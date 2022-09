San Marino Moto3 Grand Prix, Misano - Qualifying Results Pos Rider Nat Team Bike Time 1 Deniz Öncü TUR Red Bull KTM Tech3 (KTM) 1m 42.448s 2 Daniel Holgado SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) 1m 42.471s 3 Diogo Moreira BRA MT Helmets - MSI (KTM) 1m 42.472s 4 Ryusei Yamanaka JPN MT Helmets - MSI (KTM) 1m 42.488s 5 Izan Guevara SPA Gaviota GASGAS Aspar Team (GASGAS) 1m 42.609s 6 Carlos Tatay SPA CFMOTO Racing PruestelGP (CFMOTO) 1m 42.626s 7 Dennis Foggia ITA Leopard Racing (Honda) 1m 42.652s 8 John McPhee GBR Sterilgarda Husqvarna Max (Husqvarna) 1m 42.657s 9 Andrea Migno ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 1m 42.743s 10 Adrian Fernandez SPA Red Bull KTM Tech3 (KTM) 1m 42.810s 11 Jaume Masia SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) 1m 42.860s 12 Stefano Nepa ITA Angeluss MTA Team (KTM) 1m 42.946s 13 Sergio Garcia SPA Gaviota GASGAS Aspar Team (GASGAS) 1m 43.097s 14 Riccardo Rossi ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) 1m 43.148s 15 David Muñoz SPA BOE Motorsports (KTM) 1m 43.171s 16 Tatsuki Suzuki JPN Leopard Racing (Honda) 1m 43.316s 17 Ayumu Sasaki JPN Sterilgarda Husqvarna Max (Husqvarna) 1m 43.550s 18 Lorenzo Fellon FRA SIC58 Squadra Corse (Honda) 1m 43.699s 19 Alberto Surra ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 1m 42.932s 20 Nicola Fabio Carraro ITA QJMotor Avintia Racing Team (KTM) 1m 42.968s 21 Elia Bartolini ITA QJMotor Avintia Racing Team (KTM) 1m 43.013s 22 Scott Ogden GBR VisionTrack Racing Team (Honda) 1m 43.024s 23 Mario Aji INA Honda Team Asia (Honda) 1m 43.228s 24 Kaito Toba JPN CIP Green Power (KTM) 1m 43.268s 25 Xavier Artigas SPA CFMOTO Racing PruestelGP (CFMOTO) 1m 43.296s 26 Ivan Ortolá SPA Angeluss MTA Team (KTM) 1m 43.521s 27 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) 1m 43.619s 28 Harrison Voight AUS SIC58 Squadra Corse (Honda) 1m 43.678s 29 Joshua Whatley GBR VisionTrack Racing Team (Honda) 1m 44.077s 30 Joel Kelso AUS CIP Green Power (KTM) 1m 44.092s 31 Ana Carrasco SPA BOE Motorsports (KTM) 1m 44.136s

Deniz Oncu pole position for the San Marino Moto3 Grand Prix as light rain falls at Misano from the final stages of Qualifying 1.

San Marino MotoGP - Full race weekend schedule (UK time)

Friday September 2

8am - Moto3 FP1

8.55am - MotoGP FP1

9.55am - Moto2 FP1

12.15am - Moto3 FP2

1.10pm - MotoGP FP2

2.10pm - Moto2 FP2

Saturday September 3

8am - Moto3 FP3

8.55am - MotoGP FP3

9.55am - Moto2 FP3

12pm - Moto3 Q2

12.30pm - MotoGP FP4

1.10pm - MotoGP Q1

1.35pm - MotoGP Q2

2.10pm - Moto2 Q1

2.35pm - Moto2 Q2

Sunday September 4

8am - Moto3 warm-up

8.20am - Moto2 warm-up

8.40am - MotoGP warm-up

10am - Moto3 race

11.20am - Moto2 race

1pm - MotoGP race