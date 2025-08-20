Manx GP and Classic TT qualifying results (Session 3)

Results from the third session at the Manx Grand Prix and Classic TT.

Davey Todd, 2025 Manx Grand Prix/Classic TT. Credit: Manx Grand Prix.
Davey Todd, 2025 Manx Grand Prix/Classic TT. Credit: Manx Grand Prix.

Results from session three at the 2025 Manx Grand Prix and Classic TT are below.

2025 Manx Grand Prix + Classic TT Results | Session 3

PosRiderBikeTiming (mph)Class
1Davey ToddDucati 916121.688Classic TT Formula 1
2Jamie WilliamsHonda CBR600RR118.571Manx GP Senior
3Chris CookKawasaki ZX-6R118.121Manx GP Senior
4Toby ShannTriumph 675R117.130Manx GP Senior
5Michael MaceTriumph Street Triple 765 RS117.065Manx GP Senior
6Caomhan CannySuzuki GSX-R750116.942Manx GP Senior
7Michael GahanYamaha R6116.663Manx GP Senior
8Ryan GarsideYamaha R6116.615Manx GP Senior
9Andrew FarrellYamaha R6116.592Manx GP Senior
10Daniel ForbesSuzuki GSX-R600116.423Manx GP Senior
11Dan SayleYamaha R6116.134Manx GP Senior
12Ryan WhitehallYamaha R6116.131Manx GP Senior
13Graham McAleeseYamaha R6116.086Manx GP Senior
14Adrian HarrisonYamaha R6116.041Manx GP Senior
15Don GilbertHonda CBR600RR115.878Manx GP Senior
16Johnny StewartKawasaki ZX-6R115.735Manx GP Senior
17Grant ThomsonKawasaki ZX-636-R115.694Manx GP Senior
18Liam ChawkeKawasaki ZX-6R114.461Manx GP Senior
19Craig SzczypekKawasaki ZX-636-R114.359Manx GP Senior
20Mark JacksonYamaha R6114.154Manx GP Senior

2025 Manx Grand Prix + Classic TT Results | Lightweight/Junior | Session 3

PosRiderBikeTiming (mph)Class
1Andrew FarrellAprilia RS 660113.304Manx GP Supertwin
2Liam ChawkeKawasaki ER650113.242Manx GP Supertwin
3Jamie WilliamsAprilia RS 660113.135Manx GP Supertwin
4Toby ShannKawasaki Z650113.071Manx GP Supertwin
5Alex SinclairAprilia RS 660112.832Manx GP Supertwin
6Owen MonaghanAprilia RS 660111.734Manx GP Supertwin
7Lewis ArrowsmithAprilia RS 660111.693Manx GP Supertwin
8Michael MaceKawasaki Z650111.418Manx GP Supertwin
9Ryan GarsideKawasaki Z650111.088Manx GP Supertwin
10Caomhan CannyAprilia RS 660110.610Manx GP Supertwin
11Graham McAleeseKawasaki ER-6F110.378Manx GP Supertwin
12Ryan WhitehallKawasaki ER-6F109.761Manx GP Supertwin
13Johnny StewartKawasaki ER-6F109.226Manx GP Supertwin
14Quentin LimousinAprilia RS 660108.448Manx GP Supertwin
15Harley RushtonKawasaki ER-6F108.268Manx GP Supertwin
16Calum PertKawasaki ER-6F106.949Manx GP Supertwin
17Richard KayAprilia RS 660106.854Manx GP Supertwin
18Andy WhaleAprilia RS 660106.495Manx GP Supertwin
19Michael MackinnonKawasaki ER-6F105.777Manx GP Supertwin
20William GrantKawasaki ER-6F105.381Manx GP Supertwin

After Monday evening's red flag, Tuesday was the first opportunity since Sunday for riders to complete a full lap. Davey Todd was fastest once again, while Jamie Williams was the best of the Manx Grand Prix Senior class runners.

The red flag was brought out towards the end of Tuesday's session for the Lightweight/Junior riders due to a crash for Garry Broughton who was taken to hospital.

Andrew Farrell was fastest of the Manx Grand Prix Supertwin runners.

