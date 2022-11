Live updates from the 2022 Valencia MotoGP Test 2022 Valencia MotoGP Test - Tuesday, 4:30pm Rider Nat Team Time 1 = Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 1m 30.032s 2 ^2 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.230s 3 ˅1 Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.293s 4 ^5 Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP) +0.335s 5 ˅2 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.366s 6 ^9 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.451s 7 ^4 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.464s 8 ˅3 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.544s 9 ˅3 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.560s 10 ˅3 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.594s 11 ^3 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.623s 12 ˅4 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.644s 13 ˅3 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.680s 14 ^6 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.755s 15 ^4 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +0.882s 16 = Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.049s 17 ˅5 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.055s 18 ˅5 Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) +1.151s 19 ˅2 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.257s 20 ˅2 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP) +1.308s 21 = Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V) +1.732s 22 = Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +2.206s 23 = Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP22) +2.773s Key:

^X Rider is X positions higher than previous hour.

= Rider is same position as previous hour.

˅X Rider is X positions lower than previous hour. * Rookie

Official Valencia MotoGP records:

Best lap:

Jorge Lorenzo SPA Yamaha 1m 29.401s (2016)

Fastest race lap:

Francesco Bagnaia ITA Ducati 1m 31.042s (2022)

2022 Valencia MotoGP Test - Tuesday, 3:30pm Rider Nat Team Time 1 ^4 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 1m 30.267s 2 ˅1 Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.058s 3 ˅1 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.131s 4 ^4 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.264s 5 ˅2 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.309s 6 ˅2 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.325s 7 ˅1 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.359s 8 ˅1 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.409s 9 = Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP) +0.669s 10 ^2 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.769s 11 ˅1 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.817s 12 ˅1 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.820s 13 = Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) +0.916s 14 = Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.919s 15 ^2 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.938s 16 ˅1 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.990s 17 ˅1 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.022s 18 ^2 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP) +1.073s 19 ˅1 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.293s 20 ˅1 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +1.371s 21 = Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V) +1.497s 22 = Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +1.971s 23 = Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP22) +2.538s

2022 Valencia MotoGP Test - Tuesday, 2:30pm Rider Nat Team Time 1 = Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP) 1m 30.325s 2 = Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.073s 3 = Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.251s 4 = Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.267s 5 = Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.288s 6 = Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.301s 7 = Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.351s 8 = Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.571s 9 = Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP) +0.611s 10 = Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.759s 11 = Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.762s 12 = Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.815s 13 = Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) +0.858s 14 = Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.932s 15 ^2 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.880s 16 ˅1 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.964s 17 ˅1 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.989s 18 ^2 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP) +1.015s 19 ˅1 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.235s 20 ˅1 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +1.313s 21 = Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V) +1.439s 22 = Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +1.913s 23 = Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP22) +2.480s

2022 Valencia MotoGP Test - Tuesday, 1:30pm Rider Nat Team Time 1 = Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP) 1m 30.325s 2 = Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.073s 3 = Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.251s 4 ^5 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.267s 5 ˅1 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.288s 6 ˅1 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.301s 7 ˅1 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.351s 8 ˅1 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.571s 9 ˅1 Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP) +0.611s 10 = Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.759s 11 ^4 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.762s 12 ˅1 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.815s 13 ^3 Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) +0.858s 14 ˅2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.932s 15 ^2 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.932s 16 ˅3 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.964s 17 ˅3 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.989s 18 = Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.235s 19 = Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +1.313s 20 = Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP) +1.313s 21 = Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V) +1.439s 22 ^1 Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +1.913s 23 ˅1 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP22) +2.480s

2022 Valencia MotoGP Test - Tuesday (12:30pm) Rider Nat Team Time 1 ^2 Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP) 1m 30.325s 2 ^4 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.073s 3 ˅2 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.251s 4 = Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.288s 5 ˅3 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.301s 6 ^1 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.351s 7 ^4 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.571s 8 ^6 Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP) +0.611s 9 ˅4 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.643s 10 ^2 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.759s 11 ^6 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.815s 12 ˅4 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.932s 13 ^3 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.964s 14 ^1 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.989s 15 ˅6 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.034s 16 ˅6 Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) +1.043s 17 ˅4 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.227s 18 ^2 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.235s 19 ˅1 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +1.688s 20 ˅1 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP) +1.816s 21 ^1 Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V) +1.923s 22 ˅1 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP22) +2.480s 23 = Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +2.678s

2022 Valencia MotoGP Test - Tuesday (11:30am) Rider Nat Team Time 1 ^2 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) 1m 30.576s 2 ^3 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.050s 3 ˅2 Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.139s 4 NA Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.277s 5 ^8 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.392s 6 NA Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.418s 7 ˅5 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.618s 8 NA Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.687s 9 ˅5 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.783s 10 = Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) +0.792s 11 NA Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.817s 12 ˅6 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.960s 13 ˅6 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.976s 14 = Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP) +1.030s 15 ˅7 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +1.043s 16 ˅5 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.174s 17 ˅8 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +1.322s 18 ˅6 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +1.437s 19 ˅3 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP) +1.777s 20 ˅3 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.986s 21 ˅6 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP22) +2.229s 22 ˅3 Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V) +2.663s 23 ˅5 Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +3.596s

2022 Valencia MotoGP Test - Tuesday (10:30am) Rider Nat Team Time 1 Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP) 1m 30.715s 2 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.498s 3 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.611s 4 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.736s 5 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.748s 6 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.821s 7 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.837s 8 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +1.021s 9 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +1.183s 10 Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) +1.185s 11 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.327s 12 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +1.985s 13 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP22) +2.090s 14 Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP) +2.458s 15 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP22) +2.516s 16 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP) +2.608s 17 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +2.670s 18 Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +3.992s 19 Alex Rins SPA LCR Honda (RC213V) +6.842s

Following Sunday’s season-ending MotoGP, teams and riders have returned to Valencia for a day of official testing.

The test, the last chance for track action this year, sees nine riders make their debuts with new teams for 2023: Enea Bastianini (Ducati Lenovo), Jack Miller (Red Bull KTM), Pol Espargaro (Tech3 GASGAS), Joan Mir (Repsol Honda), Alex Rins (LCR Honda), Miguel Oliveira (RNF Aprilia), Raul Fernandez (RNF Aprilia), Alex Marquez (Gresini Ducati) and rookie Augusto Fernandez (Tech3 GASGAS).



The test is divided into a morning session running from 9:30-1:30pm and then an afternoon session ending at 5:30pm.



The next chance for official MotoGP track time will then be at Sepang in Malaysia next February.