Qualifying

2023 Portuguese Moto3 Grand Prix, Portimao - Qualifying Results Pos Rider Nat Team Bike Time 1 Ayumu Sasaki JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) 1m 46.798s 2 José Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) 1m 47.172s 3 Joel Kelso AUS CFMOTO Racing PruestelGP (CFMOTO) 1m 47.248s 4 Daniel Holgado SPA Red Bull KTM Tech3 (KTM) 1m 47.412s 5 Ivan Ortolá SPA Angeluss MTA Team (KTM) 1m 47.514s 6 David Alonso COL Autosolar GASGAS Aspar M3 (GASGAS) 1m 47.519s 7 Xavier Artigas SPA CFMOTO Racing PruestelGP (CFMOTO) 1m 47.531s 8 Deniz Öncü TUR Red Bull KTM Ajo (KTM) 1m 47.561s 9 Jaume Masia SPA Leopard Racing (Honda) 1m 47.580s 10 Stefano Nepa ITA Angeluss MTA Team (KTM) 1m 47.589s 11 Kaito Toba JPN SIC58 Squadra Corse (Honda) 1m 47.606s 12 Riccardo Rossi ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) 1m 47.606s 13 David Muñoz SPA BOE Motorsports (KTM) 1m 47.628s 14 Collin Veijer NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) 1m 47.854s 15 Tatsuki Suzuki JPN Leopard Racing (Honda) 1m 47.892s 16 Diogo Moreira BRA MT Helmets - MSI (KTM) 1m 48.046s 17 Ryusei Yamanaka JPN Autosolar GASGAS Aspar M3 (GASGAS) 1m 48.200s 18 David Salvador SPA CIP Green Power (KTM) 1m 48.388s 19 Matteo Bertelle ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 1m 48.206s 20 Scott Ogden GBR VisionTrack Racing Team (Honda) 1m 48.293s 21 Filippo Farioli ITA Red Bull KTM Tech3 (KTM) 1m 48.614s 22 Mario Aji INA Honda Team Asia (Honda) 1m 48.687s 23 Syarifuddin Azman MAL MT Helmets - MSI (KTM) 1m 48.729s 24 Joshua Whatley GBR VisionTrack Racing Team (Honda) 1m 48.731s 25 Romano Fenati ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 1m 48.834s 26 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) 1m 49.271s 27 Ana Carrasco SPA BOE Motorsports (KTM) 1m 49.379s 28 Lorenzo Fellon FRA CIP Green Power (KTM) 1m 50.055s

Practice 3

The top 14 riders after Practice 3 (combined times) receive direct access to the second and final part of qualifying.

2023 Moto3 Portimao - Practice (3) Results Pos Rider Nat Team Bike Time 1 Ivan Ortolá SPA Angeluss MTA Team (KTM) 1m 46.971s 2 José Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) 1m 47.070s 3 David Muñoz SPA BOE Motorsports (KTM) 1m 47.072s 4 Diogo Moreira BRA MT Helmets - MSI (KTM) 1m 47.136s 5 Daniel Holgado SPA Red Bull KTM Tech3 (KTM) 1m 47.169s 6 Kaito Toba JPN SIC58 Squadra Corse (Honda) 1m 47.216s 7 Ayumu Sasaki JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) 1m 47.244s 8 Jaume Masia SPA Leopard Racing (Honda) 1m 47.253s 9 Ryusei Yamanaka JPN Autosolar GASGAS Aspar M3 (GASGAS) 1m 47.338s 10 David Alonso COL Autosolar GASGAS Aspar M3 (GASGAS) 1m 47.379s 11 Stefano Nepa ITA Angeluss MTA Team (KTM) 1m 47.434s 12 Joel Kelso AUS CFMOTO Racing PruestelGP (CFMOTO) 1m 47.436s 13 David Salvador SPA CIP Green Power (KTM) 1m 47.452s 14 Deniz Öncü TUR Red Bull KTM Ajo (KTM) 1m 47.542s 15 Xavier Artigas SPA CFMOTO Racing PruestelGP (CFMOTO) 1m 47.559s 16 Tatsuki Suzuki JPN Leopard Racing (Honda) 1m 47.710s 17 Riccardo Rossi ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) 1m 47.726s 18 Scott Ogden GBR VisionTrack Racing Team (Honda) 1m 47.806s 19 Matteo Bertelle ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 1m 48.040s 20 Filippo Farioli ITA Red Bull KTM Tech3 (KTM) 1m 48.182s 21 Collin Veijer NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) 1m 48.229s 22 Mario Aji INA Honda Team Asia (Honda) 1m 48.372s 23 Romano Fenati ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 1m 48.609s 24 Syarifuddin Azman MAL MT Helmets - MSI (KTM) 1m 48.621s 25 Joshua Whatley GBR VisionTrack Racing Team (Honda) 1m 48.757s 26 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) 1m 48.912s 27 Ana Carrasco SPA BOE Motorsports (KTM) 1m 48.936s 28 Lorenzo Fellon FRA CIP Green Power (KTM) 1m 49.471s

Practice 2

Daniel Holgado rises from second in FP1 to lead Free Practice 2 at the season-opening Portuguese Grand Prix...

2023 Moto3 Portimao - Practice (2) Results Pos Rider Nat Team Bike Time 1 Daniel Holgado SPA Red Bull KTM Tech3 (KTM) 1m 47.320s 2 Diogo Moreira BRA MT Helmets - MSI (KTM) 1m 47.470s 3 David Muñoz SPA BOE Motorsports (KTM) 1m 47.510s 4 Ayumu Sasaki JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) 1m 47.665s 5 Ivan Ortolá SPA Angeluss MTA Team (KTM) 1m 47.705s 6 Kaito Toba JPN SIC58 Squadra Corse (Honda) 1m 47.748s 7 Joel Kelso AUS CFMoto Racing PruestelGP (CFMOTO) 1m 47.872s 8 Riccardo Rossi ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) 1m 47.946s 9 Scott Ogden GBR VisionTrack Racing Team (Honda) 1m 48.112s 10 Stefano Nepa ITA Angeluss MTA Team (KTM) 1m 48.116s 11 Xavier Artigas SPA CFMoto Racing PruestelGP (CFMOTO) 1m 48.188s 12 Jaume Masia SPA Leopard Racing (Honda) 1m 48.188s 13 Tatsuki Suzuki JPN Leopard Racing (Honda) 1m 48.245s 14 Deniz Öncü TUR Red Bull KTM Ajo (KTM) 1m 48.300s 15 José Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) 1m 48.333s 16 Mario Aji INA Honda Team Asia (Honda) 1m 48.461s 17 David Alonso COL Autosolar GASGAS Aspar M3 (GASGAS) 1m 48.640s 18 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) 1m 48.668s 19 David Salvador SPA CIP Green Power (KTM) 1m 48.700s 20 Ryusei Yamanaka JPN Autosolar GASGAS Aspar M3 (GASGAS) 1m 48.756s 21 Romano Fenati ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 1m 48.939s 22 Collin Veijer NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) 1m 49.128s 23 Matteo Bertelle ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 1m 49.138s 24 Syarifuddin Azman MAL MT Helmets - MSI (KTM) 1m 49.168s 25 Filippo Farioli ITA Red Bull KTM Tech3 (KTM) 1m 49.177s 26 Joshua Whatley GBR VisionTrack Racing Team (Honda) 1m 49.201s 27 Lorenzo Fellon FRA CIP Green Power (KTM) 1m 49.662s 28 Ana Carrasco SPA BOE Motorsports (KTM) 1m 50.036s

Practice 1

Diogo Moreira leads opening practice session at the 2023 Portuguese Moto3 Grand Prix...

2023 Moto3 Portimao - Practice (1) Results Pos Rider Nat Team Bike Time 1 Diogo Moreira BRA MT Helmets - MSI (KTM) 1m 48.006s 2 Daniel Holgado SPA Red Bull KTM Tech3 (KTM) 1m 48.305s 3 David Alonso COL Autosolar GASGAS Aspar M3 (GASGAS) 1m 48.400s 4 Deniz Öncü TUR Red Bull KTM Ajo (KTM) 1m 48.584s 5 Xavier Artigas SPA CFMoto Racing PruestelGP (CFMOTO) 1m 48.591s 6 José Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) 1m 48.747s 7 Joel Kelso AUS CFMoto Racing PruestelGP (CFMOTO) 1m 48.801s 8 Stefano Nepa ITA Angeluss MTA Team (KTM) 1m 48.897s 9 Riccardo Rossi ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) 1m 48.899s 10 Ryusei Yamanaka JPN Autosolar GASGAS Aspar M3 (GASGAS) 1m 48.937s 11 David Salvador SPA CIP Green Power (KTM) 1m 48.940s 12 Tatsuki Suzuki JPN Leopard Racing (Honda) 1m 48.941s 13 Collin Veijer NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) 1m 48.991s 14 Romano Fenati ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 1m 48.999s 15 Ayumu Sasaki JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) 1m 49.009s 16 Ana Carrasco SPA BOE Motorsports (KTM) 1m 49.090s 17 Ivan Ortolá SPA Angeluss MTA Team (KTM) 1m 49.103s 18 Mario Aji INA Honda Team Asia (Honda) 1m 49.104s 19 Scott Ogden GBR VisionTrack Racing Team (Honda) 1m 49.136s 20 Matteo Bertelle ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 1m 49.223s 21 Jaume Masia SPA Leopard Racing (Honda) 1m 49.340s 22 Filippo Farioli ITA Red Bull KTM Tech3 (KTM) 1m 49.390s 23 Syarifuddin Azman MAL MT Helmets - MSI (KTM) 1m 49.648s 24 David Muñoz SPA BOE Motorsports (KTM) 1m 49.820s 25 Kaito Toba JPN SIC58 Squadra Corse (Honda) 1m 49.929s 26 Joshua Whatley GBR VisionTrack Racing Team (Honda) 1m 50.606s 27 Lorenzo Fellon FRA CIP Green Power (KTM) 1m 50.820s 28 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) 1m 51.007s