riccardo Pera

Richard Lietz Porsche 911 GT3 R LMGT3 215 24 33 Ben Keating

Jonny Edgar

Daniel Juncadella Chevrolet Corvette Z06 GT3.R LMGT3 215 25 59 James Cottingham

Sébastien Baud

Gregoire Saucy McLaren 720S GT3 Evo LMGT3 215 26 95 Darren Leung

Sean Gelael

Marino Sato McLaren 720S GT3 Evo LMGT3 215 27 46 Ahmad Al Harthy

Valentino Rossi

Kelvin van der Linde BMW M4 GT3 LMGT3 215 28 54 Thomas Flohr

Francesco Castellacci

Davide Rigon Ferrari 296 GT3 LMGT3 215 29 31 Yasser Shahin

Timur Boguslavskiy

Augusto Farfus BMW M4 GT3 LMGT3 215 30 21 François Heriau

Simon Mann

Alessio Rovera Ferrari 296 GT3 LMGT3 215 31 27 Ian James

Zacharie Robichon

Mattia Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 LMGT3 214 32 60 Andrew Gilbert

Lorcan Nicolas Hanafin

Fran Rueda Mercedes AMG GT3 LMGT3 214 33 35 Paul Loup Chatin

Ferdinand Habsburg

Charles Milesi Alpine A424 HYPERCAR 200 34 61 Martin Berry

Lin Hodenius

Maxime Martin Mercedes AMG GT3 LMGT3 184 35 77 Bernardo Sousa

Ben Tuck

Ben Barker Ford Mustang GT3 LMGT3 169 36 88 Stefano Gattuso

Giammarco Levorato

Dennis Olsen Ford Mustang GT3 LMGT3 86